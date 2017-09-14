«Брат сидів у своїй кімнаті, а потім кіт прокинувся, почав просити, щоб його випустити, хлопець просто вийшов і в цей момент у його кімнату прилетів шахед», — Аліна Пономаренко – жителька Чернігова.



У момент падіння безпілотника в будинку перебувала 19-річна дівчина. Коли оселя загорілася, вона почала кликати на допомогу з вікна. До неї підбіг брат і сусід Анатолій. Разом вони розбили вікно та витягли дівчину з палаючого будинку.



«Чую крик. Я підбігаю сюди, до вікна, де Ліза кричить, я вікно розбиваю та кричу їй: «Давай сюди, бігом, бо будинок горить». Брат підбіг до вікна, ми її витягнули з вікна, брат поклав її на плече і витягли», — Анатолій – житель Чернігова.



«Я бачу, як моя сусідка Ліза… Як її витягують із вікна… Воно горить все. Вона так кричала, що я навіть не знаю, як це передати словами, це було найгірше, напевне. Вона вищала так, що страшне просто», — Аліна Пономаренко – жителька Чернігова.

...

У Головному управлінні ДСНС у Чернігівській області повідомили, що брат і сестра отримали травми внаслідок падіння дрона та пожежі, їх госпіталізовано. Будинок родини згорів дотла.