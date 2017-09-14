RSS
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 20:13

Навіть ШІ в темі "маленька РА ..."

  Letusrock написав:
БЗВП: ЧОМУ ТРЕБА ЗАВЕРШУВАТИ ВІЙНУ?
Пʼять тижнів базової загальної військової підготовки позаду. Тепер я не просто рядовий, а сертифікований стрілець. Людина, яку підготували воювати минулу війну, яка назавжди залишилась в підручниках історії...
Тепер я знаю довжину та вагу багнет-ножа, довжину та вагу АКМ з багнетом та без, зі складеним і розкладеним прикладом, згадав, як розбирають та збирають Калаш. Але як говорить мій бойовий побратим, "якщо тобі зараз на війні знадобився Калаш, то твої шанси на виживання мінімальні"...
Результати пʼяти тижнів в полях, якщо коротко та без емоцій, такі:
– здоровʼя – значно погіршилось;
– фізпідготовка – незначно погіршилась;
– розуміння сучасної війни – ніяк не змінилось;
– знайомство та занурення у "глибинний український народ", з яким ані я, ані мої друзі з середнього та вище класу фактично не перетинаються у звичному житті, – 100% успіх;
– вивчення життя немедійного підрозділу (яких більшість в силах оборони), у якого немає своєї сторінки в ФБ, Інстаграмі чи Тік-Току – 100% успіх;
– офіційна подяка від командування навчального центру – отримано.

Загальний висновок: більшість людей навколо були адекватними, частина – світлими, живими та розумними. Частина – з реальним фронтовим досвідом. Всі – заручники абсолютно дебільної системи, яка до болю нагадує радянську армію пізнього совка. Якщо б "абсурдність правил та статутів не компесувалась необовʼязковістю їх дотримання", учебка була б нестерпно схожа на зону.

Але якщо ви запитаєте мене, чи не жалію я про отриманий досвід, відповім абсолютно щиро: ні. Аби мати право про щось компетентно судити, потрібно про це не прочитати, а пережити. Я – пережив. Спав у армійському наметі на кілька десятків осіб, який ми щоночі залишали з початком повітряної тривоги. Щодня місив болото. Годинами записував просто неба у холодному лісі ідіотські "диктанти", які мають нульову користь у реальній війні. Їв армійську їжу, приготогвану на польовій кухні. Таскав бутильовану воду на гору до намету, оскільки іншої води в нас в принципі не було. Ходив в клозет (C), який ніколи не знав слово "water"(W). Топив за розкладом "буржуйку". Розбирав і збирав АКМ. Шикувався з десяток разів на день. Щовечора разом з побратимами кричав, що "я зброя перемоги" і "надія нації", а також що "я ніколи не зраджу українській державі" (хоча присягу приносив на вірність українському народові). Мерз. Не раз ледве стримувався, аби не вибухнути, бо розумів, що сержанти – такі ж заручники порочної системи, як і ми. Раз, коли сержант назвав нас скотами, не стримався – і тоді командир вмикнув задню...

Місяць в полях остаточно переконав мене, що чим швидше ми підемо на важкі компроміси, аби завершити (чи бодай поставити на паузу) цю війну, тим краще для України. Бо маленька (пост)радянська армія під жовто-блакитними прапорами не має шансів виграти у більшої (пост)радянської армії під російським триколором.

Якщо ми не хочемо наступного року воювати за Запоріжжя і Дніпро, треба подивитись сумній правді в очі. Ми справді різні народи. Але державний устрій в нас до болю схожий з нашим ворогом. І це нищить наш шанс на перемогу. Якщо двома країнами, що перебувають у стані війни, править неефективна, некомпетентна, крадійкувата влада, виграє та країна, яка має більші ресурси: людські, фінасові, територіальні, промислові. На жаль, за всіма параметрами ми значно менші за росію. А шанс радикально змінитися у горнилі війни влада змарнувала.

Тому чим раніше ми подивимось правді в очі, тим більше шансів, що Україна вистоїть і отримає шанс на капітальну реконструкцію, але вже за нової влади....


flyman
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 20:16

  fox767676 написав:
Тут важливіше не те що написано, а ким
схоже що бусифікували стерненка-лайт, 53 річного відомого волонтьора, благородна борода ще рік тому світилась з бігбордів.
на початку війни вір прославився закликами каструвати росіян
але вже за півтора роки еволюціюнував в рпв по лбз
можливо донати впали і він втратив бронь

Геннадій Друзенко (нар. 28 квітня 1972, Київ) — український правник, громадський активіст, публічний інтелектуал. Голова правління Центру конституційного моделювання, учасник Революції гідності. Ветеран російсько-української війни. Автор більше сотні загальних та академічних публікацій українською, англійською, російською й іспанською мовами, пише Вікіпедія.
flyman
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 20:18

  pesikot написав:
План Дмітрієва реальний ?
Путін на нього згодився ?
Де його підпис ?

План Трампа реальный, він вже себе на трон усадив.
У "мирній угоді" прибрали питання зняття відповідальності за воєнні злочини. І тут вже х... не підпише...
stm
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 20:19

щоб усі боялись

  ЛАД написав:Если кому не нравится источник плана, который я процитировал в https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5910422#p5910422, то вот другой - https://www.reuters.com/business/finance/full-text-european-counter-proposal-us-ukraine-peace-plan-2025-11-23/. Насколько я посмотрел, они совпадают.

Удивило:
По словам людей, можно было бы договориться о более высоком лимите. Украина ранее заявляла, что в мирное время ей необходима армия численностью не менее 800 000 человек.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-23/ukraine-seeks-nato-like-shield-from-us-counter-proposal-says?srnd=homepage-europe
Ошибка журналиста? Но тогда зачем такая цифра указана в европейском плане?
:?:


flyman
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 20:21

  Schmit написав:
  pesikot написав:
  Schmit написав:---=== pesikot ===---

Коли з"явився "мирний план" від Дмітрієва (по суті, від Кремля)...
---=== ===---

Бо в нинішніх реаліях європлан не реальний до виконання. Такий план був актуальний десь перед контрнаступом, а зараз - написаний лише для того, щоб путін його відкинув і війна продовжилась. Такий фінт євролідори вже провертають чи не втретє.


План Дмітрієва реальний ?
Путін на нього згодився ?

Ти ж пишеш, що це план кремля, то як путін міг не згодитись на свій же план?

Це план Кремля, то де Путін сказав, що він на цей план погодиться ?

То план реальний чи ні ?
Просте питання, на яке ти не можешь відповісти

І ще, незавершенне
Ти ж якось написав такий пафосний пост - от як відбудеться зустріч Трампа і Путіна в Будапешті, так ми всі і побачимо, хто за мир, а хто ні

Зустріч відбулась ?
Ні

Чому ?
Тому що, Росія не захотіла миру

Ти про цю тему вже мовчишь, ні слова
"А как дысал ... как дысал" (с)

PS. Ти такий тупенький, що мені аж грайливо )
pesikot
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 20:44

  fler написав:Бетон, шо це зі світлом у Києві? Мені мали вимкнути годину тому, але не вимикають чомусь. Це ти ворожиш чи шо?))

Я нє Бетон но в мєнє таки вимкнули згідно графіка о 18:30)
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 20:45

  alex_dvornichenko написав:
  ЛАД написав: А не проще просто указать, когда Украина существовала как могучее

Русь до феодальной разроблености, с стольным градом в Киеве.

Зачем же вы обрезали слово государство?
Не убеждён, что это можно назвать государством в полном смысле слова и просуществовало сравнительно недолго.
Почему мы не называем государством Золотую Орду?
ЛАД
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 20:50

flyman
що з сітківкою, страджалєць?
гєть відпала?)
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 20:52

  flyman написав:
  Letusrock написав:
Чеська Reactive Drone продавала Україні дрони у 20 разів дорожче — Radiožurnál
За даними Radiožurnál, компанія Reactive Drone протягом двох років закупила китайські дрони на 36 млн крон, а продала їх українській армії вже за 692 млн крон.

Це одна вагома причина чому Європі цей ваш мир непотрібен "чуть более чем полностью". Хоча може там теж свій Міндіч переодітий

Чендіч

муха бучанська
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 20:54

  pesikot написав:
  Letusrock написав:
  Shaman написав:Раша всі чотири роки озвучує одні й ті ж умови капітуляції

600 000 армія, всі діла. Капітуляція далі нікуди.


Капітуляція - це не стільки про умови, скільки про процесс
Якщо кажуть, підписуйте, що вам надали - це капітуляція
З точки зору суверенітету: Втрата частини або всього суверенітету, коли переможець диктує умови щодо політичного устрою, економіки та соціальної сфери.
а у нас він є, цей суверенітет?
Коли нам кажуть "ми б дали вам ще пару мільярдів але ви почніть уже пхати в буси 18-річних"
