Напад росії і білорусі на Україну
тему
тему
Відповісти
на тему
Додано: Пон 24 лис, 2025 21:48
Letusrock написав: pesikot написав: Letusrock написав:
---=== Shaman ===---
Раша всі чотири роки озвучує одні й ті ж умови капітуляції
---=== ===---
600 000 армія, всі діла. Капітуляція далі нікуди.
Капітуляція - це не стільки про умови, скільки про процесс
Якщо кажуть, підписуйте, що вам надали - це капітуляція
З точки зору суверенітету: Втрата частини або всього суверенітету, коли переможець диктує умови щодо політичного устрою, економіки та соціальної сфери.
а у нас він є, цей суверенітет?
Коли нам кажуть "ми б дали вам ще пару мільярдів але ви почніть уже пхати в буси 18-річних"
Ти не брехати вже не можешь ...
Чи ти настількі вже переляканий ...
18-річних в буси пихають ?
Так чи ні ?
Допомога є ?
Так чи ні ?
pesikot
Повідомлень: 12767
З нами з: 31.08.09
Профіль
Додано: Пон 24 лис, 2025 21:48
thenewepic написав: _hunter написав:
А почему теперешний новодел должен дияты? - протестов за сужение ровно так же не было
...... Якщо більшості населення закон реально не подобається, знайдеться політична сила, ......
Ну ок - в который раз держим кулачки за Трампа...
_hunter
Повідомлень: 11008
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
Профіль
Додано: Пон 24 лис, 2025 21:51
Letusrock написав:
pesikot написав:
Европейці представили свій мирний план ... і вже не чутно голосів - це ж мирний план, потрібно бути "за"
Ці голоси вже проти
Бо європейські балаболи немають
карт (с)
У них було більше 3-х років на якісь дії, але бла-бла бла, занепокоєння, та рішуче групове фото
"Не" з дієсловом пишеться окремо
Ти ж у нас такий знавець орфограції ... був )
pesikot
Повідомлень: 12767
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
Профіль
Додано: Пон 24 лис, 2025 21:53
andrijk777 написав:
План Путіна з посиланням ТСН.
Це реально смішно. )))
Ні, це не пропозиції миру, не план, а просто балаканина.
Якщо ти вважаєш що це "пропозиції" - може озвучиш реакцію української сторони на ці пропозиції? Очевидно вони різко негативні.
Нормальні пропозиції(якщо це не план здачі) не повинні викликати різко негативну реакцію протилежної сторони.
Це просто балаканина. Навчись відрізняти реальні пропозиції від балаканини.
тебе вже заклінило??? це ТСН цитує путіна. не подобається як тсн - знайдеш інші цитування, відрізнятися воно не буде.
загалом, що ти хочеш довести? що Раша не озвучувала своїх умов? так ми тобі постійно й кажемо - Раша не хоче перемовин. чи щось інше? так сформулюй. й ти ж тут кричав, що ми відмовилися раніше - тоді від чого ми відмовилися весною, якщо пропозицій все одно не було?
а ще ми тобі постійно кажемо, що руські НЕ МОЖУТЬ сформулювати нормальні пропозиції. й зрадофіли теж не можуть. бо нормальні пропозиції вже сформульовані
Shaman
Повідомлень: 10617
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 792 раз.
- Подякували: 1681 раз.
Профіль
Додано: Пон 24 лис, 2025 21:54
_hunter написав: thenewepic написав: _hunter написав:
А почему теперешний новодел должен дияты? - протестов за сужение ровно так же не было
...... Якщо більшості населення закон реально не подобається, знайдеться політична сила, ......
Ну ок - в который раз держим кулачки за Трампа...
а шо, Мерц таки собрался обнулить 500ойро/мес для ивакуировавшегося?
кулачки вспотели?
Прохожий
Повідомлень: 14222
З нами з: 05.06.13
- Подякував: 933 раз.
- Подякували: 1455 раз.
Профіль
Додано: Пон 24 лис, 2025 21:56
ЛАД написав: alex_dvornichenko написав: ЛАД написав:
А не проще просто указать, когда Украина существовала как могучее
Русь до феодальной разроблености, с стольным градом в Киеве.
Зачем же вы обрезали слово государство
?
Не убеждён, что это можно назвать государством в полном смысле слова и просуществовало сравнительно недолго.
Почему мы не называем государством Золотую Орду?
й її уламок - Московське царство
Shaman
Повідомлень: 10617
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 792 раз.
- Подякували: 1681 раз.
Профіль
Додано: Пон 24 лис, 2025 21:57
Shaman написав:
.........
бо крає, по дописах видно, що не можете визнати що Раша перетворилася на тоталітарну державу. в Німеччині гітлеру аплодувати, на раші - путіну. дуже багато схожих рис між режимами. хіба в гітлера не було стільки статків, там дійсно було більш за ідею. а на раші - спочатку гроші, а там й в історію захотілося увійти. все за канонами казки Пушкіна...
.......
Я вам не буду напоминать о квалификации и пропа... не, не буду.
Статки лидера, понятно, не определяют тоталитарность государства. У Сталина не было статків, но это не мешало Союзу под его управлением быть тоталитарным.
Аплодисменты лидеру тоже не определяют, является ли государство тоталитарным.
То, что РФ сегодня явно не демократия и уже почти тоталитарное государство, сомнений не вызывает. Но и до гитлеровской Германии пока явно не дотягивает. И до сталинского Союза тоже.
P.s. Не обратил сразу внимание.
попри всю корупцію та олігархів, ми більш ефективна держава, ніж Раша
Утверждение несколько сомнительное.
Более демократичное точно, даже сравнивать не приходится. А вот насчёт эффективности...
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 24 лис, 2025 22:00, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
Повідомлень: 37637
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5376 раз.
- Подякували: 4877 раз.
Профіль
Додано: Пон 24 лис, 2025 21:58
Letusrock написав: pesikot написав: Letusrock написав:
600 000 армія, всі діла. Капітуляція далі нікуди.
Капітуляція - це не стільки про умови, скільки про процесс
Якщо кажуть, підписуйте, що вам надали - це капітуляція
З точки зору суверенітету: Втрата частини або всього суверенітету, коли переможець диктує умови щодо політичного устрою, економіки та соціальної сфери.
а у нас він є, цей суверенітет?
Коли нам кажуть "ми б дали вам ще пару мільярдів але ви почніть уже пхати в буси 18-річних"
ні, спочатку ми запхаємо Letusrockа
Shaman
Повідомлень: 10617
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 792 раз.
- Подякували: 1681 раз.
Профіль
Додано: Пон 24 лис, 2025 22:01
sergey_stasyuk555 написав: stm написав:
Я поїду на вручення медалькі
з фото чоловіка з Тернополя тримаючого білий гроб нещодавно народженої дитини на руках, а поряд на кладовищі ще білі гроби його родини.
якої медальки?
знову будеш піарити шахрайські фонди які мародерять на людському горі?
під шконку...
Shaman
Повідомлень: 10617
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 792 раз.
- Подякували: 1681 раз.
Профіль
Додано: Пон 24 лис, 2025 22:02
Shaman написав: Letusrock написав: pesikot написав:
Капітуляція - це не стільки про умови, скільки про процесс
Якщо кажуть, підписуйте, що вам надали - це капітуляція
а у нас він є, цей суверенітет?
Коли нам кажуть "ми б дали вам ще пару мільярдів але ви почніть уже пхати в буси 18-річних"
ні, спочатку ми запхаємо Letusrockа
тобто суверенітета нема?
Letusrock
Повідомлень: 2844
З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
Профіль
тему
Відповісти
на тему
