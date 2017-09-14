Вот не знаю, зачем вы врёте. Нагло врёте. Не объясните? С какой целью? Ни разу не слышал в Харькове ничего похожего. P.s. Посмотрел вашу ссылку. Не знаю, что там с этой учительницей, сомневаюсь, что на так внаглую назвала ученика "скотиною". Это надо быть полной дурой. Заинтересовало другое:
за оцінкою учнів, 24% вчителів під час уроків і 40% під час перерв порушують мовний закон — застосовують недержавну мову. Для порівняння, середня цифра по Україні: 14% на уроках і 21% - на перервах.
по Києву та учням там дані взагалі зрада на зраді:
згідно з дослідженням,..... Щодо самих учнів, то 66% із них спілкуються недержавною мовою на уроках і 82% - на перервах
а Шаман тут картинно закочує очі "що робити учням та студентам, який жах". 100% в тій історії - учень просто провокатор, який мав на меті викладача/вчителя доє..бати
Чому всі чипляються за цифри. Можна прописати і 1,5 мільйони армію....якщо будуть гроші її утримувати. Це як дозвіл Байдена на удари АТАКАМСами, яких не було
Ещё одна цитата по цифре:
Европейские лидеры, к которым присоединились члены «Большой семерки» Канада и Япония, выступили против идеи сокращения границ Украины или ограничения численности вооруженных сил в заявлении, опубликованном в кулуарах саммита «Большой двадцатки» в Южной Африке в субботу.
По словам людей, можно было бы договориться о более высоком лимите. Украина ранее заявляла, что в мирное время ей необходима армия численностью не менее 800 000 человек.
fox767676 написав: Тут важливіше не те що написано, а ким схоже що бусифікували стерненка-лайт, 53 річного відомого волонтьора, благородна борода ще рік тому світилась з бігбордів. на початку війни вір прославився закликами каструвати росіян але вже за півтора роки еволюціюнував в рпв по лбз можливо донати впали і він втратив бронь
https://glavred.net/opinions/authors/1433-gennadiy-druzenko.html Геннадій Друзенко (нар. 28 квітня 1972, Київ) — український правник, громадський активіст, публічний інтелектуал. Голова правління Центру конституційного моделювання, учасник Революції гідності. Ветеран російсько-української війни. Автор більше сотні загальних та академічних публікацій українською, англійською, російською й іспанською мовами, пише Вікіпедія.
Понравилась характеристика - "публічний інтелектуал". Что бы это значило?