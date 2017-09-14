|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 25 лис, 2025 01:44
Кто из Киева?
Как вам окончание войны?
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5718
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 467 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
2
2
Додано: Вів 25 лис, 2025 02:06
Бетон
В якому районі жахи? Бо у мене майже тихо.. Поки що ..
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 17222
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 2541 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|159381
|
|
|1493
|355571
|
|
|6076
|1047565
|
|