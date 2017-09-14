мда, по русановке ибануло конкретно, даже 48 автобус перенесли страна становится непригодной к жизни для белых людей моджахедам-незламникам может и покатит надо принимать решение - или мир на реалистичных условиях или выпускать всех зламников + внж\гражданство любой страны ЕС+Великобритании на выбор. пусть ЕС нанимает боевиков по всему миру для борюбы за перемогу
Автобус перенесли і двоє чоловік загинуло? Ну тепер точно треба випускати.
Вы бездельник по жизни, а людям спать надо после тяжелого трудового дня Вам норм играться в моджахеда-вьетконговца типа веря в сказки про гиднисть, перемогу и блэкаует в москве , а другим - нет, себя уважают Вообще охренели