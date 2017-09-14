|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 25 лис, 2025 09:10
fox767676 написав:
не только выпускать, а и еврогражанство или хотя бы внж
Вам норм играться в моджахеда-вьетконговца типа веря в сказки про гиднисть, перемогу и блэкаует в москве , а другим - нет, себя уважают
Вообще охренели
в мене єврогражданство вже є.
Чтіть історію, в єс поїдуть тільки моджахеди там сад із райських гурій.
Шото значить другим -ні? Страшно далєкі Ви от народа.
Я бачив соцоопитування.
Більшості нравиться.
Не бачу пацифістських мітингів ні мітингів за демобілізацію...
Та і з рештою, яка різниця чого там решті хочеться? І до чого тут хотіння
Нравиться не нравиться...
Ставкі сдєлани господа, 11 років тому, -разом і до кінця!
Но щодо відміни маршрутки... канєшно улибнуло.
Нічо, жизнь вибє із вас ету дурь. Іще покатаєтесь зимою на броні...
Помните наступ отборних сибірських дивізій? На броні в білих маскхалатах в 41му під москвою? прийде час нанести отвєтний удар під києвом.
Ви ж любите історію? І понятно помните ту красіву кінохроніку? Я правда не помню шо там далі було з отборними сибірськими дивізіями, но то вже таке.
Возможності кінохроніки щас нєсравнєнні майже на кожен снаряд вчеплено камеру, все виведено на екрани в такі підвали як в мене, а потім і до партнерів)
Все ж через нет.
Тому коли будете в зсу не забувайте врємя от врємєні улибатись і махать ручкою.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4034
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Вів 25 лис, 2025 09:14
Banderlog написав: fox767676 написав:
не только выпускать, а и еврогражанство или хотя бы внж
Вам норм играться в моджахеда-вьетконговца типа веря в сказки про гиднисть, перемогу и блэкаует в москве , а другим - нет, себя уважают
Вообще охренели
в мене єврогражданство вже є.
Чтіть історію, в єс поїдуть тільки моджахеди там сад із райських гурій.
Шото значить другим -ні? Страшно далєкі Ви от народа.
Я бачив соцоопитування.
Більшості нравиться.
Не бачу пацифістських мітингів ні мітингів за демобілізацію...
Та і з рештою, яка різниця чого там решті хочеться? І до чого тут хотіння
Нравиться не нравиться...
Ставкі сдєлани господа, 11 років тому, -разом і до кінця!
Но щодо відміни маршрутки... канєшно улибнуло.
Нічо, жизнь вибє із вас ету дурь. Іще покатаєтесь зимою на броні...
Помните наступ отборних сибірських дивізій? На броні в білих маскхалатах в 41му під москвою? прийде час нанести отвєтний удар під києвом.
Ви ж любите історію? І понятно помните ту красіву кінохроніку? Я правда не помню шо там далі було з отборними сибірськими дивізіями, но то вже таке.
Возможності кінохроніки щас нєсравнєнні майже на кожен снаряд вчеплено камеру, все виведено на екрани в такі підвали як в мене, а потім і до партнерів)
Все ж через нет.
Тому коли будете в зсу не забувайте врємя от врємєні улибатись і махать ручкою.
"сибірські дивізії", це ти так тонко тролиш закарпатські корпуси що поженуть орду ?
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 25 лис, 2025 09:14, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41566
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2869 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Вів 25 лис, 2025 09:14
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 5273
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 277 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 25 лис, 2025 09:16
ЛАД написав:
Вот не знаю, зачем вы врёте. Нагло врёте.
Не объясните? С какой целью?
Ни разу не слышал в Харькове ничего похожего.
не чув саме чого ЛАД
? визнаю, що треба більш простіше писати, вважав, що зрозуміло з контексту. в школах так, більшість вчителів намагається розмовляти українською. я мав на увазі, що з викладанням на мові у вищах? там багато ваших ровесників ЛАД
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10620
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 792 раз.
- Подякували: 1681 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Вів 25 лис, 2025 09:24
ЛАД написав: d44 написав: pesikot написав:
Тобто, "мирний план" від Кремля - палка підтримка
Мирний план від европейців - палке проти
А що зроблять європеці расії, щоб вона прийняла їх план?
Да никто не против.
Все за. Обеими руками.
Вот только на таких условиях РФ точно не подпишет.
як мені подобається - Рашка точно не підпише. а Раша не несе ніяких втрат. особливо економічних. люди то таке, руських ніколи за людей не вважали. але скільки коштуєє кожен день війни? коли нафта продається по 37 замість 57? коли більшість витрат йде на війну, а інші статті ріжуться.
ви не забувайте, що наші втрати нам компенсовують, а руські все за свої. а свої накопичені вже закінчились, почалися свої надруковані. про все більшу залежність від Китаю - це ж скрепно
але так, мир потрібен лише Україні.
хоча погоджусь - я це кажу про країну Раша загалом. схоже її фюреру дійсно все одно, що з нею станеться. цікаво, що такому персонажу вдалося так зачистити поле, що ніхто не може нічого зробити - всі мовчки дивляться на прогресуючу деградацію...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10620
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 792 раз.
- Подякували: 1681 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Вів 25 лис, 2025 09:24
Banderlog написав: fox767676 написав:
не только выпускать, а и еврогражанство или хотя бы внж
Вам норм играться в моджахеда-вьетконговца типа веря в сказки про гиднисть, перемогу и блэкаует в москве , а другим - нет, себя уважают
Вообще охренели
в мене єврогражданство вже є.
Чтіть історію, в єс поїдуть тільки моджахеди там сад із райських гурій.
Шото значить другим -ні? Страшно далєкі Ви от народа.
Я бачив соцоопитування.
Більшості нравиться.
Не бачу пацифістських мітингів ні мітингів за демобілізацію...
Та і з рештою, яка різниця чого там решті хочеться? І до чого тут хотіння
Нравиться не нравиться...
Ставкі сдєлани господа, 11 років тому, -разом і до кінця!
Но щодо відміни маршрутки... канєшно улибнуло.
Нічо, жизнь вибє із вас ету дурь. Іще покатаєтесь зимою на броні...
Помните наступ отборних сибірських дивізій? На броні в білих маскхалатах в 41му під москвою? прийде час нанести отвєтний удар під києвом.
Ви ж любите історію? І понятно помните ту красіву кінохроніку? Я правда не помню шо там далі було з отборними сибірськими дивізіями, но то вже таке.
Возможності кінохроніки щас нєсравнєнні майже на кожен снаряд вчеплено камеру, все виведено на екрани в такі підвали як в мене, а потім і до партнерів)
Все ж через нет.
Тому коли будете в зсу не забувайте врємя от врємєні улибатись і махать ручкою.
когда зсу станет рпау то может и стану коммисаром
будем вместе громить белую сволочь , расстреливать под моим чутким руководством залужних и герасимовых в одной могиле
вы меня по себе не ровняйте, "вы пехота - знайте свое место"
есть кшатрии, есть шудры , а есть и брахманы. а вы доводите ситуации чтобы вйшьи сменили самоидентификацию на брахманов, очень непредусмотрительно
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4810
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 202 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 25 лис, 2025 09:28
Letusrock написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
Какой выход?
Разгром России и жовто-блакитний над Кремлём? В такой вариант верите?
Ещё вариант - просим Бога перенести Украину вместе со всеми жителями на другой конец земного шара.
Какой из этих вариантов Вам больше нравится?
Мені подобається наступніВаріант мінімум
- Розгром росії на полях України в тому числі і територіях ордло і криму Нормальний
- варіант Мінімум+ розвал росії на пяток незалежних ДержавВаріант максимум
- варіант Нормальний + входження Кубані,частини Смоленської , Воронежської і Белгородської областей в склад України...
Ви виступаєте проти якого з варіантів?
з вас стьобаються, а ви ведетесь - тупенькі
budivelnik написав:
2 Що з більшою ймовірністю приведе до розвалу ( або втрати ядерної зброї) росією - наша швидка перемога чи тривалий конфлікт на виснаження де ми все одно маємо перемогти
Відповівши на цих два питання - Ви побачите що геополітично наші інтереси і інтереси США - збігаються
А раз збігаються- то стратегічно Байден діє вірно.
budivelnik написав:
Я вважаю , що росію
а - поділять на дві частини (до Уралу і після Уралу)
б - в другій(після Уралу) залишать ядерну зброю ( але не всю , а так щоб її було в 3-4 рази більше ніж є в Китаю)
таблетка памяті.
Недавно тут Шаман намагався сперечатись що "ніхто на форумі не марив про кордони 91 а тим більше про розвал рф"
Є і його повідомлення на цю тему))
Shaman написав:
мы увидим не одну НР на территории Раши
а розвал Раші буде - але скоріш трохи пізніше, наша війна є лише каталізатором процесів розпаду.
ніхто не пов'язує поточне закінчення бойових дій з розпадом Раші (маловірогідно) - це перекручування зрадофілів, коли вони хочуть накинути на проукраїнських форумчан
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10620
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 792 раз.
- Подякували: 1681 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Вів 25 лис, 2025 09:32
fox767676 написав: Banderlog написав: fox767676 написав:
не только выпускать, а и еврогражанство или хотя бы внж
Вам норм играться в моджахеда-вьетконговца типа веря в сказки про гиднисть, перемогу и блэкаует в москве , а другим - нет, себя уважают
Вообще охренели
в мене єврогражданство вже є.
Чтіть історію, в єс поїдуть тільки моджахеди там сад із райських гурій.
Шото значить другим -ні? Страшно далєкі Ви от народа.
Я бачив соцоопитування.
Більшості нравиться.
Не бачу пацифістських мітингів ні мітингів за демобілізацію...
Та і з рештою, яка різниця чого там решті хочеться? І до чого тут хотіння
Нравиться не нравиться...
Ставкі сдєлани господа, 11 років тому, -разом і до кінця!
Но щодо відміни маршрутки... канєшно улибнуло.
Нічо, жизнь вибє із вас ету дурь. Іще покатаєтесь зимою на броні...
Помните наступ отборних сибірських дивізій? На броні в білих маскхалатах в 41му під москвою? прийде час нанести отвєтний удар під києвом.
Ви ж любите історію? І понятно помните ту красіву кінохроніку? Я правда не помню шо там далі було з отборними сибірськими дивізіями, но то вже таке.
Возможності кінохроніки щас нєсравнєнні майже на кожен снаряд вчеплено камеру, все виведено на екрани в такі підвали як в мене, а потім і до партнерів)
Все ж через нет.
Тому коли будете в зсу не забувайте врємя от врємєні улибатись і махать ручкою.
когда зсу станет рпау то может и стану коммисаром
будем вместе громить белую сволочь , расстреливать под моим чутким руководством залужних и герасимовых в одной могиле
вы меня по себе не ровняйте, "вы пехота - знайте свое место"
есть кшатрии, есть шудры , а есть и брахманы. а вы доводите ситуации чтобы вйшьи сменили самоидентификацию на брахманов, очень непредусмотрительно
нічого собі "недоторканного" поплавило. не забувай своє справжне місце.
й не забудь передати привіт Бандерлогу
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10620
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 792 раз.
- Подякували: 1681 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Вів 25 лис, 2025 09:36
Letusrock написав:
...
по Києву та учням там дані взагалі зрада на зраді:
згідно з дослідженням,..... Щодо самих учнів, то 66% із них спілкуються недержавною мовою на уроках і 82% - на перервах
а Шаман тут картинно закочує очі "що робити учням та студентам, який жах".
100% в тій історії - учень просто провокатор, який мав на меті викладача/вчителя доє..бати
й питання - а де ж утиски РОСІЙСЬКОЇ мови, про які так багато розмов? й тиша у відповідь на питання, а що робити тим, хто очікує викладання українською - всі мовчать.
утискають російську, капець...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10620
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 792 раз.
- Подякували: 1681 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Вів 25 лис, 2025 09:39
Shaman написав:
ви не забувайте, що наші втрати нам компенсовують
бангладешцями і непальцями?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41566
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2869 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|159476
|
|
|1493
|355660
|
|
|6076
|1047681
|
|