Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 25 лис, 2025 09:47
Shaman написав:
Недавно тут Шаман намагався сперечатись що "ніхто на форумі не марив про кордони 91 а тим більше про розвал рф"
Є і його повідомлення на цю тему))
Shaman написав:
мы увидим не одну НР на территории Раши
ніхто не пов'язує поточне закінчення бойових дій з розпадом Раші (маловірогідно) - це перекручування зрадофілів, коли вони хочуть накинути на проукраїнських форумчан
Теперь/уже (после годов "еще две/три недели) - да: "пов'язує" перестали
В методичку вписали невнятное "закончится сразу после готовности закончить"
Додано: Вів 25 лис, 2025 09:48
Schmit написав:
так?
Додано: Вів 25 лис, 2025 09:49
Shaman написав:
й питання - а де ж утиски РОСІЙСЬКОЇ мови, про які так багато розмов?
наприклад забороняти школярам розмовляти на перервах іншою мовою - це свідомо виставляти себе в очах всього світу карикатурними мовнюками-ідіотами. Це диверсія, щоб зробити українізацію посміховиськом і звести її з часом не те що на нуль, а ще й навпаки.
"На жаль, зараз багато українців звертають увагу на нібито корупцію, коли в нас повний провал у мовному питанні" - мовна омбудсменка Олена Івановська.
Додано: Вів 25 лис, 2025 09:51
flyman написав: Shaman написав:
ви не забувайте, що наші втрати нам компенсовують
бангладешцями і непальцями?
з язика зняв. Але думаю компенсують нашими 18-річними, а потім і жінками-берегинями
Додано: Вів 25 лис, 2025 10:15
Shaman написав:
ніхто не пов'язує поточне закінчення бойових дій з розпадом Раші (маловірогідно) - це перекручування
ясно, "я - не я, і кобила не моя"
Про кордони теж ніхто не співав скажеш?
sergey_sryvkin написав:
Але без відновлення кордонів перемоги точно не буде.
Додано: Вів 25 лис, 2025 10:17
Letusrock написав: sergey_sryvkin написав:
Але без відновлення кордонів перемоги точно не буде.
помітив , він більше не зривається ?
Сервіс "повістка онлайн" в дії
А то він мені пробував політінормацію читати
"українці воюють за свою країну"
йому - "а ти чого не воюєш, бо не українець а сривкін?"
сутяжник за кожну копійку, в реєстрах все є
він думає що якщо він сривкін, то тільки він може комісарствувати
українці теж можуть
Додано: Вів 25 лис, 2025 10:21
fox767676 написав:
вы меня по себе не ровняйте, "вы пехота - знайте свое место"
не обманюйтесь, зара всі піхота.
І дшв і шв і моряки, і ссо, даж з впс в піхоту попадають.
А ми панцерна піхота, панцер гренадірен)
Теж розмєчтались, капеланів місця за 4 роки війни зайняті, там чомусь убилі ні 200х, ні сзч нема.
В бригадного капелана звання - майор
Так шо, поки не пізно, ідіть до нас через рекрутинг,
будете вести журнал обліку журналів і я дозволю купати своїх котів.
Щас важкувато в болоті но десь до весни відійдем в місто Запоріжжя,
В бетонку, одкриєм там своє казіно, з блек джеком і шлюхами...
Короч живими нас з вами їм не взять. Кормять нормас, покраще ніж будуть кормити в фольксштурмі/тро
Додано: Вів 25 лис, 2025 10:38
Banderlog написав: fox767676 написав:
вы меня по себе не ровняйте, "вы пехота - знайте свое место"
не обманюйтесь, зара всі піхота.
І дшв і шв і моряки, і ссо, даж з впс в піхоту попадають.
А ми панцерна піхота, панцер гренадірен)
Теж розмєчтались, капеланів місця за 4 роки війни зайняті, там чомусь убилі ні 200х, ні сзч нема.
В бригадного капелана звання - майор
Так шо, поки не пізно, ідіть до нас через рекрутинг,
будете вести журнал обліку журналів і я дозволю купати своїх котів.
Щас важкувато в болоті но десь до весни відійдем в місто Запоріжжя,
В бетонку, одкриєм там своє казіно, з блек джеком і шлюхами...
Короч живими нас з вами їм не взять. Кормять нормас, покраще ніж будуть кормити в фольксштурмі/тро
Ви знаєте хто костяк ІДІЛ складав ?
Середній клас Садама з сунітів - офіцери, вчителі і т.і.
Вони осатаніли поступово, американська інвазія лише початок, по-спавжньому почалось коли шиїтські фрідомфайтери муктади асадра почали возбухати і вкінець зруйнували мирне життя.
від років безладу завжди бродить сусло нігілізму та революційного фундаменталізму
то мене як обуржузівшегося вайшью лякають перспективи затягування конфлікту.
а внгутрішній народжуючийся брахман поки тихесенько нашоптує, що це мало того що реально, але й можна буде взяти участь якщо піде така п'янка.
і тим більше вірогідність якщо посиплеться росія
навіть у 1918 революція пішла ланцюгом по всій європі, не кажучи про Україну.
фінський варіант та протестаньска помяркованість без варіантів, інакше потонемо у червоному джихаді
