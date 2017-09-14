|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 25 лис, 2025 10:55
Banderlog написав:
не обманюйтесь, зара всі піхота.
І дшв і шв і моряки, і ссо, даж з впс в піхоту попадають.
Ніт. Я не піхота...
Більше того, в нас в полку навіть повних розпіздяїв не списують у піхоту...
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 2396
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 25 лис, 2025 10:57
sashaqbl написав: Banderlog написав:
не обманюйтесь, зара всі піхота.
І дшв і шв і моряки, і ссо, даж з впс в піхоту попадають.
Ніт. Я не піхота...
дай вгадаю, пілот?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4035
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Вів 25 лис, 2025 11:17
sashaqbl написав: Letusrock написав:
Ти знову лісу не бачиш поміж дерев. Так є у нас суверенітет чи ні? (Підказка - суверенітет визначається не лише відносно росії а в цілому)
І це не допомога, я вже писав сто разів - це глюкозу капають смертельно хворому, щоб він залишався в своїй палаті і сусідні палати були в безпеці
Враховуючи, що Трампу не вдалося черговий раз нагнути нашого клоуна, ......
Так еще не вечер (27е). И даже не годовщина...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11011
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Вів 25 лис, 2025 11:17
Бетон написав:
Знакомого 55 лет поймали в бус. Бригада 55+. Пехота
Трое умерло, потому что гребут больных.
Несколько шизофреников. Командир приставляет к ним нормального, т.к. эти кадры хотят пострелять из чего-то
план поставки ресурсу виконано, бангладешці з непальцями замістять
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41570
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2869 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Вів 25 лис, 2025 11:24
sashaqbl написав:
Враховуючи, що Трампу не вдалося черговий раз нагнути нашого клоуна, припускаю, що на даний момент сувернітет таки є.
суверенітет брюселю
якому Україна добровільно почала делегувати частку свого з кінця 2013
у самого брюселя суверенітету хоча б конфіскувати криваві російські гроші не вистачає
крайній в усих цих тьорках - мій Київ
треба тоді було стріляти не з снайперок а гранатометів та кулеметів , як на Тяньаьмень(хоча в Тяньаьмень більшість була просто святою у порівнянні з)
Востаннє редагувалось fox767676
в Вів 25 лис, 2025 11:31, всього редагувалось 1 раз.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4814
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 202 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 25 лис, 2025 11:30
_hunter написав: Shaman написав:
......
ніхто не пов'язує поточне закінчення бойових дій з розпадом Раші (маловірогідно) - це перекручування зрадофілів, коли вони хочуть накинути на проукраїнських форумчан
Теперь/уже (после годов "еще две/три недели) - да: "пов'язує" перестали
В методичку вписали невнятное "закончится сразу после готовности закончить"
брехня раз - на форумі ніхто не пов'язував. брехня два - Будівельник та я - реальні люди (на відміну від тебе), й всі це розуміють - тому ти або свідомо накидаєш про методички, або дурень. або й те, й те.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10626
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 792 раз.
- Подякували: 1681 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Вів 25 лис, 2025 11:32
Letusrock написав:
...
наприклад забороняти школярам розмовляти на перервах іншою мовою - це свідомо виставляти себе в очах всього світу карикатурними мовнюками-ідіотами. Це диверсія, щоб зробити українізацію посміховиськом і звести її з часом не те що на нуль, а ще й навпаки.
...
десь заборонили? от й не вигадуй
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10626
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 792 раз.
- Подякували: 1681 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Вів 25 лис, 2025 11:34
Letusrock написав: Shaman написав:
ніхто не пов'язує поточне закінчення бойових дій з розпадом Раші (маловірогідно) - це перекручування
ясно, "я - не я, і кобила не моя"
Про кордони теж ніхто не співав скажеш?
sergey_sryvkin написав:
Але без відновлення кордонів перемоги точно не буде.
з розвалом вже визнав, що це накид?
про кордони в 2022 році були розмови, а після 2023 - вже ні. зазвичай проукраїнські люди - вони реалісти, а зрадофіли - перелякані брехуни...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10626
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 792 раз.
- Подякували: 1681 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Вів 25 лис, 2025 11:41
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
......
ніхто не пов'язує поточне закінчення бойових дій з розпадом Раші (маловірогідно) - це перекручування зрадофілів, коли вони хочуть накинути на проукраїнських форумчан
Теперь/уже (после годов "еще две/три недели) - да: "пов'язує" перестали
В методичку вписали невнятное "закончится сразу после готовности закончить"
брехня раз - на форумі ніхто не пов'язував. ......
Да? -- почему-то был уверен, что какие-то невнятные попытки в прогнозы были.
Но ОК - поверю тебе на слово - прямо сходу писали "закончится сразу после готовности закончить"
Востаннє редагувалось _hunter
в Вів 25 лис, 2025 11:42, всього редагувалось 1 раз.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11011
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Вів 25 лис, 2025 11:41
sashaqbl написав: Letusrock написав:
Ти знову лісу не бачиш поміж дерев. Так є у нас суверенітет чи ні? (Підказка - суверенітет визначається не лише відносно росії а в цілому)
І це не допомога, я вже писав сто разів - це глюкозу капають смертельно хворому, щоб він залишався в своїй палаті і сусідні палати були в безпеці
Враховуючи, що Трампу не вдалося черговий раз нагнути нашого клоуна, припускаю, що на даний момент сувернітет таки є.
як вже написав фокс це суверенітет ЄС а не наш.
ЄС стоїть за спиною Зе пообіцявши підтримку скільки потрібно, плюс інгор корупційних проблем, плюс ігнор репресій до своїх громадян. у відповідь Зе пообіцяв воювати скільки потрібно (фактично поставивши власні та європейські інтереси "понад усе", порівняно з цінністю власних громадян)
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 2849
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|159527
|
|
|1493
|355719
|
|
|6076
|1047741
|
|