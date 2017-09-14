RSS
  #<1 ... 15936159371593815939>
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 10:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:не обманюйтесь, зара всі піхота.
І дшв і шв і моряки, і ссо, даж з впс в піхоту попадають.

Ніт. Я не піхота...
Більше того, в нас в полку навіть повних розпіздяїв не списують у піхоту...
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2396
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 10:57

  sashaqbl написав:
  Banderlog написав:не обманюйтесь, зара всі піхота.
І дшв і шв і моряки, і ссо, даж з впс в піхоту попадають.

Ніт. Я не піхота...
:lol: дай вгадаю, пілот?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4035
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 11:17

  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:Ти знову лісу не бачиш поміж дерев. Так є у нас суверенітет чи ні? (Підказка - суверенітет визначається не лише відносно росії а в цілому)
І це не допомога, я вже писав сто разів - це глюкозу капають смертельно хворому, щоб він залишався в своїй палаті і сусідні палати були в безпеці

Враховуючи, що Трампу не вдалося черговий раз нагнути нашого клоуна, ......

Так еще не вечер (27е). И даже не годовщина...
Російські чиновники назвали переглянутий план із 19 пунктів неприйнятним, — Bloomberg (https://www.bloomberg.com/news/articles ... on-ukraine)
_hunter
 
Повідомлень: 11011
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 11:17

  Бетон написав:Знакомого 55 лет поймали в бус. Бригада 55+. Пехота
Трое умерло, потому что гребут больных.
Несколько шизофреников. Командир приставляет к ним нормального, т.к. эти кадры хотят пострелять из чего-то

план поставки ресурсу виконано, бангладешці з непальцями замістять
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41570
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 11:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Враховуючи, що Трампу не вдалося черговий раз нагнути нашого клоуна, припускаю, що на даний момент сувернітет таки є.


суверенітет брюселю
якому Україна добровільно почала делегувати частку свого з кінця 2013
у самого брюселя суверенітету хоча б конфіскувати криваві російські гроші не вистачає
крайній в усих цих тьорках - мій Київ
треба тоді було стріляти не з снайперок а гранатометів та кулеметів , як на Тяньаьмень(хоча в Тяньаьмень більшість була просто святою у порівнянні з)
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 25 лис, 2025 11:31, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4814
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 11:30

  _hunter написав:
  Shaman написав:......
ніхто не пов'язує поточне закінчення бойових дій з розпадом Раші (маловірогідно) - це перекручування зрадофілів, коли вони хочуть накинути на проукраїнських форумчан 8)

Теперь/уже (после годов "еще две/три недели) - да: "пов'язує" перестали :)
В методичку вписали невнятное "закончится сразу после готовности закончить" :lol:

брехня раз - на форумі ніхто не пов'язував. брехня два - Будівельник та я - реальні люди (на відміну від тебе), й всі це розуміють - тому ти або свідомо накидаєш про методички, або дурень. або й те, й те. 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10626
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1681 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 11:32

  Letusrock написав:...
наприклад забороняти школярам розмовляти на перервах іншою мовою - це свідомо виставляти себе в очах всього світу карикатурними мовнюками-ідіотами. Це диверсія, щоб зробити українізацію посміховиськом і звести її з часом не те що на нуль, а ще й навпаки.
...

десь заборонили? от й не вигадуй ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10626
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1681 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 11:34

  Letusrock написав:
  Shaman написав:ніхто не пов'язує поточне закінчення бойових дій з розпадом Раші (маловірогідно) - це перекручування

ясно, "я - не я, і кобила не моя"
Про кордони теж ніхто не співав скажеш?
  sergey_sryvkin написав:Але без відновлення кордонів перемоги точно не буде.

з розвалом вже визнав, що це накид? ;)

про кордони в 2022 році були розмови, а після 2023 - вже ні. зазвичай проукраїнські люди - вони реалісти, а зрадофіли - перелякані брехуни...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10626
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1681 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 11:41

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:......
ніхто не пов'язує поточне закінчення бойових дій з розпадом Раші (маловірогідно) - це перекручування зрадофілів, коли вони хочуть накинути на проукраїнських форумчан 8)

Теперь/уже (после годов "еще две/три недели) - да: "пов'язує" перестали :)
В методичку вписали невнятное "закончится сразу после готовности закончить" :lol:

брехня раз - на форумі ніхто не пов'язував. ......

Да? -- почему-то был уверен, что какие-то невнятные попытки в прогнозы были.
Но ОК - поверю тебе на слово - прямо сходу писали "закончится сразу после готовности закончить" :lol:
Востаннє редагувалось _hunter в Вів 25 лис, 2025 11:42, всього редагувалось 1 раз.
_hunter
 
Повідомлень: 11011
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 11:41

  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:Ти знову лісу не бачиш поміж дерев. Так є у нас суверенітет чи ні? (Підказка - суверенітет визначається не лише відносно росії а в цілому)
І це не допомога, я вже писав сто разів - це глюкозу капають смертельно хворому, щоб він залишався в своїй палаті і сусідні палати були в безпеці

Враховуючи, що Трампу не вдалося черговий раз нагнути нашого клоуна, припускаю, що на даний момент сувернітет таки є.

як вже написав фокс це суверенітет ЄС а не наш.
ЄС стоїть за спиною Зе пообіцявши підтримку скільки потрібно, плюс інгор корупційних проблем, плюс ігнор репресій до своїх громадян. у відповідь Зе пообіцяв воювати скільки потрібно (фактично поставивши власні та європейські інтереси "понад усе", порівняно з цінністю власних громадян)
Letusrock
 
Повідомлень: 2849
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 15936159371593815939>
