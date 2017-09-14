RSS
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 11:44

якщо б ЄС були б нормальні лідери а не скоти
то контрплан був би такий -
"не журіться українці за донбасом
всіх бажаючих гідно переселемо
з 01.01.2026 беремо в ЄС поза процесом, [пошепки]-"а через 5 років у ЄС буде власна армія, накой вам то нато, накой вам крим, побудуємо швидкісні шляхи на хорватію""

але ні, вони для нас відстоюють право на морковку перед носом
як рішуче, як благородно
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 11:49

  fox767676 написав:якщо б ЄС були б нормальні лідери а не скоти
то контрплан був би такий -
"не журіться українці за донбасом
всіх бажаючих гідно переселемо
з 01.01.2026 беремо в ЄС поза процесом, [пошепки]-"а через 5 років у ЄС буде власна армія, накой вам то нато, накой вам крим, побудуємо швидкісні шляхи на хорватію""

але ні, вони для нас відстоюють право на морковку перед носом
як рішуче, як благородно

англосаксонський ріалполітік в дії
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 11:49

  Letusrock написав:
  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:Ти знову лісу не бачиш поміж дерев. Так є у нас суверенітет чи ні? (Підказка - суверенітет визначається не лише відносно росії а в цілому)
І це не допомога, я вже писав сто разів - це глюкозу капають смертельно хворому, щоб він залишався в своїй палаті і сусідні палати були в безпеці

Враховуючи, що Трампу не вдалося черговий раз нагнути нашого клоуна, припускаю, що на даний момент сувернітет таки є.

як вже написав фокс це суверенітет ЄС а не наш.
ЄС стоїть за спиною Зе пообіцявши підтримку скільки потрібно, плюс інгор корупційних проблем, плюс ігнор репресій до своїх громадян. у відповідь Зе пообіцяв воювати скільки потрібно (фактично поставивши власні та європейські інтереси "понад усе", порівняно з цінністю власних громадян)

суцільна маячня...
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 11:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:англосаксонський ріалполітік в дії

вже навіть англосакси у вашингтоні охуєвають від євро-хуцпи
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 11:53

  fox767676 написав:
  flyman написав:англосаксонський ріалполітік в дії

вже навіть англосакси у вашингтоні охуєвають від євро-хуцпи

бек ту зе рутс
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 11:55

  flyman написав:
  fox767676 написав:
  flyman написав:англосаксонський ріалполітік в дії

вже навіть англосакси у вашингтоні охуєвають від євро-хуцпи

бек ту зе рутс



Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 11:57

  fox767676 написав:

рота штурмовиків берсеків з лопатами
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 12:42

  Shaman написав:суцільна маячня...

схоже масова втеча...
