|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 25 лис, 2025 11:44
якщо б ЄС були б нормальні лідери а не скоти
то контрплан був би такий -
"не журіться українці за донбасом
всіх бажаючих гідно переселемо
з 01.01.2026 беремо в ЄС поза процесом, [пошепки]-"а через 5 років у ЄС буде власна армія, накой вам то нато, накой вам крим, побудуємо швидкісні шляхи на хорватію""
але ні, вони для нас відстоюють право на морковку перед носом
як рішуче, як благородно
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4814
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 202 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 25 лис, 2025 11:49
fox767676 написав:
якщо б ЄС були б нормальні лідери а не скоти
то контрплан був би такий -
"не журіться українці за донбасом
всіх бажаючих гідно переселемо
з 01.01.2026 беремо в ЄС поза процесом, [пошепки]-"а через 5 років у ЄС буде власна армія, накой вам то нато, накой вам крим, побудуємо швидкісні шляхи на хорватію""
але ні, вони для нас відстоюють право на морковку перед носом
як рішуче, як благородно
англосаксонський ріалполітік в дії
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 25 лис, 2025 11:49, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41570
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2869 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Вів 25 лис, 2025 11:49
Letusrock написав: sashaqbl написав: Letusrock написав:
Ти знову лісу не бачиш поміж дерев. Так є у нас суверенітет чи ні? (Підказка - суверенітет визначається не лише відносно росії а в цілому)
І це не допомога, я вже писав сто разів - це глюкозу капають смертельно хворому, щоб він залишався в своїй палаті і сусідні палати були в безпеці
Враховуючи, що Трампу не вдалося черговий раз нагнути нашого клоуна, припускаю, що на даний момент сувернітет таки є.
як вже написав фокс це суверенітет ЄС а не наш.
ЄС стоїть за спиною Зе пообіцявши підтримку скільки потрібно, плюс інгор корупційних проблем, плюс ігнор репресій до своїх громадян. у відповідь Зе пообіцяв воювати скільки потрібно (фактично поставивши власні та європейські інтереси "понад усе", порівняно з цінністю власних громадян)
суцільна маячня...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10626
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 792 раз.
- Подякували: 1681 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Вів 25 лис, 2025 11:50
flyman написав:
англосаксонський ріалполітік в дії
вже навіть англосакси у вашингтоні охуєвають від євро-хуцпи
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4814
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 202 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 25 лис, 2025 11:53
fox767676 написав: flyman написав:
англосаксонський ріалполітік в дії
вже навіть англосакси у вашингтоні охуєвають від євро-хуцпи
бек ту зе рутс
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41570
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2869 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Вів 25 лис, 2025 11:57
fox767676 написав:
рота штурмовиків берсеків з лопатами
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41570
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2869 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Вів 25 лис, 2025 12:42
Shaman написав:
суцільна маячня...
схоже масова втеча...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10626
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 792 раз.
- Подякували: 1681 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|159527
|
|
|1493
|355719
|
|
|6076
|1047741
|
|