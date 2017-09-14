Давал сегодня интервью для украинского издания. И там, в очередной раз, уже который год, были вопросы, которые мне такую оскомину уже на языке набили, что…

Аркадий, а как вы считаете - вот, вернувшийся с войны биомусор, сужение кормовой базы для олигархата, падение экономики - у нас тут говорят, что в России после войны будет бунт и всё остальное бессмысленное беспощадное.

В какой бульбашці вы там вообще живете, друзі?

В сотый раз - в России нет никаких предпосылок ни для революционной ситуации, ни даже для предреволюционной ситуации. Так хорошо, как при Путине, русские не жили никогда. Вообще никогда в своей истории - начиная от Чингисхана, и заканчивая Ельциным.

Ну, об этом сейчас не буду, это все в эфире будет.

Выложу потом.

Я о другом.

Проблема не в том, назрела в России какая-то там ситуация, или не назрела.

Спойлер: нет, вообще не назрела.

Проблема в в другом.

В том, что: условия - не скажу, для революционной, но - для предреволюционной ситуации СЛОЖИЛИСЬ В САМОЙ УКРАИНЕ.

По пунктам.

1. Проигранная война. Ну, тут спорить про кофе в Ялте через два-три тижня максимум, я так полагаю, уже никто не будет?

Причем, вопрос даже не в том, насколько она проиграна или не проиграна в реальности.

Вопрос в том, насколько конечный результат будет соответствовать изначальным обещаниям власти.

Детей от Арестовича еще кто-нибудь хочет?

2. Слабое правительство Керенского зачеркнуто - даже не слабое правительство. Это даже не политический кризис. Это даже не потеря управления, о чем я блажил еще с 2019 - го, сколько, опять же, на меня говна тогда было вылито.

Это - ОТСУТСТВИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ.

Государственность построить - опять - так и не удалось.

Давайте констатировать этот факт.

Потому что - ну, опять же, по пальцам.

Вот у вас есть первое лицо.

Вот у вас есть второе лицо - а что бы вы ни говорили, как бы вы ни указывали на должность начальника по карандашам, Ермак - это второе лицо в государстве.

Если не первое с половиной.

И вот у него есть некий мужик, который вывозит чемоданами доллары.

Это, как ни крути, либо третье лицо в пирамиде.

Либо второе с половиной.

И вот если у вас второе с половиной лицо вывозит сотнями миллионов долларов - а сто миллионов это просто доказано на данный момент, подтверждено уликами, а там, наверняка, больше - американские деньги чемоданами в Москву - это означает простую вещь:

Государства в Украине нет.

Сорри, это факт.

Есть некие группировки, пришедшие во власть, некие схематозы, некие кварталы -

но это точно не государство.

Дальше.

3. Сотни тысяч вернувшихся с фронта человек, которые чувствуют себя обманутыми, преданными, сданными.

Ремарка 1: Те, кто попал в плен в 2022, когда был национальный подъем, очереди в военкоматы и полная вера в будущее - и возвращается домой в 2025 - прикиньте, как они охуевают сейчас?

То, что в отсутствие информации в камере говорили им фсбшники, и в то, что они отказывались верить - б***, оказалось правдой...

Ремарка 2: Если вы думаете, что хунта, это будет Залужный, то фиг там, хунта это будет Билецкий и правая рука его Малюта.

Но это тема для отдельного разговора.

4. Гигантский долг, который не понятно как его нахрен выплачивать вообще в принципе.

5. Практически уничтоженная экономика и глобальное обнищание населения. Которое держится только на Вовиной тысяче зачеркнуто на траншах Европы.

А тут смотри пункт первый м второй.

6. И. Самое главное. Назревшие неразрешенные КРАЙНИЕ противоречия в обществе.

Это вообще главный пункт.

Тут пояснять не надо?

7. Ну и как родзинка на торте - отсутствие консенсуса в обществе о видении дальнейшего будущего страны.

Я не говорю, что так будет. Это не прогноз.

Это еще не ж***.

Но это - уже вход в преджопие.

И - да. Я не знаю, что делать.

Я знал, что делать - в 2019.

А теперь у «хоть поржем» есть же, наверное, какой-то план?

Ну, есть же?

Да?

Но я говорю, что - это просто эталонные, как по учебнику, условия для турбулентности в стране.

И они - извините меня, сложились.

Надеюсь, что крайне плохого сценария удастся избежать. Украинское общество всегда умело удивлять своей способностью пройти по краю и, в итоге, не свалиться в бездну.

Сделать нормальный выбор в, казалось бы, патовой ситуации.

Но.

Вот об этом должны орать сейчас ваши лидеры мнений. Вот это сейчас должно быть из всех утюгов!

Как нам опять выработать стратегию, решить все - предельно сложные на данный момент - проблемы, и опять не потерять то, что добыто уже сотнями тысяч жизней!

Вот об этом сейчас уже должна идти речь.

Именно это является сейчас важнейшим вопросом уже сущностного существования страны.

Вот об этом общество должно вырабатывать свой консенсус.

Вот это основные вызовы, которые стоят сейчас перед страной.

Будущее не предопределено. Нет судьбы, кроме той, которую мы творим для себя сами (с).

А не о двадцати восьми пунктах какой-то там *****, не о двадцати четырех и не о трехстах тридцати пяти.

Именно этим должна быть забита сейчас моя лента.

А не Витьковым, Дмитриевым, и прочей лабубиной.

Это так, вкратце. Извините, прорвало чот.

Но читать всю эту второстепенную херятину я уже не могу.

Ваш Дед.