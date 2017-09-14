що хотів сказати, не зрозуміло. ти ані реаліст, ані проукраїнська людина.
Що не зрозуміло? Я проукраїнська людина і реаліст. Те що ти кричиш що треба воювати вічно і не йти на жодні поступки путіну це не означає що ти герой чи проукраїнський. Це означає що ти мрійник. Та й тим більше ти вже змінив свою думку, про "кордони 91" вже чомусь не згадуєш. А що сталось? Проукраїнскості у тебе поменшало?
Вот не знаю, зачем вы врёте. Нагло врёте. Не объясните? С какой целью? Ни разу не слышал в Харькове ничего похожего.
не чув саме чого ЛАД? визнаю, що треба більш простіше писати, вважав, що зрозуміло з контексту. в школах так, більшість вчителів намагається розмовляти українською. я мав на увазі, що з викладанням на мові у вищах? там багато ваших ровесників ЛАД
з вас стьобаються, а ви ведетесь - тупенькі
Эту строку надо ставить эпиграфом ко всем вашим постам. Вот не знаю, здесь надо поставить "?" или "!". Разговор был о школах. Вы наехали на Харьков. Я возразил. Вы по принципу: "Не прокатило, не надо", - поменяли тему на вузы. Не знаю, как сегодня обстоит дело в вузах. Хотя ваше высказывание насмешило: "там багато ваших ровесників". Интересно, в каком это вузе багато 75-летних преподов. Но в вузах уже не дети, а взрослые люди. Они как-то без вас и ваших указаний разберутся.
d44 написав:----------------------------- pesikot Тобто, "мирний план" від Кремля - палка підтримка Мирний план від европейців - палке проти ----------------------------- А що зроблять європеці расії, щоб вона прийняла їх план?
Да никто не против. Все за. Обеими руками. Вот только на таких условиях РФ точно не подпишет.
як мені подобається - Рашка точно не підпише. а Раша не несе ніяких втрат. особливо економічних. люди то таке, руських ніколи за людей не вважали. але скільки коштуєє кожен день війни? коли нафта продається по 37 замість 57? коли більшість витрат йде на війну, а інші статті ріжуться.
ви не забувайте, що наші втрати нам компенсовують, а руські все за свої. а свої накопичені вже закінчились, почалися свої надруковані. про все більшу залежність від Китаю - це ж скрепно але так, мир потрібен лише Україні.
хоча погоджусь - я це кажу про країну Раша загалом. схоже її фюреру дійсно все одно, що з нею станеться. цікаво, що такому персонажу вдалося так зачистити поле, що ніхто не може нічого зробити - всі мовчки дивляться на прогресуючу деградацію...
И вы ещё обижаетесь, что я называю вас пропагандистом и приравниваю ваш уровень к ИРПпИ.
Letusrock написав:Ти знову лісу не бачиш поміж дерев. Так є у нас суверенітет чи ні? (Підказка - суверенітет визначається не лише відносно росії а в цілому) І це не допомога, я вже писав сто разів - це глюкозу капають смертельно хворому, щоб він залишався в своїй палаті і сусідні палати були в безпеці
Враховуючи, що Трампу не вдалося черговий раз нагнути нашого клоуна, припускаю, що на даний момент сувернітет таки є.
1. С клоуном не согласен, это лишнее. 2. Не удалось нагнуть Европу. В этот раз. Если бы не возражения европейцев (да и в США тоже) плевал бы он на всё.
Хто такий той Аркадий Бабченко і чому він сумнівається в нашій ДЕРЖАВНОСТІ? І головне - чому модератори не видаляють такі відверті антиукраїнські пости? Який сенс що так думає Шаман і якийсь там Аркадий Бабченко?