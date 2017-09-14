RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15937159381593915940
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 14:00

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:Letusrock


про кордони в 2022 році були розмови, а після 2023 - вже ні. зазвичай проукраїнські люди - вони реалісти, а зрадофіли - перелякані брехуни...

Ти брешеш.
Ось тобі факти:
https://en.interfax.com.ua/news/general/999246.html
10 липня 2024 року.
Згідно твого визначення я - проукраїнська людина і реаліст, ти і Зе - зрадофіли і перелякані брехуни.
:D :D :D

що хотів сказати, не зрозуміло. ти ані реаліст, ані проукраїнська людина.

мова йшла про форум, за всіх інших розповідати не буду. ти мені ще за Арестовича закинь :D
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10628
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1681 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 14:17

  Shaman написав:
  andrijk777 написав:Ти брешеш.
Ось тобі факти:
https://en.interfax.com.ua/news/general/999246.html
10 липня 2024 року.
Згідно твого визначення я - проукраїнська людина і реаліст, ти і Зе - зрадофіли і перелякані брехуни.
:D :D :D

що хотів сказати, не зрозуміло. ти ані реаліст, ані проукраїнська людина.

Що не зрозуміло?
Я проукраїнська людина і реаліст.
Те що ти кричиш що треба воювати вічно і не йти на жодні поступки путіну це не означає що ти герой чи проукраїнський. Це означає що ти мрійник.
Та й тим більше ти вже змінив свою думку, про "кордони 91" вже чомусь не згадуєш. А що сталось? Проукраїнскості у тебе поменшало?
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6994
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 14:26

  Shaman написав:хочете зради? тримайте
Аркадий Бабченко

Это - ОТСУТСТВИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ.
..
Государства в Украине нет.
...
Есть некие группировки, пришедшие во власть, некие схематозы, некие кварталы -
но это точно не государство.
Ваш Дед.
Ти ж тільки що написав що "маячня" і все у нас є, навіть суверенітет
Letusrock
 
Повідомлень: 2850
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 14:31

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:«Йде службове розслідування». В Чернівцях вчителька назвала «скотиною» школяра, який попросив її говорити українською мовою на занятті
теж російську утискають? тут так страждають за нещастих продавчинь. а що робити учням та студентам, якщо викладачі не хочуть викладати українською? а ЛАД? бо це розповсюджена ситуація в Харкові. чи треба просто терпіти та слухати російською? бо розуміють - а викладач бач так звик, йому важко буде...

Вот не знаю, зачем вы врёте. Нагло врёте.
Не объясните? С какой целью?
Ни разу не слышал в Харькове ничего похожего.

не чув саме чого ЛАД? визнаю, що треба більш простіше писати, вважав, що зрозуміло з контексту. в школах так, більшість вчителів намагається розмовляти українською. я мав на увазі, що з викладанням на мові у вищах? там багато ваших ровесників ЛАД

з вас стьобаються, а ви ведетесь - тупенькі :lol:
Эту строку надо ставить эпиграфом ко всем вашим постам.
Вот не знаю, здесь надо поставить "?" или "!".
Разговор был о школах.
Вы наехали на Харьков. Я возразил.
Вы по принципу: "Не прокатило, не надо", - поменяли тему на вузы.
Не знаю, как сегодня обстоит дело в вузах. Хотя ваше высказывание насмешило: "там багато ваших ровесників". Интересно, в каком это вузе багато 75-летних преподов.
Но в вузах уже не дети, а взрослые люди.
Они как-то без вас и ваших указаний разберутся.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37646
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 14:35

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  d44 написав:-----------------------------
pesikot
Тобто, "мирний план" від Кремля - палка підтримка
Мирний план від европейців - палке проти
-----------------------------
А що зроблять європеці расії, щоб вона прийняла їх план?
Да никто не против.
Все за. Обеими руками.
Вот только на таких условиях РФ точно не подпишет.

як мені подобається - Рашка точно не підпише. а Раша не несе ніяких втрат. особливо економічних. люди то таке, руських ніколи за людей не вважали. але скільки коштуєє кожен день війни? коли нафта продається по 37 замість 57? коли більшість витрат йде на війну, а інші статті ріжуться.

ви не забувайте, що наші втрати нам компенсовують, а руські все за свої. а свої накопичені вже закінчились, почалися свої надруковані. про все більшу залежність від Китаю - це ж скрепно :D але так, мир потрібен лише Україні.

хоча погоджусь - я це кажу про країну Раша загалом. схоже її фюреру дійсно все одно, що з нею станеться. цікаво, що такому персонажу вдалося так зачистити поле, що ніхто не може нічого зробити - всі мовчки дивляться на прогресуючу деградацію...

И вы ещё обижаетесь, что я называю вас пропагандистом и приравниваю ваш уровень к ИРПпИ. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37646
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 14:45

  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:Ти знову лісу не бачиш поміж дерев. Так є у нас суверенітет чи ні? (Підказка - суверенітет визначається не лише відносно росії а в цілому)
І це не допомога, я вже писав сто разів - це глюкозу капають смертельно хворому, щоб він залишався в своїй палаті і сусідні палати були в безпеці

Враховуючи, що Трампу не вдалося черговий раз нагнути нашого клоуна, припускаю, що на даний момент сувернітет таки є.

1. С клоуном не согласен, это лишнее.
2. Не удалось нагнуть Европу. В этот раз. Если бы не возражения европейцев (да и в США тоже) плевал бы он на всё.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37646
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 14:45

  Shaman написав:хочете зради? тримайте
Аркадий Бабченко

Хто такий той Аркадий Бабченко і чому він сумнівається в нашій ДЕРЖАВНОСТІ?
І головне - чому модератори не видаляють такі відверті антиукраїнські пости? Який сенс що так думає Шаман і якийсь там Аркадий Бабченко?
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6994
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 14:59

Shaman
Вы забываете ставить эпиграф к своим постам:
з вас стьобаються, а ви ведетесь - тупенькі :lol:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37646
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 15937159381593915940
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 159607
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 355795
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1047841
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.