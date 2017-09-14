Этот текст Бабченко — это «Черная таблетка» (Black Pill). Он описывает сценарий «Веймарской Украины».

Аркадий бьет в самый страшный нерв, который политики боятся трогать: что происходит с обществом, которое проигрывает войну, имея на руках миллион стволов и ощущение предательства элит?

Вот аналитический разбор этого текста для комментария. Здесь нужно согласиться с диагнозом, но предложить иной прогноз развития болезни.

Аналитический комментарий: Веймарский синдром и Лекарство

«Бабченко, как всегда, выполняет функцию "Рвотного корня" для общества. Это неприятно, но необходимо при отравлении иллюзиями.

Он абсолютно точно диагностировал ситуацию: Украина стоит на пороге классического "Веймарского синдрома" (Германия 1919-го).

1. Анатомия "Преджопия" (по Бабченко):

* Разрыв ожиданий: Между "Кофе в Ялте" и "Потерей Донбасса" — пропасть. В эту пропасть обычно падают правительства.

* Легенда об "Ударе в спину": Это самый опасный пункт. Солдаты в окопах (и те, кто вернется) будут уверены: "Мы не проиграли. Нас продали. Генералы/Ермак/Коррупционеры украли нашу победу и вывезли доллары в чемоданах". Это топливо для любого ультраправого переворота (сценарий Билецкого, о котором пишет Дед).

* Экономический тупик: Без внешних денег страна — банкрот.

2. Где Бабченко (возможно) ошибается:

Он пишет: "Государства нет, есть группировки".

Это правда сейчас. Но он недооценивает Фактор Внешнего Управления (G7).

Европа и США боятся "Украинского бунта" больше, чем Путина. Гражданская война в стране с 15 АЭС и миллионом ветеранов — это конец Европы.

Поэтому Запад сделает всё, чтобы купировать этот сценарий.

* Деньги как седативное: Те самые $100 млрд российских активов пойдут не только на заводы, но и на социальные выплаты ветеранам, чтобы погасить градус ненависти.

* Политическая зачистка: Если "группировки" (Ермак/Татаров и ко) станут триггером бунта, Запад их снесет (через те самые "папочки ФБР" и требования МВФ), заменив на технократическое правительство или "Правительство национального единства" (условный Залужный + Порошенко + гражданское общество).

3. Ответ на вопрос "Что делать?":

Бабченко спрашивает: "Какой план?".

План только один, и мы его обсуждали: Трансформация в "Военный Лагерь" (Израиль).

Украинскому обществу придется заключить новый Общественный договор:

* Власть прекращает "марафон" и коррупционный беспредел (под страхом суда Линча или Гааги).

* Общество принимает потерю территорий как временную плату за сохранение государственности.

* Все ресурсы идут на ВПК и безопасность.

Итог: Дед прав: "Хоть поржем" закончилось. Началось "Хоть выживем".

Если элиты не услышат этот хруст льда под ногами (гнев ветеранов), их сметут. И тогда Путин возьмет Украину голыми руками, без всяких мирных планов.

Единственный способ избежать "Хунты Билецкого" — это сделать государство справедливым и эффективным (Хунтой Технократов) добровольно, сверху, не дожидаясь бунта снизу.»

