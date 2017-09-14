що хотів сказати, не зрозуміло. ти ані реаліст, ані проукраїнська людина.
Що не зрозуміло? Я проукраїнська людина і реаліст. Те що ти кричиш що треба воювати вічно і не йти на жодні поступки путіну це не означає що ти герой чи проукраїнський. Це означає що ти мрійник. Та й тим більше ти вже змінив свою думку, про "кордони 91" вже чомусь не згадуєш. А що сталось? Проукраїнскості у тебе поменшало?
Вот не знаю, зачем вы врёте. Нагло врёте. Не объясните? С какой целью? Ни разу не слышал в Харькове ничего похожего.
не чув саме чого ЛАД? визнаю, що треба більш простіше писати, вважав, що зрозуміло з контексту. в школах так, більшість вчителів намагається розмовляти українською. я мав на увазі, що з викладанням на мові у вищах? там багато ваших ровесників ЛАД
з вас стьобаються, а ви ведетесь - тупенькі
Эту строку надо ставить эпиграфом ко всем вашим постам. Вот не знаю, здесь надо поставить "?" или "!". Разговор был о школах. Вы наехали на Харьков. Я возразил. Вы по принципу: "Не прокатило, не надо", - поменяли тему на вузы. Не знаю, как сегодня обстоит дело в вузах. Хотя ваше высказывание насмешило: "там багато ваших ровесників". Интересно, в каком это вузе багато 75-летних преподов. Но в вузах уже не дети, а взрослые люди. Они как-то без вас и ваших указаний разберутся.
d44 написав:----------------------------- pesikot Тобто, "мирний план" від Кремля - палка підтримка Мирний план від европейців - палке проти ----------------------------- А що зроблять європеці расії, щоб вона прийняла їх план?
Да никто не против. Все за. Обеими руками. Вот только на таких условиях РФ точно не подпишет.
як мені подобається - Рашка точно не підпише. а Раша не несе ніяких втрат. особливо економічних. люди то таке, руських ніколи за людей не вважали. але скільки коштуєє кожен день війни? коли нафта продається по 37 замість 57? коли більшість витрат йде на війну, а інші статті ріжуться.
ви не забувайте, що наші втрати нам компенсовують, а руські все за свої. а свої накопичені вже закінчились, почалися свої надруковані. про все більшу залежність від Китаю - це ж скрепно але так, мир потрібен лише Україні.
хоча погоджусь - я це кажу про країну Раша загалом. схоже її фюреру дійсно все одно, що з нею станеться. цікаво, що такому персонажу вдалося так зачистити поле, що ніхто не може нічого зробити - всі мовчки дивляться на прогресуючу деградацію...
И вы ещё обижаетесь, что я называю вас пропагандистом и приравниваю ваш уровень к ИРПпИ.
Letusrock написав:Ти знову лісу не бачиш поміж дерев. Так є у нас суверенітет чи ні? (Підказка - суверенітет визначається не лише відносно росії а в цілому) І це не допомога, я вже писав сто разів - це глюкозу капають смертельно хворому, щоб він залишався в своїй палаті і сусідні палати були в безпеці
Враховуючи, що Трампу не вдалося черговий раз нагнути нашого клоуна, припускаю, що на даний момент сувернітет таки є.
1. С клоуном не согласен, это лишнее. 2. Не удалось нагнуть Европу. В этот раз. Если бы не возражения европейцев (да и в США тоже) плевал бы он на всё.
Хто такий той Аркадий Бабченко і чому він сумнівається в нашій ДЕРЖАВНОСТІ? І головне - чому модератори не видаляють такі відверті антиукраїнські пости? Який сенс що так думає Шаман і якийсь там Аркадий Бабченко?
зараз я бачу, що це тренд - наші консерви одна за одною брехливо приписують те, чого не було - а ти доводь, що цього не було особливо кілька років тому. тому про кордони 91 року я нічого не казав, й адекватна людина б визнала
про воювати вічно - це теж твоя вигадка. це як універсальний накид - проти капітуляції - значить воювати вічно - теж поширена маніпуляція зрадофілів. про жодні поступки я вже мовчу.
тому ти пишеш антиукраїнські тези (але не хочеш це визнавати), й друге - ти розповідаєш, як класно на ..Раші - тому ти ще й не реаліст. але демагогію розводиш - доводиться витрачати час її спростовувати.
Хто такий той Аркадий Бабченко і чому він сумнівається в нашій ДЕРЖАВНОСТІ? І головне - чому модератори не видаляють такі відверті антиукраїнські пости? Який сенс що так думає Шаман і якийсь там Аркадий Бабченко?
Там в дописі цікавий коментар від ШІ:
Этот текст Бабченко — это «Черная таблетка» (Black Pill). Он описывает сценарий «Веймарской Украины». Аркадий бьет в самый страшный нерв, который политики боятся трогать: что происходит с обществом, которое проигрывает войну, имея на руках миллион стволов и ощущение предательства элит? Вот аналитический разбор этого текста для комментария. Здесь нужно согласиться с диагнозом, но предложить иной прогноз развития болезни. Аналитический комментарий: Веймарский синдром и Лекарство «Бабченко, как всегда, выполняет функцию "Рвотного корня" для общества. Это неприятно, но необходимо при отравлении иллюзиями. Он абсолютно точно диагностировал ситуацию: Украина стоит на пороге классического "Веймарского синдрома" (Германия 1919-го). 1. Анатомия "Преджопия" (по Бабченко): * Разрыв ожиданий: Между "Кофе в Ялте" и "Потерей Донбасса" — пропасть. В эту пропасть обычно падают правительства. * Легенда об "Ударе в спину": Это самый опасный пункт. Солдаты в окопах (и те, кто вернется) будут уверены: "Мы не проиграли. Нас продали. Генералы/Ермак/Коррупционеры украли нашу победу и вывезли доллары в чемоданах". Это топливо для любого ультраправого переворота (сценарий Билецкого, о котором пишет Дед). * Экономический тупик: Без внешних денег страна — банкрот. 2. Где Бабченко (возможно) ошибается: Он пишет: "Государства нет, есть группировки". Это правда сейчас. Но он недооценивает Фактор Внешнего Управления (G7). Европа и США боятся "Украинского бунта" больше, чем Путина. Гражданская война в стране с 15 АЭС и миллионом ветеранов — это конец Европы. Поэтому Запад сделает всё, чтобы купировать этот сценарий. * Деньги как седативное: Те самые $100 млрд российских активов пойдут не только на заводы, но и на социальные выплаты ветеранам, чтобы погасить градус ненависти. * Политическая зачистка: Если "группировки" (Ермак/Татаров и ко) станут триггером бунта, Запад их снесет (через те самые "папочки ФБР" и требования МВФ), заменив на технократическое правительство или "Правительство национального единства" (условный Залужный + Порошенко + гражданское общество). 3. Ответ на вопрос "Что делать?": Бабченко спрашивает: "Какой план?". План только один, и мы его обсуждали: Трансформация в "Военный Лагерь" (Израиль). Украинскому обществу придется заключить новый Общественный договор: * Власть прекращает "марафон" и коррупционный беспредел (под страхом суда Линча или Гааги). * Общество принимает потерю территорий как временную плату за сохранение государственности. * Все ресурсы идут на ВПК и безопасность. Итог: Дед прав: "Хоть поржем" закончилось. Началось "Хоть выживем". Если элиты не услышат этот хруст льда под ногами (гнев ветеранов), их сметут. И тогда Путин возьмет Украину голыми руками, без всяких мирных планов. Единственный способ избежать "Хунты Билецкого" — это сделать государство справедливым и эффективным (Хунтой Технократов) добровольно, сверху, не дожидаясь бунта снизу.»