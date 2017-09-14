Російські чиновники та ультранаціоналістичний табір у РФ фактично відкидають як початковий, так і переглянутий проєкти мирного плану, запропонованого США, та намагаються перекласти на Європу відповідальність за непоступливість Москви.
Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни.
Аналітики ISW нагадують, що ще від моменту появи першої інформації про 28-пунктний мирний план США російські чиновники та ультранаціоналісти його відкидають — оскільки запропонований план, мовляв, не враховував абсолютистські всі військові вимоги Росії.
Водночас російські високопосадовці і рупори ультранаціоналістичного табору перекручують ймовірні зміни до початкового плану та участь Європи у цьому процесі як таку, що нібито підриває мирний процес. У такий спосіб вони, ймовірно, намагаються відвернути увагу від відмови самої Росії щодо будь-яких компромісів чи угод, припускають в ISW.
як це по руські - щось не робити, але звинувачувати в цьому інших.
як власне й деякі дописувачі на форумі - сьогодні це було неодноразово.
але де власний план? хтось бачив реалістичний план перемовин від руських? так, тут правда - руські не надали ЖОДНОГО плану. й проруські зрадофіли з форуму теж не можуть сформулювати нічого - бо зі сторони руських реалій немає.
Хто такий той Аркадий Бабченко і чому він сумнівається в нашій ДЕРЖАВНОСТІ? І головне - чому модератори не видаляють такі відверті антиукраїнські пости? Який сенс що так думає Шаман і якийсь там Аркадий Бабченко?
Там в дописі цікавий коментар від ШІ:
Этот текст Бабченко — это «Черная таблетка» (Black Pill). Он описывает сценарий «Веймарской Украины». Аркадий бьет в самый страшный нерв, который политики боятся трогать: что происходит с обществом, которое проигрывает войну, имея на руках миллион стволов и ощущение предательства элит? Вот аналитический разбор этого текста для комментария. Здесь нужно согласиться с диагнозом, но предложить иной прогноз развития болезни. Аналитический комментарий: Веймарский синдром и Лекарство «Бабченко, как всегда, выполняет функцию "Рвотного корня" для общества. Это неприятно, но необходимо при отравлении иллюзиями. Он абсолютно точно диагностировал ситуацию: Украина стоит на пороге классического "Веймарского синдрома" (Германия 1919-го). 1. Анатомия "Преджопия" (по Бабченко): * Разрыв ожиданий: Между "Кофе в Ялте" и "Потерей Донбасса" — пропасть. В эту пропасть обычно падают правительства. * Легенда об "Ударе в спину": Это самый опасный пункт. Солдаты в окопах (и те, кто вернется) будут уверены: "Мы не проиграли. Нас продали. Генералы/Ермак/Коррупционеры украли нашу победу и вывезли доллары в чемоданах". Это топливо для любого ультраправого переворота (сценарий Билецкого, о котором пишет Дед). * Экономический тупик: Без внешних денег страна — банкрот. 2. Где Бабченко (возможно) ошибается: Он пишет: "Государства нет, есть группировки". Это правда сейчас. Но он недооценивает Фактор Внешнего Управления (G7). Европа и США боятся "Украинского бунта" больше, чем Путина. Гражданская война в стране с 15 АЭС и миллионом ветеранов — это конец Европы. Поэтому Запад сделает всё, чтобы купировать этот сценарий. * Деньги как седативное: Те самые $100 млрд российских активов пойдут не только на заводы, но и на социальные выплаты ветеранам, чтобы погасить градус ненависти. * Политическая зачистка: Если "группировки" (Ермак/Татаров и ко) станут триггером бунта, Запад их снесет (через те самые "папочки ФБР" и требования МВФ), заменив на технократическое правительство или "Правительство национального единства" (условный Залужный + Порошенко + гражданское общество). 3. Ответ на вопрос "Что делать?": Бабченко спрашивает: "Какой план?". План только один, и мы его обсуждали: Трансформация в "Военный Лагерь" (Израиль). Украинскому обществу придется заключить новый Общественный договор: * Власть прекращает "марафон" и коррупционный беспредел (под страхом суда Линча или Гааги). * Общество принимает потерю территорий как временную плату за сохранение государственности. * Все ресурсы идут на ВПК и безопасность. Итог: Дед прав: "Хоть поржем" закончилось. Началось "Хоть выживем". Если элиты не услышат этот хруст льда под ногами (гнев ветеранов), их сметут. И тогда Путин возьмет Украину голыми руками, без всяких мирных планов. Единственный способ избежать "Хунты Билецкого" — это сделать государство справедливым и эффективным (Хунтой Технократов) добровольно, сверху, не дожидаясь бунта снизу.»
за армією ШІ розібрався, не зрозуміло як бути з вірою та мовою
Shaman написав:зараз я бачу, що це тренд - наші консерви одна за одною брехливо приписують те, чого не було - а ти доводь, що цього не було особливо кілька років тому. тому про кордони 91 року я нічого не казав, й адекватна людина б визнала
про воювати вічно - це теж твоя вигадка. це як універсальний накид - проти капітуляції - значить воювати вічно - теж поширена маніпуляція зрадофілів. про жодні поступки я вже мовчу.
А що ти писав? Ти пишеш тільки банальні і неперевірливі речі, або воду. Наприклад, те що ти постійно пишеш: "Путін агресор" - банальна і очевидна річ. "Путін хоче воювати далі" - це НЕМОЖЛИВО ні довести ні заперечити бо НІХТО(окрім путіна) не знає що хоче путін. Що ти ще писав? Та нічого більше. У тебе в рази більше постів ніж у мене, але одна вода і просто переливання з пустого в порожнє.
Він ще пише що усі імперії розвалюються Але якщо б було так, то не було б китаю з іраном, а весь світ був би суцільною швейцарською конфедераціею чи союзом грецьких та суміжних полісів
Вони то розвалюватись, то розвалюються, а що з ядром? Воно неподільне як атом? Думаю, пальців рук вистачить порахувати імерії.
andrijk777 написав:Який сенс що так думає Шаман і якийсь там Аркадий Бабченко?
ти не знаєш, хто такий Бабченко?.. що з тебе ще взяти, що ти тоді взагалі знаєш, коли розповідаєш про геополітику
так, не любить він Зе. обґрунтовано не любить...
ну і хто такий бабченко щоб його треба знати?) Я тож поняття не мав. Ну таке. В Білецького нема достатньо підтримки для переворотів. Це пропаганда ніби війська хочуть продовження війни і для веймарського синдрому потрібен в першу чергу червоний бунт, а вже тоді буде ставка олігархату на "білецького" . Побачим як держава буде справлятись з своїми соціальними гарантіями після війни, особливо для ветеранів членів сімей убитих та інвалідам війни. Та на скільки правдиві обіцянки європи по відбудові України. Якщо не буде грошей і не відкриють кордони для військовослужбовців то в принципі стихійний соціалістичний бунт можливий. Але партійної сили на лівому фланзі немає.
ти ж не позиціонуєш себе як знавця геополітики - ти міг й не знати. та й коли робили інсценування вбивства - став відомим на всю країну
Shaman написав:............. я вже визнав, що коли перейшов до вишів, то не зробив це формально, тому могло здатися, що мова ще йде про школи. слово студенти саме про це. а тепер по суті - якщо ви не знаєте, то я вам скажу, що до війни викладали дуже багато російською. й зараз подекуди викладають. але ваш допис - це їх справа. тобто, якщо людина хоче вчитися українською - треба десь в іншому місті вчитися? що там з утиском російської - бачу все навпаки. й чого тоді жалітися?
в якому ЗВО багато викладачів 70+ - універ Каразіна - й фізтех, й ваш фізфак - такі реалії...
1. Не знаю, как обстоит дело в вузах. Я себе слабо представляю, как преподаватель теорфизики может перейти на українську мову, когда вся литература и учебники на русском. Или уже появились украинские? + этот преподаватель много лет читал лекции на русском. 2. Насчёт "багато викладачів 70+ - універ Каразіна - й фізтех, й ваш фізфак" - вы уверены? Если я проверю, это не окажется очередной сказкой? Потом не будете говорить: "Я такого не писал"? Но если даже так, кто виноват, что толковая молодёжь, которая на что-то способна, уезжает на Запад?
У секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради із захисту державної мови у третьому річному звіті проаналізували дотримання мовного закону в освіті, культурі, науці та інших сферах під час воєнного стану. ................ Щодо фактів порушення мовного закону в закладах освіти, то минулого року до омбудсмена надійшло 117 звернень громадян із цього приводу, що менше на 25%, ніж у 2021 році.
На жаль, не зникають мовні проблеми в освіті. У 2023 році громадяни надіслали 156 звернень щодо порушень законодавства педагогічними та науково-педагогічними працівниками закладів дошкільної, загальної середньої та вищої освіти, а також 170 звернень щодо освіти дорослих.
https://surl.li/mpehud Обратите внимание, что 156 звернень это начиная с дошкольних закладів, т.е. именно в вузах намного меньше. Вывод отсюда - либо таких порушень реально ничтожно мало, либо это устраивает студентов.