|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 25 лис, 2025 17:17
Banderlog написав: Shaman написав: andrijk777 написав:
Який сенс що так думає Шаман і якийсь там Аркадий Бабченко?
ти не знаєш, хто такий Бабченко?.. що з тебе ще взяти, що ти тоді взагалі знаєш, коли розповідаєш про геополітику
так, не любить він Зе. обґрунтовано не любить...
ну і хто такий бабченко щоб його треба знати?) Я тож поняття не мав. Ну таке.
той що був "вбитий кровавою гебньою"
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 25 лис, 2025 17:21, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41574
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2869 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Вів 25 лис, 2025 17:19
Shaman написав:
..........
але де власний план? хтось бачив реалістичний план перемовин від руських? так, тут правда - руські не надали ЖОДНОГО плану. й проруські зрадофіли з форуму теж не можуть сформулювати нічого - бо зі сторони руських реалій немає.
Пробачте, а "хтось бачив реалістичний
план перемовин від" України?
Щось не пам'ятаю. Не нагадаєте?
Бо я пам'ятаю тільки: "Росія може легко закінчити війну - просто вивести війська", - і зараз: "Безумрвне припинення вогню, а потім перемовини".
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37659
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5376 раз.
- Подякували: 4878 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Вів 25 лис, 2025 17:35
ЛАД написав: Shaman написав:
..........
але де власний план? хтось бачив реалістичний план перемовин від руських? так, тут правда - руські не надали ЖОДНОГО плану. й проруські зрадофіли з форуму теж не можуть сформулювати нічого - бо зі сторони руських реалій немає.
Пробачте, а "хтось бачив реалістичний
план перемовин від" України?
Щось не пам'ятаю. Не нагадаєте?
Бо я пам'ятаю тільки: "Росія може легко закінчити війну - просто вивести війська", - і зараз: "Безумрвне припинення вогню, а потім перемовини".
поточний план, який обговорюють - влаштовує?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10644
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 792 раз.
- Подякували: 1681 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Вів 25 лис, 2025 17:41
ЛАД написав: Shaman написав: andrijk777 написав:
А що ти писав?
Ти пишеш тільки банальні і неперевірливі речі, або воду.
Наприклад, те що ти постійно пишеш:
"Путін агресор" - банальна і очевидна річ.
"Путін хоче воювати далі" - це НЕМОЖЛИВО ні довести ні заперечити бо НІХТО(окрім путіна) не знає що хоче путін.Що ти ще писав?
Та нічого більше. У тебе в рази більше постів ніж у мене, але одна вода і просто переливання з пустого в порожнє.
що я пишу, можна просто прочитати. тебе я переконувати не збираюсь
життя покаже, в кого наскільки змістовні дописи
Життя може показати не змістовність дописів, а їх реалістичність.
Проте ви пишете акуратно про розвал чи крах РФ, уникаючи будь-яких прогнозів щодо термінів.
Правда, раніше ви пов'язували закінчення війни з цими подіями. Зараз ви вже від цього теж відмовилися.
я й курс намагаюсь не прогнозувати. є речі, які достовірно спрогнозувати в часі НЕМОЖЛИВО. розвал Раші - з цієї ж опери. але те, що це станеться - це дуже вірогідно
я пов'язував війну з тим, що це КАТАЛІЗАТОР, який значно прискорює деградаційні процеси на Раші - це писав неодноразово. якщо ви в себе в голові щось вибудовували, то я не можу за це відповідати
я писав про інші речі. з закінченням війни я ще пов'язую значне погіршення економічної ситуації в Раші - це може призвести, що рано чи пізно путіну доведеться це враховувати. поки він просто ігнорує всі негативні моменти в економіці країни
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10644
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 792 раз.
- Подякували: 1681 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Вів 25 лис, 2025 17:44
Letusrock написав:
pesikot написав:
Letusrock
18-річних в буси пихають ?Так чи ні ?
Допомога є ?Так чи ні ?
Ти знову лісу не бачиш поміж дерев.
Ти вкинув про 18-річних в бус
Letusrock написав:
Так є у нас суверенітет чи ні? (Підказка - суверенітет визначається не лише відносно росії а в цілому)
Сувернітет у нас є
Letusrock написав:
І це не допомога, я вже писав сто разів - це глюкозу капають смертельно хворому, щоб він залишався в своїй палаті і сусідні палати були в безпеці
Можеш ще 200 разів написати, але домопога є і вона суттева
Україна не нагадує смертельно хворого
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12778
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Вів 25 лис, 2025 17:45
Schmit
Ти коли почнешь проводити опитування через мишей у подвалі ?
Бо Соломко - це вже дно
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12778
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Вів 25 лис, 2025 17:45
Shaman написав: ЛАД написав: Shaman написав:
..........
але де власний план? хтось бачив реалістичний план перемовин від руських? так, тут правда - руські не надали ЖОДНОГО плану. й проруські зрадофіли з форуму теж не можуть сформулювати нічого - бо зі сторони руських реалій немає.
Пробачте, а "хтось бачив реалістичний
план перемовин від" України?
Щось не пам'ятаю. Не нагадаєте?
Бо я пам'ятаю тільки: "Росія може легко закінчити війну - просто вивести війська", - і зараз: "Безумрвне припинення вогню, а потім перемовини".
поточний план, який обговорюють - влаштовує?
По-перше, я не знаю точно який саме поточний план. Багато варіантів, на якому зупинилися не ясно.
По- друге, поточний план це не план України.
Він ініційований Трампом і перероблений європейцями (за участю України).
Щодо його реалістичності я вже висловлювався. Принаймні шодо опублікованих варіантів.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37659
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5376 раз.
- Подякували: 4878 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Вів 25 лис, 2025 17:48
Letusrock написав: Shaman написав:
й питання - а де ж утиски РОСІЙСЬКОЇ мови, про які так багато розмов?
наприклад забороняти школярам розмовляти на перервах іншою мовою
А хіба така заборона існує ?
Може наведешь приклад указу чи закону про це ? )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12778
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Вів 25 лис, 2025 17:50
Letusrock написав: sashaqbl написав:
Враховуючи, що Трампу не вдалося черговий раз нагнути нашого клоуна, припускаю, що на даний момент сувернітет таки є.
як вже написав фокс це суверенітет ЄС а не наш.
ЄС стоїть за спиною Зе пообіцявши підтримку скільки потрібно, плюс інгор корупційних проблем, плюс ігнор репресій до своїх громадян. у відповідь Зе пообіцяв воювати скільки потрібно (фактично поставивши власні та європейські інтереси "понад усе", порівняно з цінністю власних громадян)
Зе пообіцяв воювати ? Можешь навести докази цього ?
А путін що ? не хоче воювати ? )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12778
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Вів 25 лис, 2025 17:51
ЛАД написав: Shaman написав:
..........
але де власний план? хтось бачив реалістичний план перемовин від руських? так, тут правда - руські не надали ЖОДНОГО плану. й проруські зрадофіли з форуму теж не можуть сформулювати нічого - бо зі сторони руських реалій немає.
Пробачте, а "хтось бачив реалістичний
план перемовин від" України?
Щось не пам'ятаю. Не нагадаєте?
Бо я пам'ятаю тільки: "Росія може легко закінчити війну - просто вивести війська", - і зараз: "Безумрвне припинення вогню, а потім перемовини".
Стефанчук
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41574
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2869 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|159746
|
|
|1493
|355927
|
|
|6076
|1047988
|
|