Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 17:17

ефект Мандели

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  andrijk777 написав:Який сенс що так думає Шаман і якийсь там Аркадий Бабченко?

ти не знаєш, хто такий Бабченко?.. що з тебе ще взяти, що ти тоді взагалі знаєш, коли розповідаєш про геополітику :lol:

так, не любить він Зе. обґрунтовано не любить...
ну і хто такий бабченко щоб його треба знати?) Я тож поняття не мав. Ну таке.

той що був "вбитий кровавою гебньою"
Востаннє редагувалось flyman в Вів 25 лис, 2025 17:21, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 17:19

  Shaman написав:..........
але де власний план? хтось бачив реалістичний план перемовин від руських? так, тут правда - руські не надали ЖОДНОГО плану. й проруські зрадофіли з форуму теж не можуть сформулювати нічого - бо зі сторони руських реалій немає.

Пробачте, а "хтось бачив реалістичний план перемовин від" України?
Щось не пам'ятаю. Не нагадаєте?
Бо я пам'ятаю тільки: "Росія може легко закінчити війну - просто вивести війська", - і зараз: "Безумрвне припинення вогню, а потім перемовини".
ЛАД
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 17:35

  ЛАД написав:
  Shaman написав:..........
але де власний план? хтось бачив реалістичний план перемовин від руських? так, тут правда - руські не надали ЖОДНОГО плану. й проруські зрадофіли з форуму теж не можуть сформулювати нічого - бо зі сторони руських реалій немає.

Пробачте, а "хтось бачив реалістичний план перемовин від" України?
Щось не пам'ятаю. Не нагадаєте?
Бо я пам'ятаю тільки: "Росія може легко закінчити війну - просто вивести війська", - і зараз: "Безумрвне припинення вогню, а потім перемовини".

поточний план, який обговорюють - влаштовує? ;)
Shaman
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 17:41

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  andrijk777 написав:А що ти писав?
Ти пишеш тільки банальні і неперевірливі речі, або воду.
Наприклад, те що ти постійно пишеш:
"Путін агресор" - банальна і очевидна річ.
"Путін хоче воювати далі" - це НЕМОЖЛИВО ні довести ні заперечити бо НІХТО(окрім путіна) не знає що хоче путін.
Що ти ще писав?
Та нічого більше. У тебе в рази більше постів ніж у мене, але одна вода і просто переливання з пустого в порожнє.

що я пишу, можна просто прочитати. тебе я переконувати не збираюсь 8) життя покаже, в кого наскільки змістовні дописи ;)

Життя може показати не змістовність дописів, а їх реалістичність.
Проте ви пишете акуратно про розвал чи крах РФ, уникаючи будь-яких прогнозів щодо термінів.
Правда, раніше ви пов'язували закінчення війни з цими подіями. Зараз ви вже від цього теж відмовилися.

я й курс намагаюсь не прогнозувати. є речі, які достовірно спрогнозувати в часі НЕМОЖЛИВО. розвал Раші - з цієї ж опери. але те, що це станеться - це дуже вірогідно 8)

я пов'язував війну з тим, що це КАТАЛІЗАТОР, який значно прискорює деградаційні процеси на Раші - це писав неодноразово. якщо ви в себе в голові щось вибудовували, то я не можу за це відповідати ;) я писав про інші речі. з закінченням війни я ще пов'язую значне погіршення економічної ситуації в Раші - це може призвести, що рано чи пізно путіну доведеться це враховувати. поки він просто ігнорує всі негативні моменти в економіці країни
Shaman
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 17:44

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Letusrock
18-річних в буси пихають ?Так чи ні ?
Допомога є ?Так чи ні ?

Ти знову лісу не бачиш поміж дерев.

Ти вкинув про 18-річних в бус
  Letusrock написав: Так є у нас суверенітет чи ні? (Підказка - суверенітет визначається не лише відносно росії а в цілому)

Сувернітет у нас є
  Letusrock написав:І це не допомога, я вже писав сто разів - це глюкозу капають смертельно хворому, щоб він залишався в своїй палаті і сусідні палати були в безпеці

Можеш ще 200 разів написати, але домопога є і вона суттева

Україна не нагадує смертельно хворого
pesikot
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 17:45

Schmit

Ти коли почнешь проводити опитування через мишей у подвалі ?

Бо Соломко - це вже дно
pesikot
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 17:45

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:..........
але де власний план? хтось бачив реалістичний план перемовин від руських? так, тут правда - руські не надали ЖОДНОГО плану. й проруські зрадофіли з форуму теж не можуть сформулювати нічого - бо зі сторони руських реалій немає.

Пробачте, а "хтось бачив реалістичний план перемовин від" України?
Щось не пам'ятаю. Не нагадаєте?
Бо я пам'ятаю тільки: "Росія може легко закінчити війну - просто вивести війська", - і зараз: "Безумрвне припинення вогню, а потім перемовини".

поточний план, який обговорюють - влаштовує? ;)

По-перше, я не знаю точно який саме поточний план. Багато варіантів, на якому зупинилися не ясно.
По- друге, поточний план це не план України.
Він ініційований Трампом і перероблений європейцями (за участю України).
Щодо його реалістичності я вже висловлювався. Принаймні шодо опублікованих варіантів.
ЛАД
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 17:48

  Letusrock написав:
  Shaman написав:й питання - а де ж утиски РОСІЙСЬКОЇ мови, про які так багато розмов?

наприклад забороняти школярам розмовляти на перервах іншою мовою


А хіба така заборона існує ?

Може наведешь приклад указу чи закону про це ? )
pesikot
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 17:50

  Letusrock написав:
  sashaqbl написав:Враховуючи, що Трампу не вдалося черговий раз нагнути нашого клоуна, припускаю, що на даний момент сувернітет таки є.

як вже написав фокс це суверенітет ЄС а не наш.
ЄС стоїть за спиною Зе пообіцявши підтримку скільки потрібно, плюс інгор корупційних проблем, плюс ігнор репресій до своїх громадян. у відповідь Зе пообіцяв воювати скільки потрібно (фактично поставивши власні та європейські інтереси "понад усе", порівняно з цінністю власних громадян)


Зе пообіцяв воювати ? Можешь навести докази цього ?

А путін що ? не хоче воювати ? )
pesikot
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 17:51

  ЛАД написав:
  Shaman написав:..........
але де власний план? хтось бачив реалістичний план перемовин від руських? так, тут правда - руські не надали ЖОДНОГО плану. й проруські зрадофіли з форуму теж не можуть сформулювати нічого - бо зі сторони руських реалій немає.

Пробачте, а "хтось бачив реалістичний план перемовин від" України?
Щось не пам'ятаю. Не нагадаєте?
Бо я пам'ятаю тільки: "Росія може легко закінчити війну - просто вивести війська", - і зараз: "Безумрвне припинення вогню, а потім перемовини".
Стефанчук
flyman
