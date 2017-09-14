Російські чиновники та ультранаціоналістичний табір у РФ фактично відкидають як початковий, так і переглянутий проєкти мирного плану, запропонованого США, та намагаються перекласти на Європу відповідальність за непоступливість Москви.
Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни.
Аналітики ISW нагадують, що ще від моменту появи першої інформації про 28-пунктний мирний план США російські чиновники та ультранаціоналісти його відкидають — оскільки запропонований план, мовляв, не враховував абсолютистські всі військові вимоги Росії.
Водночас російські високопосадовці і рупори ультранаціоналістичного табору перекручують ймовірні зміни до початкового плану та участь Європи у цьому процесі як таку, що нібито підриває мирний процес. У такий спосіб вони, ймовірно, намагаються відвернути увагу від відмови самої Росії щодо будь-яких компромісів чи угод, припускають в ISW.
як це по руські - щось не робити, але звинувачувати в цьому інших.
як власне й деякі дописувачі на форумі - сьогодні це було неодноразово.
але де власний план? хтось бачив реалістичний план перемовин від руських? так, тут правда - руські не надали ЖОДНОГО плану. й проруські зрадофіли з форуму теж не можуть сформулювати нічого - бо зі сторони руських реалій немає.
Походив по посиланнях. Фактів що руські відкидають 28-пунктний план Трампа - немає. Європейський план - я вже казав що це брєд, руські його не приймуть. 19-пунктний план - не знаю, не бачив, чий він?, хто його просуває?
ЛАД написав:Пробачте, а "хтось бачив реалістичний план перемовин від" України? Щось не пам'ятаю. Не нагадаєте? Бо я пам'ятаю тільки: "Росія може легко закінчити війну - просто вивести війська", - і зараз: "Безумрвне припинення вогню, а потім перемовини".
поточний план, який обговорюють - влаштовує?
По-перше, я не знаю точно який саме поточний план. Багато варіантів, на якому зупинилися не ясно. По- друге, поточний план це не план України. Він ініційований Трампом і перероблений європейцями (за участю України). Щодо його реалістичності я вже висловлювався. Принаймні шодо опублікованих варіантів.
це план, який Україна готова обговорювати. як власне й попередні. план реалістичний - уважно слідкуйте за словами - просто Раша не готова визнати РЕАЛІСТИЧНІ плани перемовин. подивимось, наскільки вдасться нашим партнерам дотиснути Рашу.
й в черговий раз - спробуйте сформулювати типу РЕАЛІСТИЧНИЙ план за Рашу. дуже цікаво - але щось НІХТО так й не зміг цього зробити.
ЛАД написав:.......... Життя може показати не змістовність дописів, а їх реалістичність. Проте ви пишете акуратно про розвал чи крах РФ, уникаючи будь-яких прогнозів щодо термінів. Правда, раніше ви пов'язували закінчення війни з цими подіями. Зараз ви вже від цього теж відмовилися.
я й курс намагаюсь не прогнозувати. є речі, які достовірно спрогнозувати в часі НЕМОЖЛИВО. розвал Раші - з цієї ж опери. але те, що це станеться - це дуже вірогідно
я пов'язував війну з тим, що це КАТАЛІЗАТОР, який значно прискорює деградаційні процеси на Раші - це писав неодноразово. якщо ви в себе в голові щось вибудовували, то я не можу за це відповідати я писав про інші речі. з закінченням війни я ще пов'язую значне погіршення економічної ситуації в Раші - це може призвести, що рано чи пізно путіну доведеться це враховувати. поки він просто ігнорує всі негативні моменти в економіці країни
Це ви зараз так пишете. Раніше ви закінчення війни з розвалом чи економічним крахом РФ пов'язували вельми тісно. Шукати цитати не буду. Учасники, які давно на форумі, це і самі пам'ятають, а нових тут нема. Можете відхрещуватися, але що було, то було. І я не відхрещуюсь від того, що в 2019 проголосував за Зеленського, і від того, що до самого початку війни не вірив в її можливість. Це була моя груба помилка, але так, була. Правда, від того, що я передбачав би можливість війни, для мене нічого б не змінилося.
Повідомлялося, що минулого тижня верх брав Ванс. Саме він зателефонував президенту України Володимиру Зеленському, щоб викласти умови 28-пунктного плану, який багато хто розкритикував як список побажань Москви. Після дзвінка відбувся особистий візит до Києва Дена Дрісколла, міністра армії США і давнього друга Ванса по навчанню в Єльській школі права.
Він попередив, що терпець президента закінчується: Києву потрібно визнати, що фронт руйнується, і погодитися на передачу територій Росії. ЗМІ пише, що в Білому домі політика часто формується "знизу вгору". Трамп хоче угоди щодо України, але деталі фінального варіанту залишив своїм підлеглим.
Якби він повністю підтримав 28-пунктний план, підготовлений його головним спецпосланцем з питань Росії Стівом Віткоффом і головним російським переговірником Кирилом Дмитрієвим, Україна могла б у підсумку опинитися перед фактом капітуляції. Але Трамп зупинився, заявивши, що це не "його остаточна пропозиція" після шквалу протестів у Києві та по всій Європі.
Це план Кремля, який через Дмітрієв був презентован жадібному Вітькоффу
Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив нічну атаку на низку російських військових об'єктів. Україна застосувала для ударів зброю власного виробництва – крилаті ракети "Нептун" і реактивні безпілотники "Барс".
У місті Таганрог Ростовської області РФ зафіксовано ураження авіаремонтного заводу "ТАНТК ім. Г.М. Берієва" та підприємства з виробництва БпЛА "Молнія" – "Атлант Аеро".
Також Генштаб повідомив, що вночі було уражено нафтовий термінал "Шесхаріс" у Новоросійську і нафтопереробний завод "Туапсинський" у Краснодарському краї РФ.
За попередньою інформацією, у Новоросійську уражено нафтові стендери (пристрої наливу/зливу нафти до танкерів) і пускову установку зі складу ЗРК С-400.
andrijk777 написав:Та й тим більше ти вже змінив свою думку, про "кордони 91" вже чомусь не згадуєш. А що сталось? Проукраїнскості у тебе поменшало?
1 Наприклад я думки про кордони 1991 року не міняв і з нею помру не залежно від того вийдемо ми на ці кордони чи ні 2 З іншого боку А можеш показати не свої вологі фантазії по питанню того що писали(думали) Патріоти - а цитати де б було написано те що ти закидаєш типу Будемо воювати поки не дійдемо до кордонів 1991 року Знайдеш хоч в когось? Не знайшов І хто ти тоді? дурник який не вміє аналізувати прочитане? 3 З іншого боку Хотіти вийти на кордони 1991 року і ВВАЖАТИ що це обовязково військовим шляхом - це ж різні речі... Можна заключити перемиря.. з умовою не зняття санкцій з педерації.... З одного боку це не війна З другого педераційники з часом самі запросять миру.... 4 Так можливий варіант СРСР- Японія совка ВЖЕ НЕМАЄ , але ЯПОНІЯ в стані війни з СРСР Можливий варіант СРСР-Прибалтика Совка вже не має , а Латвія, Литва, Естонія - є...
Тепер хоч розумієш фразу Боремось до кордонів 1991 року... яка не тотожна фразі -воюємо до останнього солдата...
й в черговий раз - спробуйте сформулювати типу РЕАЛІСТИЧНИЙ план за Рашу. дуже цікаво - але щось НІХТО так й не зміг цього зробити.
Який план Україна готова обговорювати? Бо багато варіантів, на якому зупинилися, не знаю. "РЕАЛІСТИЧНИЙ план" це той, на який можуть (або будуть вимушені) погодитися обидві сторони. Свою пропозицію я вже викладав - фінський варіант. Головна проблема - у нас немає постаті типу Манергейма, яка б користувалася повагою і авторитетом у всього народу. Чи погодиться на нього РФ, сказати не можу. Таке ніхто офіційно не пропонував.
andrijk777 Я тут викладав і 19 пунктів, і 28 пунктів. Обидва плани європейські. На якому з них реально зупинилися чи взагалі прийняли щось інше, не відомо. Наступного тижня має бути зустріч Трампа з Зеленським, може щось проясниться.
У Таганрозі вдалось знищити не лише "лазерний" А-60, а ще й дослідний А-100ЛЛ, що добиває російський "довгобуд" із заміни А-50 А-100ЛЛ - це випробувальний стенд для російського довгобуду А-100 "Премьер", який за планом мав прийти на заміну радянським літакам ДРЛВ А-50, але програма його створення балансувала на межі закриття, а тепер, скоріш за все, остаточно добита українськими ракетами. https://t.me/evpatoriyachat2/485773