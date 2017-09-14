RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1594215943159441594515946>
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 17:54

  Shaman написав:а взагалі
Російські високопосадовці і рупори Кремля фактично відкидають усі варіанти мирного плану США — ISW
Російські чиновники та ультранаціоналістичний табір у РФ фактично відкидають як початковий, так і переглянутий проєкти мирного плану, запропонованого США, та намагаються перекласти на Європу відповідальність за непоступливість Москви.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики ISW нагадують, що ще від моменту появи першої інформації про 28-пунктний мирний план США російські чиновники та ультранаціоналісти його відкидають — оскільки запропонований план, мовляв, не враховував абсолютистські всі військові вимоги Росії.

Водночас російські високопосадовці і рупори ультранаціоналістичного табору перекручують ймовірні зміни до початкового плану та участь Європи у цьому процесі як таку, що нібито підриває мирний процес. У такий спосіб вони, ймовірно, намагаються відвернути увагу від відмови самої Росії щодо будь-яких компромісів чи угод, припускають в ISW.
як це по руські - щось не робити, але звинувачувати в цьому інших.

як власне й деякі дописувачі на форумі - сьогодні це було неодноразово.

але де власний план? хтось бачив реалістичний план перемовин від руських? так, тут правда - руські не надали ЖОДНОГО плану. й проруські зрадофіли з форуму теж не можуть сформулювати нічого - бо зі сторони руських реалій немає.

Походив по посиланнях.
Фактів що руські відкидають 28-пунктний план Трампа - немає.
Європейський план - я вже казав що це брєд, руські його не приймуть.
19-пунктний план - не знаю, не бачив, чий він?, хто його просуває?
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6999
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 17:55

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:Пробачте, а "хтось бачив реалістичний план перемовин від" України?
Щось не пам'ятаю. Не нагадаєте?
Бо я пам'ятаю тільки: "Росія може легко закінчити війну - просто вивести війська", - і зараз: "Безумрвне припинення вогню, а потім перемовини".

поточний план, який обговорюють - влаштовує? ;)

По-перше, я не знаю точно який саме поточний план. Багато варіантів, на якому зупинилися не ясно.
По- друге, поточний план це не план України.
Він ініційований Трампом і перероблений європейцями (за участю України).
Щодо його реалістичності я вже висловлювався. Принаймні шодо опублікованих варіантів.

це план, який Україна готова обговорювати. як власне й попередні. план реалістичний - уважно слідкуйте за словами - просто Раша не готова визнати РЕАЛІСТИЧНІ плани перемовин. подивимось, наскільки вдасться нашим партнерам дотиснути Рашу.

й в черговий раз - спробуйте сформулювати типу РЕАЛІСТИЧНИЙ план за Рашу. дуже цікаво - але щось НІХТО так й не зміг цього зробити. 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10644
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1681 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 17:55

  andrijk777 написав:"Путін хоче воювати далі" - це НЕМОЖЛИВО ні довести ні заперечити бо НІХТО(окрім путіна) не знає що хоче путін.

Ти пишешь, який ти проукраїнський ... але при цьому постійно захищаєш Путіна

То потрібно піти на вимоги Путіна, то бачиш неіснуючі офігенні успіхи Путіна

Дуже чудова "проукраїнська" позиція

Путін хоче далі воювати, якби не хотів, то припинив би - це так просто
Доках цьому - постійні обстріли України та намагання захопити українські території

Але у тебе, як в тому анекдоті - знов ця невизначенність
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12778
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 17:56

  Shaman написав:
  ЛАД написав:..........
Життя може показати не змістовність дописів, а їх реалістичність.
Проте ви пишете акуратно про розвал чи крах РФ, уникаючи будь-яких прогнозів щодо термінів.
Правда, раніше ви пов'язували закінчення війни з цими подіями. Зараз ви вже від цього теж відмовилися.

я й курс намагаюсь не прогнозувати. є речі, які достовірно спрогнозувати в часі НЕМОЖЛИВО. розвал Раші - з цієї ж опери. але те, що це станеться - це дуже вірогідно 8)

я пов'язував війну з тим, що це КАТАЛІЗАТОР, який значно прискорює деградаційні процеси на Раші - це писав неодноразово. якщо ви в себе в голові щось вибудовували, то я не можу за це відповідати ;) я писав про інші речі. з закінченням війни я ще пов'язую значне погіршення економічної ситуації в Раші - це може призвести, що рано чи пізно путіну доведеться це враховувати. поки він просто ігнорує всі негативні моменти в економіці країни
Це ви зараз так пишете. :wink:
Раніше ви закінчення війни з розвалом чи економічним крахом РФ пов'язували вельми тісно. Шукати цитати не буду. Учасники, які давно на форумі, це і самі пам'ятають, а нових тут нема.
Можете відхрещуватися, але що було, то було.
І я не відхрещуюсь від того, що в 2019 проголосував за Зеленського, і від того, що до самого початку війни не вірив в її можливість. Це була моя груба помилка, але так, була. Правда, від того, що я передбачав би можливість війни, для мене нічого б не змінилося.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37659
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 18:03

  andrijk777 написав:Походив по посиланнях.
Фактів що руські відкидають 28-пунктний план Трампа - немає.


Де ти ходив ? Це не план Трампа

Мирний план щодо України викликав хаос і розкол у Білому домі Трампа, - The Telegraph
Повідомлялося, що минулого тижня верх брав Ванс. Саме він зателефонував президенту України Володимиру Зеленському, щоб викласти умови 28-пунктного плану, який багато хто розкритикував як список побажань Москви. Після дзвінка відбувся особистий візит до Києва Дена Дрісколла, міністра армії США і давнього друга Ванса по навчанню в Єльській школі права.

Він попередив, що терпець президента закінчується: Києву потрібно визнати, що фронт руйнується, і погодитися на передачу територій Росії. ЗМІ пише, що в Білому домі політика часто формується "знизу вгору". Трамп хоче угоди щодо України, але деталі фінального варіанту залишив своїм підлеглим.

Якби він повністю підтримав 28-пунктний план, підготовлений його головним спецпосланцем з питань Росії Стівом Віткоффом і головним російським переговірником Кирилом Дмитрієвим, Україна могла б у підсумку опинитися перед фактом капітуляції. Але Трамп зупинився, заявивши, що це не "його остаточна пропозиція" після шквалу протестів у Києві та по всій Європі.


Це план Кремля, який через Дмітрієв був презентован жадібному Вітькоффу
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12778
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 18:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Нептуни" і "Барси" вдарили по Росії: ймовірно уражено експериментальний літак А-60
Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив нічну атаку на низку російських військових об'єктів. Україна застосувала для ударів зброю власного виробництва – крилаті ракети "Нептун" і реактивні безпілотники "Барс".

У місті Таганрог Ростовської області РФ зафіксовано ураження авіаремонтного заводу "ТАНТК ім. Г.М. Берієва" та підприємства з виробництва БпЛА "Молнія" – "Атлант Аеро".

Також Генштаб повідомив, що вночі було уражено нафтовий термінал "Шесхаріс" у Новоросійську і нафтопереробний завод "Туапсинський" у Краснодарському краї РФ.

За попередньою інформацією, у Новоросійську уражено нафтові стендери (пристрої наливу/зливу нафти до танкерів) і пускову установку зі складу ЗРК С-400.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12778
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 18:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Та й тим більше ти вже змінив свою думку, про "кордони 91" вже чомусь не згадуєш. А що сталось? Проукраїнскості у тебе поменшало?
1 Наприклад я думки про кордони 1991 року не міняв і з нею помру не залежно від того вийдемо ми на ці кордони чи ні
2 З іншого боку
А можеш показати не свої вологі фантазії по питанню того що писали(думали) Патріоти - а цитати де б було написано те що ти закидаєш
типу
Будемо воювати поки не дійдемо до кордонів 1991 року
Знайдеш хоч в когось?
Не знайшов
І хто ти тоді?
дурник який не вміє аналізувати прочитане?
3 З іншого боку
Хотіти вийти на кордони 1991 року
і ВВАЖАТИ що це обовязково військовим шляхом - це ж різні речі...
Можна заключити перемиря.. з умовою не зняття санкцій з педерації....
З одного боку це не війна
З другого педераційники з часом самі запросять миру....
4 Так можливий варіант СРСР- Японія
совка ВЖЕ НЕМАЄ , але ЯПОНІЯ в стані війни з СРСР
Можливий варіант
СРСР-Прибалтика
Совка вже не має , а Латвія, Литва, Естонія - є...

Тепер хоч розумієш фразу
Боремось до кордонів 1991 року...
яка не тотожна фразі -воюємо до останнього солдата...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27375
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 18:12

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:-----------------------------
ЛАД
Пробачте, а "хтось бачив реалістичний план перемовин від" України?
Щось не пам'ятаю. Не нагадаєте?
Бо я пам'ятаю тільки: "Росія може легко закінчити війну - просто вивести війська", - і зараз: "Безумрвне припинення вогню, а потім перемовини".
-----------------------------
поточний план, який обговорюють - влаштовує? ;)

По-перше, я не знаю точно який саме поточний план. Багато варіантів, на якому зупинилися не ясно.
По-друге, поточний план це не план України.
Він ініційований Трампом і перероблений європейцями (за участю України).
Щодо його реалістичності я вже висловлювався. Принаймні шодо опублікованих варіантів.

це план, який Україна готова обговорювати. як власне й попередні. план реалістичний - уважно слідкуйте за словами - просто Раша не готова визнати РЕАЛІСТИЧНІ плани перемовин. подивимось, наскільки вдасться нашим партнерам дотиснути Рашу.

й в черговий раз - спробуйте сформулювати типу РЕАЛІСТИЧНИЙ план за Рашу. дуже цікаво - але щось НІХТО так й не зміг цього зробити. 8)

Який план Україна готова обговорювати? Бо багато варіантів, на якому зупинилися, не знаю.
"РЕАЛІСТИЧНИЙ план" це той, на який можуть (або будуть вимушені) погодитися обидві сторони.
Свою пропозицію я вже викладав - фінський варіант. Головна проблема - у нас немає постаті типу Манергейма, яка б користувалася повагою і авторитетом у всього народу.
Чи погодиться на нього РФ, сказати не можу. Таке ніхто офіційно не пропонував.

andrijk777
Я тут викладав і 19 пунктів, і 28 пунктів. Обидва плани європейські. На якому з них реально зупинилися чи взагалі прийняли щось інше, не відомо. Наступного тижня має бути зустріч Трампа з Зеленським, може щось проясниться.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37659
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 18:15

Не знаю, що воно таке, але най буде ;)

У Таганрозі вдалось знищити не лише "лазерний" А-60, а ще й дослідний А-100ЛЛ, що добиває російський "довгобуд" із заміни А-50
А-100ЛЛ - це випробувальний стенд для російського довгобуду А-100 "Премьер", який за планом мав прийти на заміну радянським літакам ДРЛВ А-50, але програма його створення балансувала на межі закриття, а тепер, скоріш за все, остаточно добита українськими ракетами.
https://t.me/evpatoriyachat2/485773
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5965
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1213 раз.
Подякували: 1338 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 18:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:й в черговий раз - спробуйте сформулювати типу РЕАЛІСТИЧНИЙ план за Рашу. дуже цікаво - але щось НІХТО так й не зміг цього зробити.

  pesikot написав:Це план Кремля, який через Дмітрієв був презентован жадібному Вітькоффу

Может вы хоть между собой договоритесь чей план в 28пп. ? :D
Не успел написать, как ЛАД 3-ю версию подкинул :shock:
Я тут викладав і 19 пунктів, і 28 пунктів. Обидва плани європейські.
Востаннє редагувалось TUR в Вів 25 лис, 2025 18:25, всього редагувалось 1 раз.
TUR
Аватар користувача
 
Повідомлень: 253
З нами з: 05.04.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1594215943159441594515946>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, Google Adsense [Bot], pesikot, TUR, ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 159748
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 355929
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1047990
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10109)
25.11.2025 17:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.