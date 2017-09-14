|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 25 лис, 2025 18:25
flyman написав: ЛАД написав: Shaman написав:
але де власний план? хтось бачив реалістичний план перемовин від руських? так, тут правда - руські не надали ЖОДНОГО плану. й проруські зрадофіли з форуму теж не можуть сформулювати нічого - бо зі сторони руських реалій немає.
Пробачте, а "хтось бачив реалістичний
план перемовин від" України?
Щось не пам'ятаю. Не нагадаєте?
Бо я пам'ятаю тільки: "Росія може легко закінчити війну - просто вивести війська", - і зараз: "Безумрвне припинення вогню, а потім перемовини".
6
Додано: Вів 25 лис, 2025 18:29
TUR написав: Shaman написав:
й в черговий раз - спробуйте сформулювати типу РЕАЛІСТИЧНИЙ план за Рашу. дуже цікаво - але щось НІХТО так й не зміг цього зробити.
pesikot написав:
Це план Кремля, який через Дмітрієв був презентован жадібному Вітькоффу
Может вы хоть между собой договоритесь чей план в 28пп. ?
Не успел написать, как ЛАД 3-ю версию подкинул
Я тут викладав і 19 пунктів, і 28 пунктів. Обидва плани європейські.
Спочатку були 28 пунктів від Трампа.
Потім були і 19, і 28 пунктів від Європи. Який з них дійсний чи взагалі щось інше, не відомо.
Додано: Вів 25 лис, 2025 18:31
ЛАД написав: Shaman написав:
це план, який Україна готова обговорювати. як власне й попередні. план реалістичний - уважно слідкуйте за словами - просто Раша не готова визнати РЕАЛІСТИЧНІ плани перемовин. подивимось, наскільки вдасться нашим партнерам дотиснути Рашу.
й в черговий раз - спробуйте сформулювати типу РЕАЛІСТИЧНИЙ план за Рашу. дуже цікаво - але щось НІХТО так й не зміг цього зробити.
Який план Україна готова обговорювати? Бо багато варіантів, на якому зупинилися, не знаю.
"РЕАЛІСТИЧНИЙ план" це той, на який можуть (або будуть вимушені) погодитися обидві сторони.
Свою пропозицію я вже викладав - фінський варіант. Головна проблема - у нас немає постаті типу Манергейма, яка б користувалася повагою і авторитетом у всього народу.
Чи погодиться на нього РФ, сказати не можу. Таке ніхто офіційно не пропонував.andrijk777
Я тут викладав і 19 пунктів, і 28 пунктів. Обидва плани європейські. На якому з них реально зупинилися чи взагалі прийняли щось інше, не відомо. Наступного тижня має бути зустріч Трампа з Зеленським, може щось проясниться.
дотиснути можуть на будь-який план. а реалістичний - це якийсь баланс інтересів.
так що таке фінський варіант? ховаємося за гіпотетичним баном - а поки викладання основних ідей не було, тому не зараховано. проросійської влади в Україні без окупації не буде. й коли Раша нападе на Прибалтику наприклад - ми ж за фінським варіантом не можемо протестувати? смішно. й до речі, а чому в Прибалтиці не було фінського плану після 2СВ? не заслугували?
Додано: Вів 25 лис, 2025 18:33
pesikot написав: andrijk777 написав:
"Путін хоче воювати далі" - це НЕМОЖЛИВО ні довести ні заперечити бо НІХТО(окрім путіна) не знає що хоче путін.
Ти пишешь, який ти проукраїнський ... але при цьому постійно захищаєш Путіна
То потрібно піти на вимоги Путіна, то бачиш неіснуючі офігенні успіхи Путіна
Дуже чудова "проукраїнська" позиція
Путін хоче далі воювати, якби не хотів, то припинив би - це так просто
Доках цьому - постійні обстріли України та намагання захопити українські території
Але у тебе, як в тому анекдоті - знов ця невизначенність
Дивись, все дуже просто. Пояснюю на пальцях:
Є всього 2 варіанти: погодитись на план 28-пунктів(можна трішки модифікувати його) або ні.
Путін і ти - за те щоб ми не погоджувались і воювали далі.
Я - за те щоб погодитись(трішки модифікувати)
Твоя позиція - проросійська.
Відповідно моя позиція протилежна до твоєї - проукраїнська.
*все, я твої пости читаю тільки ввечері, тому наступні відповіді можу пропустити.
Додано: Вів 25 лис, 2025 18:34
TUR написав: Shaman написав:
й в черговий раз - спробуйте сформулювати типу РЕАЛІСТИЧНИЙ план за Рашу. дуже цікаво - але щось НІХТО так й не зміг цього зробити.
pesikot написав:
Це план Кремля, який через Дмітрієв був презентован жадібному Вітькоффу
Может вы хоть между собой договоритесь чей план в 28пп. ?
Может ты научишься понимать прочитанное, а не только писать )
Додано: Вів 25 лис, 2025 18:36
andrijk777 написав:
Є всього 2 варіанти: погодитись на план 28-пунктів(можна трішки модифікувати його) або ні.
Путін і ти - за те щоб ми не погоджувались і воювали далі.
Якщо Пуйло не погодиться- то яке значення має МОЯ чи Шамана чи Песіккота чи Лада і так далі - думка?
Додано: Вів 25 лис, 2025 18:41
andrijk777 написав: pesikot написав: andrijk777 написав:
"Путін хоче воювати далі" - це НЕМОЖЛИВО ні довести ні заперечити бо НІХТО(окрім путіна) не знає що хоче путін.
Ти пишешь, який ти проукраїнський ... але при цьому постійно захищаєш Путіна
То потрібно піти на вимоги Путіна, то бачиш неіснуючі офігенні успіхи Путіна
Дуже чудова "проукраїнська" позиція
Путін хоче далі воювати, якби не хотів, то припинив би - це так просто
Доках цьому - постійні обстріли України та намагання захопити українські території
Але у тебе, як в тому анекдоті - знов ця невизначенність
Дивись, все дуже просто. Пояснюю на пальцях:
Є всього 2 варіанти: погодитись на план 28-пунктів(можна трішки модифікувати його) або ні.
Путін і ти - за те щоб ми не погоджувались і воювали далі.
Я - за те щоб погодитись(трішки модифікувати)
Твоя позиція - проросійська.
Ти за план Путіна, але я "проросійський", а ти "проукраїнський" )
Навіть якщо ми погодимось на цей план Путіна, то Путін припинить війну ?
Ти впевнений ?
Чи ти не в курсі, нічного обстрілу Києва ?
PS. І знов "никогда такого не было и вот опять"
Наче я у тебе в ЧС, але ти мене читаешь )
Додано: Вів 25 лис, 2025 18:47
budivelnik написав: andrijk777 написав:
Є всього 2 варіанти: погодитись на план 28-пунктів(можна трішки модифікувати його) або ні.
Путін і ти - за те щоб ми не погоджувались і воювали далі.
Якщо Пуйло не погодиться- то яке значення має МОЯ чи Шамана чи Песіккота чи Лада і так далі - думка?
Так як план представив Трамп, то першим погоджуватись чи ні має Зеленський.
Це не "зрада", це дійсно логічна і правильна послідовність дій.
Тому чекаємо на рішення Зе - це ключовий момент на сьогоднішній день.
Ось коли Зе погодиться, будемо чекати на пу.
*пуйло може і не погодитись. Я вважаю це малоймовірно, але ймовірно. Просто найймовірніше план буде модифіковано і пуйло може не погодитись з посиланням на ці "модифікації".
Додано: Вів 25 лис, 2025 18:49
budivelnik написав: andrijk777 написав:
Є всього 2 варіанти: погодитись на план 28-пунктів(можна трішки модифікувати його) або ні.
Путін і ти - за те щоб ми не погоджувались і воювали далі.
Якщо Пуйло не погодиться- то яке значення має МОЯ чи Шамана чи Песіккота чи Лада і так далі - думка?
Это очень хорошее "Якщо". Но разговор-то больше про то, что будет - если он таки "погодиться"
Додано: Вів 25 лис, 2025 18:50
andrijk777 написав: budivelnik написав: andrijk777 написав:
Є всього 2 варіанти: погодитись на план 28-пунктів(можна трішки модифікувати його) або ні.
Путін і ти - за те щоб ми не погоджувались і воювали далі.
Якщо Пуйло не погодиться- то яке значення має МОЯ чи Шамана чи Песіккота чи Лада і так далі - думка?
Так як план представив Трамп, то першим погоджуватись чи ні має Зеленський.
Це не план Трампа
