RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15943159441594515946>
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 18:25

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:..........
але де власний план? хтось бачив реалістичний план перемовин від руських? так, тут правда - руські не надали ЖОДНОГО плану. й проруські зрадофіли з форуму теж не можуть сформулювати нічого - бо зі сторони руських реалій немає.

Пробачте, а "хтось бачив реалістичний план перемовин від" України?
Щось не пам'ятаю. Не нагадаєте?
Бо я пам'ятаю тільки: "Росія може легко закінчити війну - просто вивести війська", - і зараз: "Безумрвне припинення вогню, а потім перемовини".
Стефанчук

Не зрозумів.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37659
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 18:29

  TUR написав:
  Shaman написав:й в черговий раз - спробуйте сформулювати типу РЕАЛІСТИЧНИЙ план за Рашу. дуже цікаво - але щось НІХТО так й не зміг цього зробити.

  pesikot написав:Це план Кремля, який через Дмітрієв був презентован жадібному Вітькоффу

Может вы хоть между собой договоритесь чей план в 28пп. ? :D
Не успел написать, как ЛАД 3-ю версию подкинул :shock:
Я тут викладав і 19 пунктів, і 28 пунктів. Обидва плани європейські.
Спочатку були 28 пунктів від Трампа.
Потім були і 19, і 28 пунктів від Європи. Який з них дійсний чи взагалі щось інше, не відомо.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37659
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 18:31

  ЛАД написав:
  Shaman написав:це план, який Україна готова обговорювати. як власне й попередні. план реалістичний - уважно слідкуйте за словами - просто Раша не готова визнати РЕАЛІСТИЧНІ плани перемовин. подивимось, наскільки вдасться нашим партнерам дотиснути Рашу.

й в черговий раз - спробуйте сформулювати типу РЕАЛІСТИЧНИЙ план за Рашу. дуже цікаво - але щось НІХТО так й не зміг цього зробити. 8)

Який план Україна готова обговорювати? Бо багато варіантів, на якому зупинилися, не знаю.
"РЕАЛІСТИЧНИЙ план" це той, на який можуть (або будуть вимушені) погодитися обидві сторони.
Свою пропозицію я вже викладав - фінський варіант. Головна проблема - у нас немає постаті типу Манергейма, яка б користувалася повагою і авторитетом у всього народу.
Чи погодиться на нього РФ, сказати не можу. Таке ніхто офіційно не пропонував.

andrijk777
Я тут викладав і 19 пунктів, і 28 пунктів. Обидва плани європейські. На якому з них реально зупинилися чи взагалі прийняли щось інше, не відомо. Наступного тижня має бути зустріч Трампа з Зеленським, може щось проясниться.

дотиснути можуть на будь-який план. а реалістичний - це якийсь баланс інтересів.

так що таке фінський варіант? ховаємося за гіпотетичним баном - а поки викладання основних ідей не було, тому не зараховано. проросійської влади в Україні без окупації не буде. й коли Раша нападе на Прибалтику наприклад - ми ж за фінським варіантом не можемо протестувати? смішно. й до речі, а чому в Прибалтиці не було фінського плану після 2СВ? не заслугували? :shock:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10644
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1681 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 18:33

  pesikot написав:
  andrijk777 написав:"Путін хоче воювати далі" - це НЕМОЖЛИВО ні довести ні заперечити бо НІХТО(окрім путіна) не знає що хоче путін.

Ти пишешь, який ти проукраїнський ... але при цьому постійно захищаєш Путіна

То потрібно піти на вимоги Путіна, то бачиш неіснуючі офігенні успіхи Путіна

Дуже чудова "проукраїнська" позиція

Путін хоче далі воювати, якби не хотів, то припинив би - це так просто
Доках цьому - постійні обстріли України та намагання захопити українські території

Але у тебе, як в тому анекдоті - знов ця невизначенність

Дивись, все дуже просто. Пояснюю на пальцях:
Є всього 2 варіанти: погодитись на план 28-пунктів(можна трішки модифікувати його) або ні.
Путін і ти - за те щоб ми не погоджувались і воювали далі.
Я - за те щоб погодитись(трішки модифікувати)
Твоя позиція - проросійська.
Відповідно моя позиція протилежна до твоєї - проукраїнська.

*все, я твої пости читаю тільки ввечері, тому наступні відповіді можу пропустити.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6999
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 18:34

  TUR написав:
  Shaman написав:й в черговий раз - спробуйте сформулювати типу РЕАЛІСТИЧНИЙ план за Рашу. дуже цікаво - але щось НІХТО так й не зміг цього зробити.

  pesikot написав:Це план Кремля, який через Дмітрієв був презентован жадібному Вітькоффу

Может вы хоть между собой договоритесь чей план в 28пп. ? :D


Может ты научишься понимать прочитанное, а не только писать )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12779
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 18:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Є всього 2 варіанти: погодитись на план 28-пунктів(можна трішки модифікувати його) або ні.
Путін і ти - за те щоб ми не погоджувались і воювали далі.
Якщо Пуйло не погодиться- то яке значення має МОЯ чи Шамана чи Песіккота чи Лада і так далі - думка?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27375
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 18:41

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:
  andrijk777 написав:"Путін хоче воювати далі" - це НЕМОЖЛИВО ні довести ні заперечити бо НІХТО(окрім путіна) не знає що хоче путін.

Ти пишешь, який ти проукраїнський ... але при цьому постійно захищаєш Путіна

То потрібно піти на вимоги Путіна, то бачиш неіснуючі офігенні успіхи Путіна

Дуже чудова "проукраїнська" позиція

Путін хоче далі воювати, якби не хотів, то припинив би - це так просто
Доках цьому - постійні обстріли України та намагання захопити українські території

Але у тебе, як в тому анекдоті - знов ця невизначенність

Дивись, все дуже просто. Пояснюю на пальцях:
Є всього 2 варіанти: погодитись на план 28-пунктів(можна трішки модифікувати його) або ні.
Путін і ти - за те щоб ми не погоджувались і воювали далі.
Я - за те щоб погодитись(трішки модифікувати)
Твоя позиція - проросійська.

Ти за план Путіна, але я "проросійський", а ти "проукраїнський" )

Навіть якщо ми погодимось на цей план Путіна, то Путін припинить війну ?
Ти впевнений ?

Чи ти не в курсі, нічного обстрілу Києва ?

PS. І знов "никогда такого не было и вот опять"
Наче я у тебе в ЧС, але ти мене читаешь )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12779
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 18:47

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:Є всього 2 варіанти: погодитись на план 28-пунктів(можна трішки модифікувати його) або ні.
Путін і ти - за те щоб ми не погоджувались і воювали далі.
Якщо Пуйло не погодиться- то яке значення має МОЯ чи Шамана чи Песіккота чи Лада і так далі - думка?

Так як план представив Трамп, то першим погоджуватись чи ні має Зеленський.
Це не "зрада", це дійсно логічна і правильна послідовність дій.
Тому чекаємо на рішення Зе - це ключовий момент на сьогоднішній день.
Ось коли Зе погодиться, будемо чекати на пу.

*пуйло може і не погодитись. Я вважаю це малоймовірно, але ймовірно. Просто найймовірніше план буде модифіковано і пуйло може не погодитись з посиланням на ці "модифікації".
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6999
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 18:49

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:Є всього 2 варіанти: погодитись на план 28-пунктів(можна трішки модифікувати його) або ні.
Путін і ти - за те щоб ми не погоджувались і воювали далі.
Якщо Пуйло не погодиться- то яке значення має МОЯ чи Шамана чи Песіккота чи Лада і так далі - думка?

Это очень хорошее "Якщо". Но разговор-то больше про то, что будет - если он таки "погодиться" :wink:
_hunter
 
Повідомлень: 11012
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 18:50

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:Є всього 2 варіанти: погодитись на план 28-пунктів(можна трішки модифікувати його) або ні.
Путін і ти - за те щоб ми не погоджувались і воювали далі.
Якщо Пуйло не погодиться- то яке значення має МОЯ чи Шамана чи Песіккота чи Лада і так далі - думка?

Так як план представив Трамп, то першим погоджуватись чи ні має Зеленський.

Це не план Трампа
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12779
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
  #<1 ... 15943159441594515946>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, Google Adsense [Bot], pesikot, TUR, ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 159749
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 355929
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1047991
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10109)
25.11.2025 17:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.