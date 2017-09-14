|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 25 лис, 2025 18:51
_hunter написав: budivelnik написав: andrijk777 написав:
Є всього 2 варіанти: погодитись на план 28-пунктів(можна трішки модифікувати його) або ні.
Путін і ти - за те щоб ми не погоджувались і воювали далі.
Якщо Пуйло не погодиться- то яке значення має МОЯ чи Шамана чи Песіккота чи Лада і так далі - думка?
Это очень хорошее "Якщо". Но разговор-то больше про то, что будет - если он таки "погодиться"
Пусть соглашается, вот прямо сегодня-завтра ... но почему-то Этого не происходить ?
Может, потому что, задумка была в другом и "мирный план" не сработал.
И санкции вступили в действие
2
2
Додано: Вів 25 лис, 2025 18:52
andrijk777 написав: budivelnik написав: andrijk777 написав:
Є всього 2 варіанти: погодитись на план 28-пунктів(можна трішки модифікувати його) або ні.
Путін і ти - за те щоб ми не погоджувались і воювали далі.
Якщо Пуйло не погодиться- то яке значення має МОЯ чи Шамана чи Песіккота чи Лада і так далі - думка?
Так як план представив Трамп, то першим погоджуватись чи ні має Зеленський.
Це не "зрада", це дійсно логічна і правильна послідовність дій.
Тому чекаємо на рішення Зе - це ключовий момент на сьогоднішній день.
Ось коли Зе погодиться, будемо чекати на пу.
*пуйло може і не погодитись. Я вважаю це малоймовірно, але ймовірно. Просто найймовірніше план буде модифіковано і пуйло може не погодитись з посиланням на ці "модифікації".
Даремне обговорення.
Вже й сам Трамп відмовився від своїх "28 пунктів". Принаймні не наполягає на їх незмінності. Так що зараз взагалі не зрозуміло, який план слід обговорбвати.
Додано: Вів 25 лис, 2025 18:53
andrijk777 написав:
Просто найймовірніше план буде модифіковано і пуйло може не погодитись з посиланням на ці "модифікації".
Он уже модифицирован до 19 п. Что в этих модификациях - точно известно очень ограниченному кругу.
А вот согласится ли пуйло обсуждать модифицированный план - сейчас и идут переговоры в Абу-Даби
Додано: Вів 25 лис, 2025 18:53
🪖 Україна погодилася обмежити чисельність ЗСУ до 800 000 військових, - FT
За даними Financial Times, посилаючись на високопосадовців, невирішеними залишаються питання територій та гарантій безпеки для України.
Додано: Вів 25 лис, 2025 18:54
pesikot написав:
план Путіна
Це план Трампа. Формально, офіційно, юридично і т.д.
Те що там пункти складені ніби під диктовку Кремля - це мої чи твої здогадки а не факти.
Це все політична гра. Неможливо це все описати/обговори в пару речень на форумі. Але те що твої позиції і позиції путіна співпадають я давно запримітив.
Додано: Вів 25 лис, 2025 18:56
навіть не хоче згадувати одного форумчанина ...
Додано: Вів 25 лис, 2025 18:57
andrijk777 написав: pesikot написав:
план Путіна
Це план Трампа. Формально, офіційно, юридично і т.д.
Офіційно, де ?
Юридично, де ?
Де було офіційне представлення плану ?
Де була офіційна заява Трампа, типу - "я представляю цей план" ?
Не бреши, ти в своїй брехні вже заплутався )
Востаннє редагувалось pesikot
в Вів 25 лис, 2025 18:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 25 лис, 2025 19:01
andrijk777 написав: _hunter написав: budivelnik написав:
Якщо Пуйло не погодиться- то яке значення має МОЯ чи Шамана чи Песіккота чи Лада і так далі - думка?
Это очень хорошее "Якщо". Но разговор-то больше про то, что будет - если он таки "погодиться"
В турбопатріотів одна і та ж платівка.
У зрадофилів інша платівка - путін хоче миру і по фиг, що обстрілює. Зеленський повинен прийняти капітуляцію
Додано: Вів 25 лис, 2025 19:03
ЛАД написав:
Даремне обговорення.
Вже й сам Трамп відмовився від своїх "28 пунктів". Принаймні не наполягає на їх незмінності. Так що зараз взагалі не зрозуміло, який план слід обговорбвати.
Чому даремне? Це просто обговорення, може хоч хтось скаже щось розумне.
По-моєму вперше за 4 роки Зеленський ввійшов(або йому помогли) в зону адекватності. Те що він відразу не послав Трампа з його планом(достатньо поганим для України) + його виступ говорить що бравади вже немає. Треба реально думати за мир. По-моєму це вперше за 4 роки.
