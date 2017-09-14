RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15945159461594715948>
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 19:12

план Трампа

  pesikot написав:Це не план Трампа

а той від якого півроку тому відмовилися?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41575
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 19:12

  Shaman написав:...........
дотиснути можуть на будь-який план. а реалістичний - це якийсь баланс інтересів.

так що таке фінський варіант? ховаємося за гіпотетичним баном - а поки викладання основних ідей не було, тому не зараховано. проросійської влади в Україні без окупації не буде. й коли й коли Раша нападе на Прибалтику наприклад - ми ж за фінським варіантом не можемо протестувати? смішно. й до речі, а чому в Прибалтиці не було фінського плану після 2СВ? не заслугували? :shock:

"дотиснути на будь-який план" сьогодні можуть тільки Україну.
Бан "гіпотетичний" тільки на вашу думку.
Ясно, що якщо писати тільки: "воюємо до перемоги", - то за це не забанять. :)
"що таке фінський варіант" зрозуміє будь-яка людина, котра прочитає хоча б Вікі.
"чому в Прибалтиці не було фінського плану після 2СВ? не заслугували?" - таки да.
2 сентября 1944 года, после тяжёлых летних сражений, Финляндия объявила о разрыве отношений с Германией и уже 19 сентября того же года заключила перемирие с Великобританией и СССР. После этого Финляндия вела борьбу уже с германскими вооружёнными силами в финской Лапландии до весны 1945 года.

Крім того Прибалтика ще до війни "добровільно війшла до складу СРСР".
Коли (якщо) "Раша нападе на Прибалтику", ситувція в світі сильно зміниться. І США разом з Європою не будуть 4 роки гадати чи давати нам Томагавки з Таурусами і інше озброєння та чи дозволяти його використовувати. І тоді ми будемо самостійно вирішувати, що нам вигідніше - прийняти участь у війні і в який час чи просто постояти в сторонці.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37661
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 19:19

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Даремне обговорення.
Вже й сам Трамп відмовився від своїх "28 пунктів". Принаймні не наполягає на їх незмінності. Так що зараз взагалі не зрозуміло, який план слід обговорбвати.

Чому даремне? Це просто обговорення, може хоч хтось скаже щось розумне. :D :D
По-моєму вперше за 4 роки Зеленський ввійшов(або йому помогли) в зону адекватності. Те що він відразу не послав Трампа з його планом(достатньо поганим для України) + його виступ говорить що бравади вже немає. Треба реально думати за мир. По-моєму це вперше за 4 роки.
Можно обговаривать наши пожелания по мирному плану.
Обсуждать план смысла нет, т.к. нет какого-то официально опубликованного или хотя бы плана из более-менее достоверного источника.
А Зеленский, по-моему, уже давно пытается добиться каких-то приемлемых условий мира. Надежду на "победоносный выход на границы" хотя бы 2022 он, по-моему, уже давно не питает.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37661
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 19:33

  ЛАД написав:А Зеленский, по-моему, уже давно пытается добиться каких-то приемлемых условий мира.

Звісно, це всім відомо з 2019 року- сойтісь посрєдінє і мір в глазах йла.
Ви за це і голосували.
Water
 
Повідомлень: 3565
З нами з: 06.03.12
Подякував: 67 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 19:33

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Даремне обговорення.
Вже й сам Трамп відмовився від своїх "28 пунктів". Принаймні не наполягає на їх незмінності. Так що зараз взагалі не зрозуміло, який план слід обговорбвати.

Чому даремне? Це просто обговорення, може хоч хтось скаже щось розумне. :D :D
По-моєму вперше за 4 роки Зеленський ввійшов(або йому помогли) в зону адекватності. Те що він відразу не послав Трампа з його планом(достатньо поганим для України)

А колись Зе посилав Трампа ? Нагадай коли ?

Про оту зустріч з приводу корисних копалень - не згадуй
Тоді Ді Джей Венс вирішив биканути ...
Але договір був підписаний, вже не за участі Ді Джея Венса

Але хто про це зараз згадує ?

Зараз знову Венс, він навіть надіслав в Київ свого матюкливого кореша

PS. І ще раз, це не план Трампа, реаліст ти наш
Ти ж стільки писав про свій "реалізм"
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12782
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 19:39

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Даремне обговорення.
Вже й сам Трамп відмовився від своїх "28 пунктів". Принаймні не наполягає на їх незмінності. Так що зараз взагалі не зрозуміло, який план слід обговорбвати.

Чому даремне? Це просто обговорення, може хоч хтось скаже щось розумне. :D :D
По-моєму вперше за 4 роки Зеленський ввійшов(або йому помогли) в зону адекватності. Те що він відразу не послав Трампа з його планом(достатньо поганим для України) + його виступ говорить що бравади вже немає. Треба реально думати за мир. По-моєму це вперше за 4 роки.
...... Надежду на "победоносный выход на границы" хотя бы 2022 он, по-моему, уже давно не питает.

Но было четкое ощущение, что прям-таки сильной необходимости все это дело сворачивать - он тоже не видел...
_hunter
 
Повідомлень: 11014
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 19:42

ПАВЛЮЧЕНКО - БАНДЕРІВЕЦЬ З ПУЩІ.
@Mccartneyser68

КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ.

Практично офіційно.

Президент США під час розмови з Президентом України буде наполягати на територіальному обміні у межах якого рф вийде з території Дніпропетровщини, Сумщини, Харківщини та окремих районів Херсонської та Запорізької областей в обмін на залишок Донецької області. Буде визначено перехідний період під час якого всі бажаючі зможуть виїхати звідти на територію "материкової" України та отримати гроші на придбання житла з заморожених активів рф.

Президент США не буде наполягати на змінах до Конституції України зі скасуванням курсу на вступ до НАТО, проте повідомить про намір блокування на національному рівні можливості такого вступу.

Україна погодилася обмежити чисельність особового складу ЗСУ мирного часу до 800 000 осіб без обмеження систем та кількості озброєнь. Нагадую, зараз чисельність ЗСУ приблизно 850 000 осіб.

Якщо сторони дійдуть згоди у цих питаннях, то весь пакет пропозицій буде передано російський стороні на затвердження.

Ушаков після ознайомлення з проектом "Мирного плану" під час переговорів Дрісколла з росіянами заявив, що рф готова прийняти зкорегований "Мирний план" в цілому у випадку вирішення питань НАТО та територіальних обмінів. росіяне чекають остаточного проекту плану після переговорів Трампа та Зеленського.

Під час засідання делегацій України та США Держсекретар заявив у приватній бесіді нашим посадовцям наступне - "Ви не програли війну, а у тому, що не змогли її виграти загалом переважно ваша провина". Я не можу не бути з ним солідарний. Зараз у нас вистачає зброї для спротиву - не вистачає особового складу, який тією зброєю може оперувати. У цьому точно провини США немає. Я особисто знаю трьох дезертирів, які спокійно працюють у АШАНі, на складі промтоварів та на лісопилці. Поліція знає, де вони живуть, окремі її представники з ними ручкаються і абсолютно ніхто їх не переслідує.

Від себе скажу так. Якби не Рубіо, ми б мали формальну капітуляцію з прийняттям російського плану. Те, що Уіткоффа замінив Дрісколл на переговорах з росіянами та нами заслуга Венса та Рубіо які дійшли згоди у тому, що Уіткоффа слід назавжди відсторонити від "українських справ". Я не готовий до характеристики Дрісколла - побачимо далі на його ініціативи та дії, але переговори він веде жорстко, проте коректно по суті, хоч і реально у "солдатській" манері з відповідними обертами.

Те, що Президент України везе у США Ермака, якого там бачити не хочуть і попередили про небажаність його присутності - дуже погана ознака. Дуже. Краще б віз вже Умерова - до того особливих претензій у американців немає. Існує реальна небезпека того, що під час переговорів у розширеному складі може виникнути небажана суперечка присвячена "корупційному скандалу". Впертість нашого Президента ірраціональна і вона шкодить Державі на ім'я Україна.

https://t.me/s/Mccartneyser68/1743

Звуть мене Сергій Сергійович Павлюченко. Працюю в україно-американському фонді який підпорядковується Східно-Європейському відділу ДержДепу США. Вся інформація, а це дуже мала її частина з великого об'єму, дається нам для "неформального інформування українців на основі не офіційних, але достовірних фактів".
yanyura
 
Повідомлень: 6396
З нами з: 09.01.09
Подякував: 2048 раз.
Подякували: 1536 раз.
 
Профіль
 
7
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 20:08

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:Чому даремне? Це просто обговорення, може хоч хтось скаже щось розумне. :D :D
По-моєму вперше за 4 роки Зеленський ввійшов(або йому помогли) в зону адекватності. Те що він відразу не послав Трампа з його планом(достатньо поганим для України) + його виступ говорить що бравади вже немає. Треба реально думати за мир. По-моєму це вперше за 4 роки.
...... Надежду на "победоносный выход на границы" хотя бы 2022 он, по-моему, уже давно не питает.

Но было четкое ощущение, что прям-таки сильной необходимости все это дело сворачивать - он тоже не видел...

Трамп сильно поміг преЗеденту. Тепер у відсутності реальної перемоги абсолютно спокійно можна звинувачувати штати, якщо підпише цей мир, то якби не було виходу, не підпише і далі ситуація ніяк не покращиться, то знову ж таки потужно-прекрасний план перемоги партнери не підтримали і вони крайні.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7175
З нами з: 19.04.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1137 раз.
 
Профіль
 
2
4
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 20:13

  pesikot написав:

PS. І ще раз, це не план Трампа, реаліст ти наш
Ти ж стільки писав про свій "реалізм"

Це план трампа. Корупційний скандал з набу це теж трамп.
Венс буде наступним презедентом сша і багато в чому він вже заміняє старіючого трампа.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4037
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 20:21

  ЛАД написав:
  flyman написав: Стефанчук

Не зрозумів.

Ці фрази муха кидає не для того щоб ви розуміли. То він так образ загадочності робить
Hotab
 
Повідомлень: 17223
З нами з: 15.02.09
Подякував: 399 раз.
Подякували: 2541 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
  #<1 ... 15945159461594715948>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бетон і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 159810
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 356007
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1048068
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6843)
25.11.2025 20:40
Ринок ОВДП (10111)
25.11.2025 20:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.