Японію окупувало США, а аварія на ЧАЕС була, тому варіант кращий
|
|
|
Додано: Вів 25 лис, 2025 21:57
Додано: Вів 25 лис, 2025 21:59
Додано: Вів 25 лис, 2025 22:02
Ти переміг проголосувавши за свою владу..
То претензії до кого?
До тих хто казав що твої будуть поганими
а тепер в тебе
хто всрався-невістка...
В США постійно перемагає ОДНА з двох політичних партій...
Але відповідальність за стан справ - несе не програвший, а переможець.
Тому
Бачили очі що купували - їжте аж поки не повилазете...
Яка фіг різниця ХТО що ВВАЖАВ ?
якщо я вважаю що пуйло -сволота
а ті хто його виправдовують - сволота в квадраті...
Це ж не заважає оправдовувачам сволотою залишатись.
Про ноль зустрічей
Президент Володимир Зеленський зустрічався з Путіним – 9 грудня 2019-го в Берліні.
Додано: Вів 25 лис, 2025 22:08
Додано: Вів 25 лис, 2025 22:21
З тих хто лишився в Україні 70% - 80% має якісь соціальні гарантії.
"Трактористів Микол" які створювали матеріальні блага винищено як клас.
соціалістичний бунт якось збільшить ВВП?
Додано: Вів 25 лис, 2025 22:24
|