Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 21:57

  Schmit написав:
  fox767676 написав:Обзор от всемирной радиостанции "Свободные Бровары"

То що краще, як Фінляндія чи як Японія?

Японію окупувало США, а аварія на ЧАЕС була, тому варіант кращий
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 21:59

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
PS. І ще раз, це не план Трампа, реаліст ти наш
Ти ж стільки писав про свій "реалізм"

Це план трампа. Корупційний скандал з набу це теж трамп.
Венс буде наступним презедентом сша і багато в чому він вже заміняє старіючого трампа.

+++
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 22:02

  ЛАД написав:
  Будівельник написав:Яструб Порошенко був від влади відсторонений
Голуб Зеленський - до влади прийшов...
Зустрічався неоднократно з Пуйлом, закликав на шашлики.... але чомусь Пуйло напало...
І хто в цьому винуватий?
Может, те, которые даже порошенковские Минские договоренности считали предательством?
И требовали не идти ни на какие договоренности?
И интересно "неоднократно" это сколько? А то я как-то припомнить не могу.
0 это тоже неоднократно?
Ти переміг проголосувавши за свою владу..
То претензії до кого?
До тих хто казав що твої будуть поганими
а тепер в тебе
хто всрався-невістка...
В США постійно перемагає ОДНА з двох політичних партій...
Але відповідальність за стан справ - несе не програвший, а переможець.
Тому
Бачили очі що купували - їжте аж поки не повилазете...

Яка фіг різниця ХТО що ВВАЖАВ ?
якщо я вважаю що пуйло -сволота
а ті хто його виправдовують - сволота в квадраті...
Це ж не заважає оправдовувачам сволотою залишатись. :mrgreen:

Про ноль зустрічей
Президент Володимир Зеленський зустрічався з Путіним – 9 грудня 2019-го в Берліні.
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 22:08

  Banderlog написав:
  Бетон написав:Ну и? Когда бухаем?
Уже покупать вискарь?
Тпм более я его не пробовал особо, к огромному стыду

Ні. Поки наші проти переговорів. Так що побачим наскільки сильна коаліція бажаючих.

бажаючих бухнути
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 22:21

  Banderlog написав:Побачим як держава буде справлятись з своїми соціальними гарантіями після війни, особливо для ветеранів членів сімей убитих та інвалідам війни.
Та на скільки правдиві обіцянки європи по відбудові України. Якщо не буде грошей і не відкриють кордони для військовослужбовців то в принципі стихійний соціалістичний бунт можливий. Але партійної сили на лівому фланзі немає.

З тих хто лишився в Україні 70% - 80% має якісь соціальні гарантії.
"Трактористів Микол" які створювали матеріальні блага винищено як клас.
соціалістичний бунт якось збільшить ВВП?
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 22:24

  Banderlog написав: Поки наші проти переговорів.

Американці вирішують Квартальне питання. Не помітно?
Кажуть Трамп хоче Юлю.
