Будівельник написав:Яструб Порошенко був від влади відсторонений Голуб Зеленський - до влади прийшов... Зустрічався неоднократно з Пуйлом, закликав на шашлики.... але чомусь Пуйло напало... І хто в цьому винуватий?
Может, те, которые даже порошенковские Минские договоренности считали предательством? И требовали не идти ни на какие договоренности? И интересно "неоднократно" это сколько? А то я как-то припомнить не могу. 0 это тоже неоднократно?
Ти переміг проголосувавши за свою владу.. То претензії до кого? До тих хто казав що твої будуть поганими а тепер в тебе хто всрався-невістка... В США постійно перемагає ОДНА з двох політичних партій... Але відповідальність за стан справ - несе не програвший, а переможець. Тому Бачили очі що купували - їжте аж поки не повилазете...
Яка фіг різниця ХТО що ВВАЖАВ ? якщо я вважаю що пуйло -сволота а ті хто його виправдовують - сволота в квадраті... Це ж не заважає оправдовувачам сволотою залишатись.
Про ноль зустрічей Президент Володимир Зеленський зустрічався з Путіним – 9 грудня 2019-го в Берліні.
У понеділок, 9 грудня, в Парижі зустрілися лідери країн нормандської четвірки — Володимир Зеленський (Україна), Володимир Путін (РФ), Ангела Меркель (Німеччина) та Еммануель Макрон (Франція).
Американці вирішують Квартальне питання. Не помітно? Кажуть Трамп хоче Юлю.
Без нових виборів у верховну раду, для того щоб виставити юлю треба щоб перейшли в умовний "бют" значна кількість депутатів, а перейти їм окрім голосу і самого кварталу нізвідки. Юлі треба на когось спертись в парламенті. Поки не буде сформована така опора юля затаїться.
flyman написав:Вони то розвалюватись, то розвалюються, а що з ядром? Воно неподільне як атом? Думаю, пальців рук вистачить порахувати імерії.
так тож імперії а не стм, їх завжди було з десяток стосовно ядра воно може пересуватись римська імперія спочатку розщепилися на 2 потім східноримська імперія спочатку мутувала в візантію, та в московську, а потім мала центр в с-пітербурзі. якщо трапляться якісь катаклізми може змінять столицю, віддадуть хабару КНР, але компенсують чимось на заході... подивиться візантію на таймтейблах - хитало вправо-вліво духовну спадщину західноримської пробували підхопити австрійська та британська, а потім США. розпадаються слабкі імперії - югославія, судан, ефіопія а є тисячолітні - Іран, Китай, тільки династії змінювались і кросметично устрій