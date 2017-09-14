RSS
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 22:02

  ЛАД написав:
  Будівельник написав:Яструб Порошенко був від влади відсторонений
Голуб Зеленський - до влади прийшов...
Зустрічався неоднократно з Пуйлом, закликав на шашлики.... але чомусь Пуйло напало...
І хто в цьому винуватий?
Может, те, которые даже порошенковские Минские договоренности считали предательством?
И требовали не идти ни на какие договоренности?
И интересно "неоднократно" это сколько? А то я как-то припомнить не могу.
0 это тоже неоднократно?
Ти переміг проголосувавши за свою владу..
То претензії до кого?
До тих хто казав що твої будуть поганими
а тепер в тебе
хто всрався-невістка...
В США постійно перемагає ОДНА з двох політичних партій...
Але відповідальність за стан справ - несе не програвший, а переможець.
Тому
Бачили очі що купували - їжте аж поки не повилазете...

Яка фіг різниця ХТО що ВВАЖАВ ?
якщо я вважаю що пуйло -сволота
а ті хто його виправдовують - сволота в квадраті...
Це ж не заважає оправдовувачам сволотою залишатись. :mrgreen:

Про ноль зустрічей
Президент Володимир Зеленський зустрічався з Путіним – 9 грудня 2019-го в Берліні.
budivelnik
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 22:08

  Banderlog написав:
  Бетон написав:Ну и? Когда бухаем?
Уже покупать вискарь?
Тпм более я его не пробовал особо, к огромному стыду

Ні. Поки наші проти переговорів. Так що побачим наскільки сильна коаліція бажаючих.

бажаючих бухнути
fox767676
Повідомлень: 4818
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 22:24

  Banderlog написав: Поки наші проти переговорів.

Американці вирішують Квартальне питання. Не помітно?
Кажуть Трамп хоче Юлю.
Повідомлень: 9912
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1885 раз.
Подякували: 2369 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 22:33

  UA написав:
  Banderlog написав: Поки наші проти переговорів.

Американці вирішують Квартальне питання. Не помітно?
Кажуть Трамп хоче Юлю.



Встреча состоялась во время молитвенного завтрака 2 февраля в Вашингтоне. Ее обстоятельства до конца не выяснены. Во время короткой встречи Трамп якобы сказал, что "не оставит Украину".

"Она ждала его во время молитвенного завтрака возле туалета, затем их провели в небольшой офис", - рассказали источники ВВС Украина.
fox767676
Повідомлень: 4818
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 22:34

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  Будівельник написав:Яструб Порошенко був від влади відсторонений
Голуб Зеленський - до влади прийшов...
Зустрічався неоднократно з Пуйлом, закликав на шашлики.... але чомусь Пуйло напало...
І хто в цьому винуватий?
Может, те, которые даже порошенковские Минские договоренности считали предательством?
И требовали не идти ни на какие договоренности?
И интересно "неоднократно" это сколько? А то я как-то припомнить не могу.
0 это тоже неоднократно?
Ти переміг проголосувавши за свою владу..
То претензії до кого?
До тих хто казав що твої будуть поганими
а тепер в тебе
хто всрався-невістка...
В США постійно перемагає ОДНА з двох політичних партій...
Але відповідальність за стан справ - несе не програвший, а переможець.
Тому
Бачили очі що купували - їжте аж поки не повилазете...

Яка фіг різниця ХТО що ВВАЖАВ ?
якщо я вважаю що пуйло -сволота
а ті хто його виправдовують - сволота в квадраті...
Це ж не заважає оправдовувачам сволотою залишатись. :mrgreen:

Про ноль зустрічей
Президент Володимир Зеленський зустрічався з Путіним – 9 грудня 2019-го [b]в Берліні.[/b]

У понеділок, 9 грудня, в Парижі зустрілися лідери країн нормандської четвірки — Володимир Зеленський (Україна), Володимир Путін (РФ), Ангела Меркель (Німеччина) та Еммануель Макрон (Франція).
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/normandska-zustrich-2019-vse-pro-peregovori-zelenskogo-v-parizhi-novini-ukrajini-50058097.html
И это не встреча "Зеленский-Путин".
Но даже если засчитать это как встречу, то 1 встреча это "неоднократно"? Чи, може, неодноразово?
Всё остальное так же точно. :)
ЛАД
Повідомлень: 37670
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 22:44

З тих хто лишився в Україні 70% - 80% має якісь соціальні гарантії.
Это вопрос или утверждение?

"Трактористів Микол" які створювали матеріальні блага винищено як клас.
Сильное преувеличение.

соціалістичний бунт якось збільшить ВВП?
Люди бунтуют, не потому что думают о росте ВВП.

Почему удалён пост не понятно.
ЛАД
Повідомлень: 37670
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 22:51

  UA написав:
  Banderlog написав: Поки наші проти переговорів.

Американці вирішують Квартальне питання. Не помітно?
Кажуть Трамп хоче Юлю.

Без нових виборів у верховну раду, для того щоб виставити юлю треба щоб перейшли в умовний "бют" значна кількість депутатів, а перейти їм окрім голосу і самого кварталу нізвідки.
Юлі треба на когось спертись в парламенті. Поки не буде сформована така опора юля затаїться.
Banderlog
Повідомлень: 4039
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 22:53

В одном из последних интервью, в ответ на просьбу журналиста пожелать что-нибудь читателям издания, Вицин сказал: «Не суетитесь, люди. Жизнь отнимает страшно много времени!»
ЛАД
Повідомлень: 37670
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 23:16

  ЛАД написав:
З тих хто лишився в Україні 70% - 80% має якісь соціальні гарантії.
Это вопрос или утверждение?

"Трактористів Микол" які створювали матеріальні блага винищено як клас.
Сильное преувеличение.

соціалістичний бунт якось збільшить ВВП?
Люди бунтуют, не потому что думают о росте ВВП.

Почему удалён пост не понятно.

В Соросят свої методички.
Повідомлень: 9912
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1885 раз.
Подякували: 2369 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 23:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Вони то розвалюватись, то розвалюються, а що з ядром? Воно неподільне як атом?
Думаю, пальців рук вистачить порахувати імерії.


так тож імперії а не стм, їх завжди було з десяток
стосовно ядра воно може пересуватись
римська імперія спочатку розщепилися на 2
потім
східноримська імперія спочатку мутувала в візантію, та в московську, а потім мала центр в с-пітербурзі. якщо трапляться якісь катаклізми може змінять столицю, віддадуть хабару КНР, але компенсують чимось на заході...
подивиться візантію на таймтейблах - хитало вправо-вліво
духовну спадщину західноримської пробували підхопити австрійська та британська, а потім США.
розпадаються слабкі імперії - югославія, судан, ефіопія
а є тисячолітні - Іран, Китай, тільки династії змінювались і кросметично устрій
fox767676
Повідомлень: 4818
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 202 раз.
 
