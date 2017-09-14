«Первоначальный мирный план из 28 пунктов, разработанный Соединенными Штатами, был доработан с учетом дополнительных предложений обеих сторон, и осталось лишь несколько пунктов, по которым существуют разногласия», при этом за последнюю неделю был достигнут «огромный прогресс», — написал Трамп во вторник в социальных сетях, имея в виду предложение, опубликованное на прошлой неделе и вызвавшее гнев украинцев и европейцев.



Трамп поручил спецпредставителю Стива Виткоффу встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве, а министру армии Дэну Дрисколлу, который встречался с россиянами в Абу-Даби, было приказано провести переговоры с украинцами.



«Я с нетерпением ожидаю встречи с президентом Зеленским и президентом Путиным в ближайшее время, но ТОЛЬКО когда соглашение о прекращении этой войны будет ОКОНЧАТЕЛЬНЫМ или будет находиться на своей завершающей стадии», — добавил Трамп.

Нежелание Трампа лично участвовать в переговорах в качестве посредника также может затруднить достижение соглашения, которое потребует от обеих сторон непростых уступок. Украинские официальные лица заявили о желании получить приглашение на встречу с Трампом, который во вторник вечером должен покинуть Вашингтон, чтобы провести День благодарения на своём курорте Мар-а-Лаго во Флориде.