три "+" за три фейкових твердження. "снайпер"
|
|
|
Додано: Сер 26 лис, 2025 09:02
три "+" за три фейкових твердження. "снайпер"
Додано: Сер 26 лис, 2025 09:05
Re: Напад росії і білорусі на Україну
це зовсім не безглуздо
згадайте приклад - штірліц ,радянський агент, використовує турбопатріотичну фразеологію для прикриття підривної діяльності , коли саботував атомний проект сказав що у фізика Рунге бабка єврейка, хоча той мав слушні пропозиції.
з іншого боку німці використовували полум'яних сербських патріотів у власних інтересах у провокаціях для розгортання 1 св, і окупації сербії у 2 св.
корисні патріотичні ідіоти з радикально антинімецькими гаслами розв'язали їм руки, дали привід. у всіх тих організаціях німці мали своїх людей.
у 1943 Берліні такі як штирліц казали би що зі сталіним домовлятися не можна,
надурить, та і подивіться на його звр та дефіцит бюджету, скоро розвалиться.
а хто хоче прийняти радянські апропозиції "по збручу" - той ворожий агент
Теж саме роблять незламники зараз торпедуючи хай і путінський, але нарешті більш-менш прийнятний план для України. Росіяни пішли на поступки під тиском Трампа, він давно вимагав написати щось більш-менш реалістичне і ненахабне.
Якщо зараз план торпедують - росіяни скажуть Вашингтону - "бачите з якими неадекватами маєте справу, вони завжди будуть незадоволені, з ними по-хорошому не можна"
ірано-іракські перемовини були зірвані у 1984 через жалюгідні 50 млрд
і ще 4 роки безглуздої війни
Додано: Сер 26 лис, 2025 09:25
Йшов третій рік "покращення переговорних позицій"
Рецепт перемоги : треба щоразу казати ні, а через рік повторити фразу вище. І так до самих кордонів... 1939-го
Додано: Сер 26 лис, 2025 09:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ти так пишеш ніби зараз осінь 2022 і вчора звільнили Херсон.
З врахуванням поточного стану речей та загальних перспектив той план з 28-пунктів це майже ничія. Але ж обовязково треба той план перекромсати щоб рф сто відсотків відмовилась. Дивно що ніхто контрибуції не вписав і повернення Криму
|