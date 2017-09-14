RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15948159491595015951
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 09:02

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:
PS. І ще раз, це не план Трампа, реаліст ти наш
Ти ж стільки писав про свій "реалізм"

Це план трампа. Корупційний скандал з набу це теж трамп.
Венс буде наступним презедентом сша і багато в чому він вже заміняє старіючого трампа.

+++

три "+" за три фейкових твердження. "снайпер" :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10647
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1681 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 09:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:Песікота в тому, що в нас проросійські позиції - це просто безглуздо

це зовсім не безглуздо
згадайте приклад - штірліц ,радянський агент, використовує турбопатріотичну фразеологію для прикриття підривної діяльності , коли саботував атомний проект сказав що у фізика Рунге бабка єврейка, хоча той мав слушні пропозиції.
з іншого боку німці використовували полум'яних сербських патріотів у власних інтересах у провокаціях для розгортання 1 св, і окупації сербії у 2 св.
корисні патріотичні ідіоти з радикально антинімецькими гаслами розв'язали їм руки, дали привід. у всіх тих організаціях німці мали своїх людей.
у 1943 Берліні такі як штирліц казали би що зі сталіним домовлятися не можна,
надурить, та і подивіться на його звр та дефіцит бюджету, скоро розвалиться.
а хто хоче прийняти радянські апропозиції "по збручу" - той ворожий агент
Теж саме роблять незламники зараз торпедуючи хай і путінський, але нарешті більш-менш прийнятний план для України. Росіяни пішли на поступки під тиском Трампа, він давно вимагав написати щось більш-менш реалістичне і ненахабне.
Якщо зараз план торпедують - росіяни скажуть Вашингтону - "бачите з якими неадекватами маєте справу, вони завжди будуть незадоволені, з ними по-хорошому не можна"
ірано-іракські перемовини були зірвані у 1984 через жалюгідні 50 млрд
і ще 4 роки безглуздої війни
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4820
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 09:25

Йшов третій рік "покращення переговорних позицій"
- Зараз найгірший час для перемовин, Україна в програшній позиції — Роман Костенко

Рецепт перемоги : треба щоразу казати ні, а через рік повторити фразу вище. І так до самих кордонів... 1939-го
Letusrock
 
Повідомлень: 2853
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 09:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:хтось напевне проти. але ми не проти перемовин, а проти окремих пунктів - це й називається перемовини.

Ти так пишеш ніби зараз осінь 2022 і вчора звільнили Херсон.
З врахуванням поточного стану речей та загальних перспектив той план з 28-пунктів це майже ничія. Але ж обовязково треба той план перекромсати щоб рф сто відсотків відмовилась. Дивно що ніхто контрибуції не вписав і повернення Криму
Letusrock
 
Повідомлень: 2853
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 15948159491595015951
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Letusrock і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 160103
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 356288
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1048428
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5163)
26.11.2025 09:09
Ринок ОВДП (10111)
25.11.2025 20:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.