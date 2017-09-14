|
Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Додано: Сер 26 лис, 2025 10:37
Banderlog написав: alex_dvornichenko написав: fox767676 написав:
донезламувалися до втрати Гуляйполя
куди ще далі - Полтава, Київ та Одеса ?
щоб потім якийсь клаптик правобережжя мав теоретичне право на вступ до НАТО ?
Ну это перебор ради красного словца, им не под силу такие крупные города в ближайшем будущем при существующем раскладе сил, но тенденции стабильные, ползут и ползут.
сущєствующий розклад сил не вічний. До того ж вони відмовились від штурмів, вони міста виносять вщент.
а те, що відбувається в Покровську - це тоді що? інфільтрація? й головне - тобто руські свідомо захоплюють лише руїни? яка стратегічна мета - просто все знищити?..
Shaman
Повідомлень: 10650
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1681 раз.
1
4
5
Додано: Сер 26 лис, 2025 10:40
Banderlog написав:
сущєствующий розклад сил не вічний. До того ж вони відмовились від штурмів, вони міста виносять вщент.
Вот именно, а вдруг полчища нато подьедут. Всё у вас прогнозирование будущего в негативе, непорядок.
Как думаете сколько добровольцев пойдет в ВСУ из горожан, если начнут разносить в щебень их родной город - Днепр, Полтаву, Запорожье ? Не все же в польшу драпанут. Многие сидят как мыши от ТЦК прячутся, потому что война не дошла до них конкретно.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko
в Сер 26 лис, 2025 10:42, всього редагувалось 1 раз.
alex_dvornichenko
Повідомлень: 1200
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 126 раз.
Додано: Сер 26 лис, 2025 10:41
alex_dvornichenko написав: fox767676 написав:
донезламувалися до втрати Гуляйполя
куди ще далі - Полтава, Київ та Одеса ?
щоб потім якийсь клаптик правобережжя мав теоретичне право на вступ до НАТО ?
Ну это перебор ради красного словца, им не под силу такие крупные города в ближайшем будущем при существующем раскладе сил, но тенденции стабильные, ползут и ползут
.
Отожбойвоно... - от того, что это случится года, например, через три (а не "в ближайшем будущем") ничего принципиально не поменяется.
_hunter
Повідомлень: 11022
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
2
Додано: Сер 26 лис, 2025 10:42
Shaman написав:
й головне - тобто руські свідомо захоплюють лише руїни? яка стратегічна мета - просто все знищити?..
так, стратегічна мета знищити все.
Banderlog
Повідомлень: 4044
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 108 раз.
2
1
Додано: Сер 26 лис, 2025 10:48
Shaman написав: Banderlog написав: alex_dvornichenko написав:
Ну это перебор ради красного словца, им не под силу такие крупные города в ближайшем будущем при существующем раскладе сил, но тенденции стабильные, ползут и ползут.
сущєствующий розклад сил не вічний. До того ж вони відмовились від штурмів, вони міста виносять вщент.
...... й головне - тобто руські свідомо захоплюють лише руїни? яка стратегічна мета - просто все знищити?..
Разве это не основа методичек турбопатриотов? -- "буряты/экзистенциальная война" - вот это все
_hunter
Повідомлень: 11022
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
2
Додано: Сер 26 лис, 2025 10:48
Shaman написав:
нехай сформують свої вимоги - на поточний момент вони взагалі уникають перемовин...
так цей же план вони й передали американцям. Що ще тобі потрібно формулювати?
Shaman написав:
твоє бажання - треба домовитися на будь-що, головне, щоб
головне щоб перестали гинути люди і утворюватись нові фортеці-руїни.
Навіть псу Патрону зрозуміло вектор руху.
А от в тебе головне марити фантазіями перемог, покарань агресорів, та іншої маячні якої нема в реальному світі. І тобі впевнений начхати якщо загине наприклад ще додатково 200-500тис людей і пару млн додатково виїде, головне ж "понад усе", а громадяне то таке, можна з Азії завезти.
Буде фронт біля Києва то ти так само будеш щоки надувати, принципово не визнаєш ніколи що помилявся
Letusrock
Повідомлень: 2855
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
Додано: Сер 26 лис, 2025 10:51
alex_dvornichenko написав: Banderlog написав:
сущєствующий розклад сил не вічний. До того ж вони відмовились від штурмів, вони міста виносять вщент.
Вот именно, а вдруг полчища нато подьедут. Всё у вас прогнозирование будущего в негативе, непорядок.
Как думаете сколько добровольцев пойдет в ВСУ из горожан, если начнут разносить в щебень их родной город - Днепр, Полтаву, Запорожье ? Не все же в польшу драпанут. Многие сидят как мыши от ТЦК прячутся, потому что война не дошла до них конкретно.
Конечно не все - не забывайте про погранцов. Но скатайтесь в какой-нить Львов/Тернополь - вас удивит число машин на, например, харьковских номерах...
_hunter
Повідомлень: 11022
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
2
Додано: Сер 26 лис, 2025 10:52
alex_dvornichenko написав: Banderlog написав:
сущєствующий розклад сил не вічний. До того ж вони відмовились від штурмів, вони міста виносять вщент.
Вот именно, а вдруг полчища нато подьедут. Всё у вас прогнозирование будущего в негативе, непорядок.
Как думаете сколько добровольцев пойдет в ВСУ из горожан, если начнут разносить в щебень их родной город - Днепр, Полтаву, Запорожье ? Не все же в польшу драпанут. Многие сидят как мыши от ТЦК прячутся, потому что война не дошла до них конкретно.
Всі вже хто хотіли піти, пішли. Думаєте зара в херсоні черги до тцк? Чи мож в запоріжжі ? Від запоріжжя до лбз 20км кби прилітають щодня, і? 700 тисячне місто...
Banderlog
Повідомлень: 4044
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 108 раз.
2
1
Додано: Сер 26 лис, 2025 10:55
sashaqbl написав: ЛАД написав:
1. Не знаю, как обстоит дело в вузах.
Я себе слабо представляю, как преподаватель теорфизики может перейти на українську мову, когда вся литература и учебники на русском. Или уже появились украинские?
Я навчався з 2003 по 2008.
Вчив фізику, матаналіз, дифрівняння, електротехніку і ще купу технічних дисциплін - не повірите, українською.
Чи рівняння Максвела, для прикладу, на російській мові виглядає інакше, ніж у нормальних людей?
Ну т.е. _вообще никаких_ проблем учиться не на русском - не было?
_hunter
Повідомлень: 11022
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
2
Додано: Сер 26 лис, 2025 10:56
alex_dvornichenko написав:
Как думаете сколько добровольцев пойдет в ВСУ из горожан, если начнут разносить в щебень их родной город - Днепр, Полтаву, Запорожье ?
Тобто в Покровську недавно був всплеск добровільної мобілізації?
Зараз не лютий 2022, добровольців буде мінімум. Хіба що шляхи евакуації будуть тотально перекриті блокпостами, тоді звісно можна буде поповнитись "добровольцями"
Letusrock
Повідомлень: 2855
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
