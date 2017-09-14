|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 26 лис, 2025 11:30
Banderlog написав: Xenon написав:
як це не дивно виглядає, але ці перемовини більше хоче і більше потрібні кацапам , а не Україні.
Якби у кацапів все було добре і вони прораховували, що через кілька місяців-рік впаде фронт, вониб навіть не починали цих перемовин/планів.
Бо навіщо отримувати 2-4 області, якщо через рік можна реально дійти до Ужгорода-Львова (при падінні фронту) і отримати максимум.
Трамп вже зробив максимум, бІльшого проти раші він не зробить (ані санкцій, ані міфічних Тамагавків). То якщоб навіть х..ло в прямому ефірі війшло і послало Трампа на 3 букви - нічого-б не відбулося.
І раші ці перемовини потрібні так само, як колись їм був потрібен Мінськ-2 (щоб отримати час на збір сил і підготовку до нападу).
Тож якщо і відбудеться підписання плану, навіть на умоах які вимагає Україна, - наступний раунд війни через 3-5-7 років практично неминучий.
3-5-7 років це 3-5-7 років. Рано чи пізно ми всі помрем, але краще пізніше.) Може за 3 -5-7 років ви зрештою підготуєте нам заміну.
Нападу на кого?
За 3-5-7 років у нас тут так і достатньо РПЦ головного мозку і російськомовність щелеп в основній масі, не думаю що 73% це межа, так що внутрішньої опозиції та фронди більше чим мовіри.
А прийде який модерний Щелін чи Арестович за поребриком і воз"єднається триєдина Русь, і без бацьки і вступим в НАТО по самий Лісабон. Воно Європі треба?
flyman
Повідомлень: 41581
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2869 раз.
Додано: Сер 26 лис, 2025 11:31
fox767676 написав: stm написав:
Наші за повне припинення вогню, далі обговорення але не здача території. Вгадайте хто пр
є протокол зустрічі у білому домі 28.02.2025, де зеленський рішуче проти "ceasefire"
звісно, коли зс рф оточать Київ, незламники вже погодяться на обмеження зсу в 600 тис, і на визнання криму
Фокс, а чи буде чим окрім м'яса оркам воювати. Що було на початку війни у України і орків. Україна: армія мала, воєнпром в упадку, літаків обмаль, пілотів обмаль. Наразі: дрони морські - одним з найкращих у світі (у колаборації з кимось) але це наше;' результати чорноморська флотилія десь на задвірках. Дрони на АІ, F-2, Нептуни перспективи фламінгі рожеві. Результат: -35 стратегічної авіації оркостану, мінус запаси есересер танків, літаки А-50 2 шт., літак А-60 і А-100. Мінус станції радіолокації яка за горизонти дивилась. Нафтобази лише з серпня результати -20% продажів. Факт що Нептун працює і має декілька варіантів. У орків що там? Роздробили многопеверхівку у Києві, у Запоріжжі, у Харкові? Взяли нове Гуляйполе флаговтиком першого доползшего флагового смертника? Тактично просунулися у руїни? стратегічно втрачають адекватну зброю? Кинджали на Київ - це новий випуск, старого немає вже. А заводи вже біля Москви ураження, це ПВО не вистачає.
Не все кудряво у нас але що прям програш, то лише завдяки любові Трампа до чужих грошей і бажання нагнути навіть союзників, інших у нього не виходить...
stm
Повідомлень: 6099
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
Додано: Сер 26 лис, 2025 11:32
Banderlog написав: Shaman написав:
й головне - тобто руські свідомо захоплюють лише руїни? яка стратегічна мета - просто все знищити?..
так, стратегічна мета знищити все.
ти вже заспівав потужну пісню незламників про "до основанья а затєм до останньої верби"
flyman
Повідомлень: 41581
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2869 раз.
Додано: Сер 26 лис, 2025 11:33
fox767676 написав: stm написав:
Наші за повне припинення вогню, далі обговорення але не здача території. Вгадайте хто пр
є протокол зустрічі у білому домі 28.02.2025, де зеленський рішуче проти "ceasefire"
звісно, коли зс рф оточать Київ, незламники вже погодяться на обмеження зсу в 600 тис, і на визнання криму
це ж було вже, вимагали 85 тис обмеження ЗСУ в Стамбулі. получили п'ди і стало 600. цифра нормальна для умовно "мирного" часу, це обмеження буде знято при наступному нападі.
trololo
Повідомлень: 6386
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2705 раз.
Подякували: 1427 раз.
Додано: Сер 26 лис, 2025 11:39
Xenon написав:
як це не дивно виглядає, але ці перемовини більше хоче і більше потрібні кацапам , а не Україні.
Якби у кацапів все було добре і вони прораховували, що через кілька місяців-рік впаде фронт, вониб навіть не починали цих перемовин/планів.
Бо навіщо отримувати 2-4 області, якщо через рік можна реально дійти до Ужгорода-Львова (при падінні фронту) і отримати максимум.
Це реальне зауваження і я думав над цим.
Не все так просто як ви написали.
По-перше - за рік НЕРЕАЛЬНО дійти до Ужгорода-Львова навіть при падінні фронту! + треба щоб цей фронт впав, поки що не впав.
По-друге - по факту путін не може анексувати усю Україну, навіть половину не може.
Наприклад - путін захопив Грузію(міг усю захопити) - чому він її не анексував, або хоча б не урвав частину?
По-третє - вступиться увесь світ. Так це звучить не дуже переконливо, але якщо буде загроза анексії усієї України будуть зовсім інші розмови і зовсім інші дії. Особливо з боку Європи. Це порушення балансу сил у світі. Нікому(сильним світовим гравцям) це не підходить.
І останнє - у путіна також не все прекрасно. Є проблеми і в економіці, і людей не безмежна кількість і нафта досить дешева. І головне - він одержує дуже непрості території(особливо Західну Україну). Очевидно з цими територіями будуть великі проблеми. І Путін вже старий(подивіться на його руки). На старості років розбиратись з цими усіма проблемами - таке собі задоволення.
andrijk777
Повідомлень: 7003
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
Додано: Сер 26 лис, 2025 11:39
trololo написав: fox767676 написав: stm написав:
Наші за повне припинення вогню, далі обговорення але не здача території. Вгадайте хто пр
є протокол зустрічі у білому домі 28.02.2025, де зеленський рішуче проти "ceasefire"
звісно, коли зс рф оточать Київ, незламники вже погодяться на обмеження зсу в 600 тис, і на визнання криму
це ж було вже, вимагали 85 тис обмеження ЗСУ в Стамбулі. получили п'ди і стало 600. цифра нормальна для умовно "мирного" часу, це обмеження буде знято при наступному нападі.
Я подозреваю, что та сторона не будет против и "ограничения" в 88 лямов
-- основная цель - что бы местному электорату продать можно было - именно в слове _ограничение_.
Как уже несколько раз тут вопрос поднять пытались - там и с финансированием предыдущего контингента серьезные проблемы были. А на расширенный - бабло где брать планируется?
_hunter
Повідомлень: 11023
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
Додано: Сер 26 лис, 2025 11:40
Висновок: Я вважаю що українська влада припустилась величезної помилки почавши переговори 28 лютого! Це відразу продемонструвало неабияку слабість України. Почни переговори хоча б в квітні-травні - позиції України були б значно кращі.
реальна позиція України визначалась на полі бою, а не Арахамією. ніяких 3,14*** умов на цих "переговорах" Україна не приймала, ніяких домовленостей досягнуто не було. росіяни розписались у власних злочинах. спочатку затягували переговори бо вірили що Київ посипеться (прикривали атаку, а потім почали сипатись самі і затягували переговори для імітації "жесту доброї волі" (прикривали відступ)
trololo
Повідомлень: 6386
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2705 раз.
Подякували: 1427 раз.
