Shaman написав:............. нехай сформують свої вимоги - на поточний момент вони взагалі уникають перемовин...
Вы с Xenon как-то договоритесь. А то вы пишете, что они уникають, Xenon говорит, что перемовини им очень нужны и они их начинают.
а чого я маю з кимось домовлятися?.. а, ЛАД?
гра слів. так перемір'я Раші потрібно. але реальних перемовин, коли сторони зустрілися, щось обговорюють, домовляються - цих перемовин Раша уникає. вона хоче перемир'я, але щоб прийняли всі їх вимоги - так буває лише при поразці. щось не бачу, щоб Раша була десь близько біля перемоги...
Shaman написав:.......... як пафосно маскуємо власний переляк. а що робити сотням тисяч населення на територіях, які руські вимагають додатково. чи це для тебе дрібниці? чи ти скажеш це їх проблеми? .........
а що робити миллионам, которые уже на ТОТ? И многие уже почти 4 года? Что-то о них вы даже не вспоминаете.
а чого ви мене питаєте? це ж ви прихильник домовлятися - що ви з цього приводу думаєте? немає власних думок? чого тоді мене достаєте - щоб я їх за вас придумав?..
ЛАД написав:1. Не знаю, как обстоит дело в вузах. Я себе слабо представляю, как преподаватель теорфизики может перейти на українську мову, когда вся литература и учебники на русском. Или уже появились украинские?
Я навчався з 2003 по 2008. Вчив фізику, матаналіз, дифрівняння, електротехніку і ще купу технічних дисциплін - не повірите, українською. Чи рівняння Максвела, для прикладу, на російській мові виглядає інакше, ніж у нормальних людей?
рівняння Максвела і на суахілі виглядають так само. А вот объяснение выглядит по-разному. И я не утверждаю, что это невозможно. Но преподавателю, который всю жизнь читал эти лекции на русском, достаточно сложно перейти на украинский. У меня бывает, что я школьную задачку, когда помогаю внуку, сначала перевожу для себя на русский, решаю, потом объясняю ему на украинском.
оце вже чесне пояснення. й чому я згадую про 40 років по пустелі?
й ЛАД - дивиться, які ви використовуєте подвійні стандарти. коли я чесно кажу, що щоб відчути, що я вільно спілкуюсь українською мені знадобилося півроку-рік - ви з мене намагаєтесь кепкувати - погано вчився в школі (хоча гадаю краще за вас). а тут цілі доктора-професори не можуть викладати на мові - оце ви розумієте.
у вас, як й в багатьох особисте ставлення, викривляє об'єктивність оцінок...
UA написав:Американці вирішують Квартальне питання. Не помітно? Кажуть Трамп хоче Юлю.
Без нових виборів у верховну раду, для того щоб виставити юлю треба щоб перейшли в умовний "бют" значна кількість депутатів, а перейти їм окрім голосу і самого кварталу нізвідки. Юлі треба на когось спертись в парламенті. Поки не буде сформована така опора юля затаїться.
Історичний приклад. 2014 рік группа Тегіпка в ПР (Пінчук) голосує за усунення Овоща з посади Президента. Арахамія вже вказівки отримав?
не знаю, я мало слідкую за парламентом. Арахамія може і вдарить в спину, но тут питання сформувати групу за а не групу проти. Парламент не потрібний для того щоб усунути цезаря , з цим вільно справиться хоч армія, хоч майдан. Парламент потрібний щоб підняти корону, трамп ще не став "папою римським" для висвячення в королі і право потомка чингісхана роздавати ярлик на княжіння теж утєряно... ключі до влади в верховній раді і потрібна коаліція За. Лічно я її завершених очєртаній поки не бачу.
November 26 ... А от якщо розмова йшла по урядовим, захищеним каналам спілкування, то тут питання вже інше - злив йде або від тих, хто безпосередньо працює у структурах, які відповідають за урядовий зв'язок, або від тих, хто має доступ до "роздруківки" таких дзвінків по боргу служби, і тоді справа вже серйозніша - це свідоцтво практично відкритої боротьби в оточенні Трампа.
Звісно, що першим моїм питанням до куратора було - "Хто? Ну хоч натякніть! Ну хоч якось"! Відповідью було - "Щасливий ваш Бог. Самі здогадаєтеся, кому дякувати". Для себе я висновок зробив. "Відключити" Уіткоффа - основне завдання "притомних" у "Білому домі". Я можу помилятися, але сам впевнений: цей витік не є спробою торпедувати так званий "мирний процес", як зараз верещать росіяне. Цей витік - спроба усіунути від переговорів і Уіткоффа назавжди та взяти усі переговорні процеси під виключний контроль Держдепу. Дай Боже щоби я був правий. ... Держсекретар готовий взяти на себе обов'язок головного комунікатора з кремлем та обіцяє відстоювати у діалозі з москвою узгоджену україно-американо-європейський варіант "Мирного плану".
Ще одна новина від Держсекретаря США. Він повідомив Президента України про те, що Президент США не збирається з ним зустрічатися до повної готовності "Мирного плану" і заявив про небажаність "найближчим часом" прямих контактів двох Президентів". ... До вечора. Новин буде багато... 08:34
Shaman написав: щось не бачу, щоб Раша була десь близько біля перемоги...
це тому що ти не розумієш характер цієї війни. Вона на початку була бліцкрігом зараз це війна на виснаження, для перемоги в війні на виснаження не обовязково захоплювати чужу столицю, наполеон захопив і майже всі битви виграв, но війну програв. Візьми олівець критерії стійкості і побачиш що Путін уграв Зеленського по всім. Від наявності від людського ресурсу, наявності союзників до внутрішньої довіри населення владі, в нього навіть є такий фактор як стратегічна глибина.
