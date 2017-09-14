November 26

А от якщо розмова йшла по урядовим, захищеним каналам спілкування, то тут питання вже інше - злив йде або від тих, хто безпосередньо працює у структурах, які відповідають за урядовий зв'язок, або від тих, хто має доступ до "роздруківки" таких дзвінків по боргу служби, і тоді справа вже серйозніша - це свідоцтво практично відкритої боротьби в оточенні Трампа .



Звісно, що першим моїм питанням до куратора було - "Хто? Ну хоч натякніть! Ну хоч якось"! Відповідью було - "Щасливий ваш Бог. Самі здогадаєтеся, кому дякувати". Для себе я висновок зробив. "Відключити" Уіткоффа - основне завдання "притомних" у "Білому домі". Я можу помилятися, але сам впевнений: цей витік не є спробою торпедувати так званий "мирний процес", як зараз верещать росіяне. Цей витік - спроба усіунути від переговорів і Уіткоффа назавжди та взяти усі переговорні процеси під виключний контроль Держдепу . Дай Боже щоби я був правий.

Держсекретар готовий взяти на себе обов'язок головного комунікатора з кремлем та обіцяє відстоювати у діалозі з москвою узгоджену україно-американо-європейський варіант "Мирного плану" .



Ще одна новина від Держсекретаря США. Він повідомив Президента України про те, що Президент США не збирається з ним зустрічатися до повної готовності "Мирного плану" і заявив про небажаність "найближчим часом" прямих контактів двох Президентів".

До вечора. Новин буде багато...

08:34