Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 14:39

  trololo написав:не розумію суть претензій. ми нічого не втратили від цих "переговорів", побачили що кацапи дурня клеять і все. в чому проблема?

Втратили і дуже втратили.
Після цих перемовин вже не було сенсу починати інші перемовини!
А якби їх не було то можливо через умовних пів року почались перемовини і вони стали б успішні.
І другий момент - ми(як держава) показали свою слабкість.
Перемовини на 4 день - це слабкість.
Перемовини через пів року - це нормально.

Можливо що і через пів року нічого б не вийшло(бо Зе і Ко перебували дещо в ейфорії) але можливо б і вийшло. Можливо ще тоді щось розказав би Зе про неадекватність вічної війни з РФ.
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 14:42

  Banderlog написав:не знаю, я мало слідкую за парламентом. Арахамія може і вдарить в спину, но тут питання сформувати групу за а не групу проти. Парламент не потрібний для того щоб усунути цезаря :lol: , з цим вільно справиться хоч армія, хоч майдан. Парламент потрібний щоб підняти корону, трамп ще не став "папою римським" для висвячення в королі і право потомка чингісхана роздавати ярлик на княжіння теж утєряно... ключі до влади в верховній раді і потрібна коаліція За.
Лічно я її завершених очєртаній поки не бачу.

там ще десь є варіант Разумкова
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 14:44

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав: щось не бачу, щоб Раша була десь близько біля перемоги...
це тому що ти не розумієш характер цієї війни. Вона на початку була бліцкрігом зараз це війна на виснаження,
для перемоги в війні на виснаження не обовязково захоплювати чужу столицю, наполеон захопив і майже всі битви виграв, но війну програв.
Візьми олівець критерії стійкості і побачиш що Путін уграв Зеленського по всім.
Від наявності від людського ресурсу, наявності союзників до внутрішньої довіри населення владі, в нього навіть є такий фактор як стратегічна глибина.

ще один парашЮтист. чомусь коли ми порівнюємо критерії (до речі, які саме), то проблеми Раші ніхто не бачить, й тоді звісно виглядає все не дуже. а якщо подивитися об'єктивно, то термін Піррова перемога коли вже можна було використовувати, скільки часу назад. й для Раші ця перемога стає все більш затратною - а здобутки? що саме? руїни, про які ми кажемо?
ти таки не хочеш зрозуміти логіку війни.
Тому давай дивитись обєктивно но в порівнянні. Тут не працює твоя логіка про порівняння затрат і здобутків .
Думаєш він зара порахує, що вкладення в війну не окупились, зафіксує збитки і відійде ? :lol:
Ні, пірова перемога не в нього а в нас, правильніше даж пірова нічия.
Що є критерієм піровості? Можливість продовжувати. Рф може собі дозволити іти в розмін і підтрримку такгоож темпу а ми ні.
які саме критерії?
1. Мобілізаційний потенціал, людський ресурс.
2. Наявність союзників
3. Наявність стратегічної глибини.
4. Спроможність впк.
5. Внутрішню консолідованість та довіру до влади.
6. Ядерна зброя, ракети, стратегічна авіація...
Ну добав свої . Бажано такі в яких Україна має перевагу .
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 14:45

виснаження: або ішак або падишах

  Banderlog написав:
  Shaman написав: щось не бачу, щоб Раша була десь близько біля перемоги...
це тому що ти не розумієш характер цієї війни. Вона на початку була бліцкрігом зараз це війна на виснаження,
для перемоги в війні на виснаження не обовязково захоплювати чужу столицю, наполеон захопив і майже всі битви виграв, но війну програв.
Візьми олівець критерії стійкості і побачиш що Путін уграв Зеленського по всім.
Від наявності від людського ресурсу, наявності союзників до внутрішньої довіри населення владі, в нього навіть є такий фактор як стратегічна глибина.

виснаження: або ішак або падишах
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 14:46

  flyman написав:там ще десь є варіант Разумкова
згоден, ще Костенко.
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 14:50

Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 14:50

  UA написав:
  andrijk777 написав:
  UA написав:В Україні президентів не обирають, а призначають.

Не правда, обирають.
Так, не в усіх президенті рівний доступ до СМІ, кількість грошей і т.д. Але вибір народу достатньо вільний.

Добре, я передам Пінчуку з Ахметовим.
тут мова не про силу, щоб взяти владу мова про легітимізацію, забезпечення неоспоримості влади. Інакше країна зірветься в анархію (бєспрєдєл).
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 14:50

  UA написав:
  andrijk777 написав:
  UA написав:В Україні президентів не обирають, а призначають.

Не правда, обирають.
Так, не в усіх президенті рівний доступ до СМІ, кількість грошей і т.д. Але вибір народу достатньо вільний.

Добре, я передам Пінчуку з Ахметовим.

А ви хочете щоб прибиральниця тьотя Ліда була президентом чи як?
Яку ви хочете модель. Озвучте як це має виглядати?

Але однозначно ви перебільшуєте роль Пінчука з Ахметовим. На відміну від наприклад РФ, у нас президента обирають а не назначають.

І логічно що ви все валите на Пінчука з Ахметовим. Очевидно що народ лоханувся, але визнавати цього не хоче(хоча розумні люди це визнають) і валить усе на клятих олігархів.
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 15:05

  Shaman написав:
  _hunter написав:Та понятно, что "Ужгорода-Львова" - это литературное преувеличение. Банальный вопрос "нафига?" - на ЗУ (Закиевская Украина) особой промышленности нет (кроме лесопилок Икеи и каких-то заводиков, где проводку крутят для Боша). Да и народ там, как ни странно, более Евро-ориентирован. Но вот ЗАЭС + Харьков + ДНР/ЛНР - и уже можно бодро рапортовать "все цели - достигнуты!" в том числе и изберателям...

тут вже й парашЮт, й ушанка, й руська тупість. це лише в руських немає промисловості західніше Києва...

Вашу братию в парашутной школе читать учить не пытались даже? 🤔
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 15:08

  andrijk777 написав:
  UA написав:Добре, я передам Пінчуку з Ахметовим.

А ви хочете щоб прибиральниця тьотя Ліда була президентом чи як?
Яку ви хочете модель. Озвучте як це має виглядати?

Але однозначно ви перебільшуєте роль Пінчука з Ахметовим. На відміну від наприклад РФ, у нас президента обирають а не назначають.

І логічно що ви все валите на Пінчука з Ахметовим. Очевидно що народ лоханувся, але визнавати цього не хоче(хоча розумні люди це визнають) і валить усе на клятих олігархів.

В рф, той кого призначили президентом, вже давно з'їв тих хто призначав.
В Україні, Овоща попутавшего рамси, прибрали волею народних масс
В Україні народ не є суб'єктом політичних процесів, тому що власної думки в нього немає.
Народ це інструмент. Ресурс.
