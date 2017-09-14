RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 15:19

  UA написав:
В Україні народ не є суб'єктом політичних процесів, тому що власної думки в нього немає.
Народ це інструмент. Ресурс.

Але вибори для чогось проводились? :wink:
Влада має базуватись не тільки на силі і грошах інакше вона буде нестабільна. От скажіть, чому не можно бити поліцейського? Те що всі поліцаї потом збіжуться і вломлять по саме не балуйся по строгості закону а потім іще добавлять від себе то понятно)
Але для чого потрібна ця недоторканість?
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 15:19

  UA написав:А чому наступати не треба?


тому що ми не можемо дозволити собі такий рівень втрат при наступі, як у п'дарів. дрони все змінили. і нас нема як кидати по 300 кабів на добу щоб помякшити оборону
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 15:20

Це:
  UA написав:В Україні, Овоща попутавшего рамси, прибрали волею народних масс

прямо суперечить цьому:
  UA написав:В Україні народ не є суб'єктом політичних процесів, тому що власної думки в нього немає.
Народ це інструмент. Ресурс.


*В Білорусії також хотіли "прибрали волею народних масс". Шото не вийшло. Чому?
О вас очевидно винуваті режисери.
У мене ж режисерів немає(є люди які мають багато можливостей і хочуть реалізувати ці можливості для свого блага, як і усі люди на цій планеті), у мене "винуватий" народ.

Тут немає про що спорити - ФАКТІВ "постановки вистави" у вас немає, це просто ваші фантазії. Так думаєте - Ок.
Я, нажаль :D , оперую фактами.
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 15:20

  andrijk777 написав:
  trololo написав:не розумію суть претензій. ми нічого не втратили від цих "переговорів", побачили що кацапи дурня клеять і все. в чому проблема?

Втратили і дуже втратили.
Після цих перемовин вже не було сенсу починати інші перемовини!
А якби їх не було то можливо через умовних пів року почались перемовини і вони стали б успішні.
І другий момент - ми(як держава) показали свою слабкість.
Перемовини на 4 день - це слабкість.
Перемовини через пів року - це нормально.


це якісь абсолютно не обгрунтовані фантазії.
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 15:23

  trololo написав:
  UA написав:А чому наступати не треба?


тому що ми не можемо дозволити собі такий рівень втрат при наступі, як у п'дарів. дрони все змінили
а який в нас рівень втрат ? Оборону ми собі дозволити можем? Діло не в порівнянні наших і їхніх втрат, діло в тім чи забезпечує держава стабільне поповнення втрат, і на скільки часу зможе підтримувати потік поповнень.
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 15:24

  trololo написав:
  andrijk777 написав:
  trololo написав:не розумію суть претензій. ми нічого не втратили від цих "переговорів", побачили що кацапи дурня клеять і все. в чому проблема?

Втратили і дуже втратили.
Після цих перемовин вже не було сенсу починати інші перемовини!
А якби їх не було то можливо через умовних пів року почались перемовини і вони стали б успішні.
І другий момент - ми(як держава) показали свою слабкість.
Перемовини на 4 день - це слабкість.
Перемовини через пів року - це нормально.


це якісь абсолютно не обгрунтовані фантазії.

Можливо, але є факти.
Фіни так зробили - і вони успішна нація.
Ми - ні - і воюємо вже 4 роки.
Є у вас інші факти? Я слухаю.
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 15:28

  UA написав:
  andrijk777 написав:
  UA написав:Добре, я передам Пінчуку з Ахметовим.

А ви хочете щоб прибиральниця тьотя Ліда була президентом чи як?
Яку ви хочете модель. Озвучте як це має виглядати?

Але однозначно ви перебільшуєте роль Пінчука з Ахметовим. На відміну від наприклад РФ, у нас президента обирають а не назначають.

І логічно що ви все валите на Пінчука з Ахметовим. Очевидно що народ лоханувся, але визнавати цього не хоче(хоча розумні люди це визнають) і валить усе на клятих олігархів.

В рф, той кого призначили президентом, вже давно з'їв тих хто призначав.
В Україні, Овоща попутавшего рамси, прибрали волею народних масс
В Україні народ не є суб'єктом політичних процесів, тому що власної думки в нього немає.
Народ це інструмент. Ресурс.

низи не хочуть, верхи не можуть, але тут мова тільки про еліту-еліту (верхній клас), і просто еліту (середній клас), тоді іде революційна зміна влади.
А люмпен (глибинний народ) не вирішує, бо йому "що в лоб, що полбу".
Хоча, має можливість погвалтувати (інституток) та пограбувати (експропріація експропрійованого) під шумок.
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 15:29

  andrijk777 написав:Це:
  UA написав:В Україні, Овоща попутавшего рамси, прибрали волею народних масс

прямо суперечить цьому:
  UA написав:В Україні народ не є суб'єктом політичних процесів, тому що власної думки в нього немає.
Народ це інструмент. Ресурс.


*В Білорусії також хотіли "прибрали волею народних масс". Шото не вийшло. Чому?
О вас очевидно винуваті режисери.
У мене ж режисерів немає(є люди які мають багато можливостей і хочуть реалізувати ці можливості для свого блага, як і усі люди на цій планеті), у мене "винуватий" народ.

Тут немає про що спорити - ФАКТІВ "постановки вистави" у вас немає, це просто ваші фантазії. Так думаєте - Ок.
Я, нажаль :D , оперую фактами.

В Білорусі є наочний приклад, що потім з ними буде, тому не рипаються. Батька ж дає більш-менш спокійно жити із прогнозованим майбутнім.
