|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 26 лис, 2025 15:19
UA написав:
В Україні народ не є суб'єктом політичних процесів, тому що власної думки в нього немає.
Народ це інструмент. Ресурс.
Але вибори для чогось проводились?
Влада має базуватись не тільки на силі і грошах інакше вона буде нестабільна. От скажіть, чому не можно бити поліцейського? Те що всі поліцаї потом збіжуться і вломлять по саме не балуйся по строгості закону а потім іще добавлять від себе то понятно)
Але для чого потрібна ця недоторканість?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4051
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Сер 26 лис, 2025 15:19
UA написав:
А чому наступати не треба?
тому що ми не можемо дозволити собі такий рівень втрат при наступі, як у п'дарів. дрони все змінили. і нас нема як кидати по 300 кабів на добу щоб помякшити оборону
Востаннє редагувалось trololo
в Сер 26 лис, 2025 15:21, всього редагувалось 1 раз.
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 6393
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2705 раз.
- Подякували: 1427 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Сер 26 лис, 2025 15:20
Це:
UA написав:
В Україні, Овоща попутавшего рамси, прибрали волею народних масс
прямо суперечить цьому:
UA написав:
В Україні народ не є суб'єктом політичних процесів, тому що власної думки в нього немає.
Народ це інструмент. Ресурс.
*В Білорусії також хотіли "прибрали волею народних масс". Шото не вийшло. Чому?
О вас очевидно винуваті режисери.
У мене ж режисерів немає(є люди які мають багато можливостей і хочуть реалізувати ці можливості для свого блага, як і усі люди на цій планеті), у мене "винуватий" народ.
Тут немає про що спорити - ФАКТІВ "постановки вистави" у вас немає, це просто ваші фантазії. Так думаєте - Ок.
Я, нажаль
, оперую фактами.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Сер 26 лис, 2025 15:22, всього редагувалось 2 разів.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 7011
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 26 лис, 2025 15:20
andrijk777 написав: trololo написав:
не розумію суть претензій. ми нічого не втратили від цих "переговорів", побачили що кацапи дурня клеять і все. в чому проблема?
Втратили і дуже втратили.
Після цих перемовин вже не було сенсу починати інші перемовини!
А якби їх не було то можливо через умовних пів року почались перемовини і вони стали б успішні.
І другий момент - ми(як держава) показали свою слабкість.
Перемовини на 4 день - це слабкість.
Перемовини через пів року - це нормально.
це якісь абсолютно не обгрунтовані фантазії.
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 6393
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2705 раз.
- Подякували: 1427 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Сер 26 лис, 2025 15:23
trololo написав: UA написав:
А чому наступати не треба?
тому що ми не можемо дозволити собі такий рівень втрат при наступі, як у п'дарів. дрони все змінили
а який в нас рівень втрат ? Оборону ми собі дозволити можем? Діло не в порівнянні наших і їхніх втрат, діло в тім чи забезпечує держава стабільне поповнення втрат, і на скільки часу зможе підтримувати потік поповнень.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4051
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Сер 26 лис, 2025 15:24
trololo написав: andrijk777 написав: trololo написав:
не розумію суть претензій. ми нічого не втратили від цих "переговорів", побачили що кацапи дурня клеять і все. в чому проблема?
Втратили і дуже втратили.
Після цих перемовин вже не було сенсу починати інші перемовини!
А якби їх не було то можливо через умовних пів року почались перемовини і вони стали б успішні.
І другий момент - ми(як держава) показали свою слабкість.
Перемовини на 4 день - це слабкість.
Перемовини через пів року - це нормально.
це якісь абсолютно не обгрунтовані фантазії.
Можливо, але є факти.
Фіни так зробили - і вони успішна нація.
Ми - ні - і воюємо вже 4 роки.
Є у вас інші факти? Я слухаю.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 7011
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 26 лис, 2025 15:28
UA написав: andrijk777 написав: UA написав:
Добре, я передам Пінчуку з Ахметовим.
А ви хочете щоб прибиральниця тьотя Ліда була президентом чи як?
Яку ви хочете модель
. Озвучте як це має виглядати?
Але однозначно ви перебільшуєте роль Пінчука з Ахметовим. На відміну від наприклад РФ, у нас президента обирають а не назначають.
І логічно що ви все валите на Пінчука з Ахметовим. Очевидно що народ лоханувся, але визнавати цього не хоче(хоча розумні люди це визнають) і валить усе на клятих олігархів.
В рф, той кого призначили президентом, вже давно з'їв тих хто призначав.
В Україні, Овоща попутавшего рамси, прибрали волею народних масс
В Україні народ не є суб'єктом політичних процесів, тому що власної думки в нього немає.
Народ це інструмент. Ресурс.
низи не хочуть, верхи не можуть, але тут мова тільки про еліту-еліту (верхній клас), і просто еліту (середній клас), тоді іде революційна зміна влади.
А люмпен (глибинний народ) не вирішує, бо йому "що в лоб, що полбу".
Хоча, має можливість погвалтувати (інституток) та пограбувати (експропріація експропрійованого) під шумок.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41585
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2869 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Сер 26 лис, 2025 15:29
andrijk777 написав:
Це:
UA написав:
В Україні, Овоща попутавшего рамси, прибрали волею народних масс
прямо суперечить цьому:
UA написав:
В Україні народ не є суб'єктом політичних процесів, тому що власної думки в нього немає.
Народ це інструмент. Ресурс.
*В Білорусії також хотіли "прибрали волею народних масс". Шото не вийшло. Чому?
О вас очевидно винуваті режисери.
У мене ж режисерів немає(є люди які мають багато можливостей і хочуть реалізувати ці можливості для свого блага, як і усі люди на цій планеті), у мене "винуватий" народ.
Тут немає про що спорити - ФАКТІВ "постановки вистави" у вас немає, це просто ваші фантазії. Так думаєте - Ок.
Я, нажаль
, оперую фактами.
В Білорусі є наочний приклад, що потім з ними буде, тому не рипаються. Батька ж дає більш-менш спокійно жити із прогнозованим майбутнім.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41585
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2869 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|160388
|
|
|1493
|356563
|
|
|6076
|1048739
|
|