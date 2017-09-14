ти ж оцерковлений трохи, мав би хоч одним вухом відати "таїнство влади"
ти путаєш тепле з мяким. Таїнство це не сакральність це містерія. Або сакральний обряд через який іде сходження Божої благодаті. Таїнство помазання на царство це сакральний обряд через який в людина отримує Божий дар незаслужених характеристик. Розумію що ти назвеш це мракобєсієм, але вдумайся в сучасний механізм, ми вірим що вибір народної маси здатний виявити найбільш достойного і компетентного. Те що більшість по умолчанію не компетентна чомусь до уваги не береться. Поліцай ж після відбору і присяги, у час коли знаходиться на службі теж отримує надзвичайні здібності йому стає надо захищати закон і справедливість. після служби він тєряє магічні качєства, тому пістолет має здати і перетворитись в гречкосія) якщо він не в в формі і не при ісполнєніі служєбних обязаностей, він тєряє недоторканність і бити його можно на загальних основаніях, як і прочєє бидло)
trololo написав: а який в нас рівень втрат ? Оборону ми собі дозволити можем? Діло не в порівнянні наших і їхніх втрат, діло в тім чи забезпечує держава стабільне поповнення втрат, і на скільки часу зможе підтримувати потік поповнень.
...... Ми бережемо ЛЮДЕЙ - віддаючи Території.. ...... Що ми робимо не правильно?
Не то, что бы "робимо" - кто-то бред пишет - напрочь игнорируя украинские потери в живой силе...
Banderlog написав:Розумію що ти назвеш це мракобєсієм, але вдумайся в сучасний механізм, ми вірим що вибір народної маси здатний виявити найбільш достойного і компетентного. Те що більшість по умолчанію не компетентна чомусь до уваги не береться.
Ну чому не береться? Системи влади вже дуже активно обговорювались ще у стародавній Греції. І вони прекрасно розуміли що більшість не компетентна. Почитайте про систему влади в Римській республіці з сенатом, 2 консулами і т.д - прекрасна система яка існувала сотні років!
Просто ніхто не хоче це реалізовувати. Ось коли ви пройдете доволі складний шлях від простої людини до президента - ви також не схочете це реалізовувати тому що особисто вам це буде не вигідно. Все просто.
UA написав:Армія з обмежено придатних 59 річних це звіздец яка позиція.
неможливість 3,14*** 4й рік захопити у "60ти річних селян" донецьку область, навіть із неадекватними втратами та руйнуваннями - ось наша позиція. наступати в цій війні дуже важко останні пару років. нам наступати наче вже і не треба, а 3,14*** треба, інакше закінчили би вже цю безпонтову бійню
А чому наступати не треба? Ще якихось півтора роки тому тут писали - Зараз відповідно до закону про справедливу мобілізацію лохів наловлять та за Урал. Це був план мінімум. Хто був не згоден чи хоч сумніви висказував - вішали ярлик рос. агітатора. Це тут було, а не десь.
flyman написав:В Білорусі є наочний приклад, що потім з ними буде, тому не рипаються. Батька ж (не гребе як не в себе, а) дає більш-менш спокійно жити із прогнозованим майбутнім.
Звичайно прогнозованим. Якщо президента не міняти 30 років то все стає капець як прогнозовано. Ні, українці точно не такі. Українці навіть 3 роки "прогнозованості" витримати не можуть. Їм усі погані вже через пів року.
Нє, як це кштарій тєряє своє сакральне прєдназначєніє, єрєсь поганську глаголіш (гдіби воєн свєта получає печать нетойвосну і перетворюється в ненавченого с волшєбной пенсієй государствєнной).
Banderlog написав: це тому що ти не розумієш характер цієї війни. Вона на початку була бліцкрігом зараз це війна на виснаження, для перемоги в війні на виснаження не обовязково захоплювати чужу столицю, наполеон захопив і майже всі битви виграв, но війну програв. Візьми олівець критерії стійкості і побачиш що Путін уграв Зеленського по всім. Від наявності від людського ресурсу, наявності союзників до внутрішньої довіри населення владі, в нього навіть є такий фактор як стратегічна глибина.
ще один парашЮтист. чомусь коли ми порівнюємо критерії (до речі, які саме), то проблеми Раші ніхто не бачить, й тоді звісно виглядає все не дуже. а якщо подивитися об'єктивно, то термін Піррова перемога коли вже можна було використовувати, скільки часу назад. й для Раші ця перемога стає все більш затратною - а здобутки? що саме? руїни, про які ми кажемо?
ти таки не хочеш зрозуміти логіку війни. Тому давай дивитись обєктивно но в порівнянні. Тут не працює твоя логіка про порівняння затрат і здобутків . Думаєш він зара порахує, що вкладення в війну не окупились, зафіксує збитки і відійде ? Ні, пірова перемога не в нього а в нас, правильніше даж пірова нічия. Що є критерієм піровості? Можливість продовжувати. Рф може собі дозволити іти в розмін і підтрримку такгоож темпу а ми ні. які саме критерії? 1. Мобілізаційний потенціал, людський ресурс. 2. Наявність союзників 3. Наявність стратегічної глибини. 4. Спроможність впк. 5. Внутрішню консолідованість та довіру до влади. 6. Ядерна зброя, ракети, стратегічна авіація... Ну добав свої . Бажано такі в яких Україна має перевагу .
ключова помилка - "Рф може собі дозволити". ні, не може. її змушують, бо це вони побудували таку модель влади, що один хоче - і інші 140 млн як барани йдуть.
людський ресурс - так там теж добровольці закінчилися, й гроші на них теж закінчилися. а як в них піде мобілізація - подивимось. чомусь вони її бояться оголошувати. скільки вже втратили - й за що, за половину зруйнованої ДОнецької області - такі собі здобутки.
немає в них союзників, забудьте ці вигадки. є ситуативні попутники. а якщо КНДР союзник - то це лише показує рівень Раші...
ми не збираємось на них нападати, тому ця стратегічна глибина. ракети та дрони нівелюють це.
про спроможність ВПК вже писав - нічого вони самі не можуть, проїли радянські залишки. а так без Китаю й шахед не зберуть.
зараз вони почнуть мобілізацію, інфляція як в 90х (це поки перебільшення, але не фатк що надто) - подивимось на довіру до влади. досвід показує, що в диктатурах довіра до влади нічого не варта
ядерна зброя та стратегічна авіація. те, що було проти Штатів зараз ми чесно знищуємо, а вони роблять вигляд, наче нічого не відбувається. Раша стратегічну авіацію взагалі не побудує - ця поламається або знищиться, й все.
тому ще раз - оцінити, в кого вистачить довше ресурсів в нас з допомогою Заходу чи в Раші - не можна, немає інфо. але перше - в нас немає виходу, а вони можуть зупинитися чи продовжувати тиснути. й вся їх перемога Піррова, як вони не надувають щоки. хоче цей очевидний факт ти визнаєш?
тому що ми не можемо дозволити собі такий рівень втрат при наступі, як у п'дарів. дрони все змінили
а який в нас рівень втрат ? Оборону ми собі дозволити можем? Діло не в порівнянні наших і їхніх втрат, діло в тім чи забезпечує держава стабільне поповнення втрат, і на скільки часу зможе підтримувати потік поповнень.
нестача людей на фронті - найбільша проблема... скільки в нас резервів, й чи зможе влада забезпечити? питання. якби менше думала про рейтинги, було б простіше
Во время разговора Уиткофф давал советы, как России лучше представить свои предложения по "мирному соглашению" Дональду Трампу, пишет Bloomberg. ... Также указывается, что во время разговора Виткофф и Ушаков обсуждали потенциальные условия "мирного соглашения" между Россией и Украиной, которые затем были указаны в "мирном плане" США в начале, состоящий из 28 пунктов. ... Указывается, что их разговор состоялся еще раньше переговоров Виткоффа и Ушакова, 29 октября. Они обсуждали подготовку российской версии мирного плана, который впоследствии и был предложен спецпосланнику Трампа.
"Мне кажется, вот этот документ, просто мы сделаем его якобы в нашей позиции, и я просто неформально прямо передам, что все это неформально. А они пусть делают как свое. Но я думаю, что они не совсем нашу версию возьмут, но по крайней мере, максимально близко к ней", - говорил Дмитриев Ушакову.
Ось і доказ, що план на 28 пунктів - це не план Трампа, как вчора намагався довести Andrij777, а саме план Кремля
Но даже с учетом всех этих оговорок, предполагаемые советы Уиткоффа главному внешнеполитическому помощнику кремлевского диктатора Юрию Ушакову, о том, как обращаться с Трампом и как вести прерывистый мирный процесс, выглядят крайне неловко, пишет The Telegraph.
Он дает Путину рекомендации перед разговором с президентом США — щедрее рассыпать комплименты — и затем предлагает российскому лидеру использовать в отношении Украины сделку, похожую на ту, что положила конец боевым действиям в Газе.
В то же время конгрессмен Дон Бейкон (республиканец, Небраска), который критиковал администрацию Трампа за ведение переговоров, заявил, что отчет показывает, что Уиткоффа нужно отстранить. По его словам, спецпосланник Трампа "ведет себя так, будто он на зарплате у России".