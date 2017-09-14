Додано: Сер 26 лис, 2025 17:21

Banderlog написав: Shaman написав: Banderlog написав: це тому що ти не розумієш характер цієї війни. Вона на початку була бліцкрігом зараз це війна на виснаження,

для перемоги в війні на виснаження не обовязково захоплювати чужу столицю, наполеон захопив і майже всі битви виграв, но війну програв.

Візьми олівець критерії стійкості і побачиш що Путін уграв Зеленського по всім.

ще один парашЮтист. чомусь коли ми порівнюємо критерії (до речі, які саме), то проблеми Раші ніхто не бачить, й тоді звісно виглядає все не дуже. а якщо подивитися об'єктивно, то термін Піррова перемога коли вже можна було використовувати, скільки часу назад. й для Раші ця перемога стає все більш затратною - а здобутки? що саме? руїни, про які ми кажемо? ще один парашЮтист. чомусь коли ми порівнюємо критерії (до речі, які саме), то проблеми Раші ніхто не бачить, й тоді звісно виглядає все не дуже. а якщо подивитися об'єктивно, то термін Піррова перемога коли вже можна було використовувати, скільки часу назад. й для Раші ця перемога стає все більш затратною - а здобутки? що саме? руїни, про які ми кажемо? ти таки не хочеш зрозуміти логіку війни.

Тому давай дивитись обєктивно но в порівнянні. Тут не працює твоя логіка про порівняння затрат і здобутків .

Думаєш він зара порахує, що вкладення в війну не окупились, зафіксує збитки і відійде ?

Ні, пірова перемога не в нього а в нас, правильніше даж пірова нічия.

Що є критерієм піровості? Можливість продовжувати. Рф може собі дозволити іти в розмін і підтрримку такгоож темпу а ми ні.

які саме критерії?

1. Мобілізаційний потенціал, людський ресурс.

2. Наявність союзників

3. Наявність стратегічної глибини.

4. Спроможність впк.

5. Внутрішню консолідованість та довіру до влади.

6. Ядерна зброя, ракети, стратегічна авіація...

ключова помилка - "Рф може собі дозволити". ні, не може. її змушують, бо це вони побудували таку модель влади, що один хоче - і інші 140 млн як барани йдуть.людський ресурс - так там теж добровольці закінчилися, й гроші на них теж закінчилися. а як в них піде мобілізація - подивимось. чомусь вони її бояться оголошувати. скільки вже втратили - й за що, за половину зруйнованої ДОнецької області - такі собі здобутки.немає в них союзників, забудьте ці вигадки. є ситуативні попутники. а якщо КНДР союзник - то це лише показує рівень Раші...ми не збираємось на них нападати, тому ця стратегічна глибина. ракети та дрони нівелюють це.про спроможність ВПК вже писав - нічого вони самі не можуть, проїли радянські залишки. а так без Китаю й шахед не зберуть.зараз вони почнуть мобілізацію, інфляція як в 90х (це поки перебільшення, але не фатк що надто) - подивимось на довіру до влади. досвід показує, що в диктатурах довіра до влади нічого не вартаядерна зброя та стратегічна авіація. те, що було проти Штатів зараз ми чесно знищуємо, а вони роблять вигляд, наче нічого не відбувається. Раша стратегічну авіацію взагалі не побудує - ця поламається або знищиться, й все.тому ще раз - оцінити, в кого вистачить довше ресурсів в нас з допомогою Заходу чи в Раші - не можна, немає інфо. але перше - в нас немає виходу, а вони можуть зупинитися чи продовжувати тиснути. й вся їх перемога Піррова, як вони не надувають щоки. хоче цей очевидний факт ти визнаєш?