Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 18:27

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:..........
як пафосно маскуємо власний переляк. а що робити сотням тисяч населення на територіях, які руські вимагають додатково. чи це для тебе дрібниці? чи ти скажеш це їх проблеми?
.........

а що робити миллионам, которые уже на ТОТ?
И многие уже почти 4 года?
Что-то о них вы даже не вспоминаете.

а чого ви мене питаєте? це ж ви прихильник домовлятися - що ви з цього приводу думаєте? немає власних думок? чого тоді мене достаєте - щоб я їх за вас придумав?..
Вы читаете и отвечаете на все мои посты.
Так что не рассказывайте, что вы не видели, что я об этом писал. И говорил, что это должно быть обязательным пунктом мирного договора - возможность всем желающим выехать с ТОТ на контролируемую территорию + обеспечение жильём. И государство должно позаботиться об обеспечении работой.
ЛАД
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 18:36

  pesikot написав:Виткофф советовал Ушакову, как представить Трампу предложения по "мирному соглашению", - Bloomberg
Во время разговора Уиткофф давал советы, как России лучше представить свои предложения по "мирному соглашению" Дональду Трампу, пишет Bloomberg.
...
Также указывается, что во время разговора Виткофф и Ушаков обсуждали потенциальные условия "мирного соглашения" между Россией и Украиной, которые затем были указаны в "мирном плане" США в начале, состоящий из 28 пунктов.
...
Указывается, что их разговор состоялся еще раньше переговоров Виткоффа и Ушакова, 29 октября. Они обсуждали подготовку российской версии мирного плана, который впоследствии и был предложен спецпосланнику Трампа.

"Мне кажется, вот этот документ, просто мы сделаем его якобы в нашей позиции, и я просто неформально прямо передам, что все это неформально. А они пусть делают как свое. Но я думаю, что они не совсем нашу версию возьмут, но по крайней мере, максимально близко к ней", - говорил Дмитриев Ушакову.

Ось і доказ, що план на 28 пунктів - це не план Трампа, как вчора намагався довести Andrij777, а саме план Кремля

Утечка разговора показала близость Уиткоффа к Москве и его подыгрывание Кремлю, - The Telegraph
Но даже с учетом всех этих оговорок, предполагаемые советы Уиткоффа главному внешнеполитическому помощнику кремлевского диктатора Юрию Ушакову, о том, как обращаться с Трампом и как вести прерывистый мирный процесс, выглядят крайне неловко, пишет The Telegraph.

Он дает Путину рекомендации перед разговором с президентом США — щедрее рассыпать комплименты — и затем предлагает российскому лидеру использовать в отношении Украины сделку, похожую на ту, что положила конец боевым действиям в Газе.


"Пятно на репутации нашей страны": республиканцы высказались об утечки разговора с Уиткоффом
В то же время конгрессмен Дон Бейкон (республиканец, Небраска), который критиковал администрацию Трампа за ведение переговоров, заявил, что отчет показывает, что Уиткоффа нужно отстранить. По его словам, спецпосланник Трампа "ведет себя так, будто он на зарплате у России".

ШІ генерований фейк, який поширюють боти
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 18:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Вашу братию в парашутной школе читать учить не пытались даже? 🤔

учили прыгать без парашутов :)
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 18:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

когда смотрю очень плохих русских - у них лейтмотивом проходит успеют или нет пробить коридор через Николаев и Одессу к Балканам. И очень расстраиваются если подсчеты показывают высокие шансы на скорый мир
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 19:06

  Shaman написав:........
ядерна зброя та стратегічна авіація. те, що було проти Штатів зараз ми чесно знищуємо, а вони роблять вигляд, наче нічого не відбувається. Раша стратегічну авіацію взагалі не побудує - ця поламається або знищиться, й все.
..........
У вас много бреда, всё опровергать замучвешься.
Но это уже перебор. Нельзя же быть настолько неграмотным.
"стратегічна авіація" никогда не была серьёзным козырем Союза, а затем РФ против США. Основные составляющие ядерной триады у них были РВСН и АПЛ.
А то, что мы "чесно знищуємо" российскую "ядерну зброю"... Это вы в каком сне увидели?
Или у вас уже горячка?
ЛАД
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 19:11

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  trololo написав:[
........
тому що ми не можемо дозволити собі такий рівень втрат при наступі, як у п'дарів. дрони все змінили
а який в нас рівень втрат ? Оборону ми собі дозволити можем? Діло не в порівнянні наших і їхніх втрат, діло в тім чи забезпечує держава стабільне поповнення втрат, і на скільки часу зможе підтримувати потік поповнень.

нестача людей на фронті - найбільша проблема... скільки в нас резервів, й чи зможе влада забезпечити? питання. якби менше думала про рейтинги, було б простіше

Чего ж вы всё на владу валите?
Когда столько героев и патриотов? Только почему-то свой палкий патриотизм предпочитают демонстрировать с дивана на форуме, а не на фронте.
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 19:11

  Shaman написав:
  andrijk777 написав:Можливо, але є факти.
Фіни так зробили - і вони успішна нація.
Ми - ні - і воюємо вже 4 роки.
Є у вас інші факти? Я слухаю.

що за маячня, що ми могли зробити й не зробили? суцільна сова на глобусі...

Так воюємо. й сталін бевзь воював чотири роки, скільки десятків мільйонів поклав? а треба було відразу по Волзі домовитися й все ;)

Ти факти називаєш маячнею?... прикольно.

Ні, у Сталіна була інша ситуація. СРСР була більш-менш рівня Рейху і мала реальний шанс перемогти Рейх що і сталось в реальності. Ми - ні.
Сова на глобус це у тебе.
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 19:17

  fox767676 написав:когда смотрю очень плохих русских - у них лейтмотивом проходит успеют или нет пробить коридор через Николаев и Одессу к Балканам. И очень расстраиваются если подсчеты показывают высокие шансы на скорый мир

Дуже вірно підмічено!
Всі дуже погані руські хочуть війни "до кінця".
Аналогічно як і усі дуже хороші українці(я їх називаю турбопатріотами).
Це лишній раз доводить що радикалізм він приблизно однаковий що в РФ що в Україні.
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 19:20

  flyman написав:
  pesikot написав:Виткофф советовал Ушакову, как представить Трампу предложения по "мирному соглашению", - Bloomberg
Во время разговора Уиткофф давал советы, как России лучше представить свои предложения по "мирному соглашению" Дональду Трампу, пишет Bloomberg.
...........

ШІ генерований фейк, який поширюють боти

Не совсем так.
Я там сегодня ночью выкладывал ссылки на стенограммы этих разговоров. Они небольшие, можете посмотреть.
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 19:20

  ЛАД написав:
  Shaman написав:..........
як пафосно маскуємо власний переляк. а що робити сотням тисяч населення на територіях, які руські вимагають додатково. чи це для тебе дрібниці? чи ти скажеш це їх проблеми?
.........

а що робити миллионам, которые уже на ТОТ?
И многие уже почти 4 года?

Їхать.
Знайомий, 56 років сидів "вдома", який зараз ТОТ. Інсульт, лікарня відмовилась лікувать без москальського паспорта. Саме цікаве шо він розмовляє українською, паспорт принципово не брав. Не дуже дорого його вдалось вивезти до Німеччини, лікують. Каже шо назад не повернеться.
