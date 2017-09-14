|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 26 лис, 2025 19:24
andrijk777 написав: fox767676 написав:
когда смотрю очень плохих русских - у них лейтмотивом проходит успеют или нет пробить коридор через Николаев и Одессу к Балканам. И очень расстраиваются если подсчеты показывают высокие шансы на скорый мир
Дуже вірно підмічено!
Всі дуже погані руські хочуть війни "до кінця".
Аналогічно як і усі дуже хороші українці(я їх називаю турбопатріотами).
Це лишній раз доводить що радикалізм він приблизно однаковий що в РФ що в Україні.
Так это не новость.
Давно известно, что крайности сходятся.
На Западе тоже против помощи нам выступают крайне правые и крайне левые.
Додано: Сер 26 лис, 2025 19:25
Water написав: ЛАД написав: Shaman написав:
..........
як пафосно маскуємо власний переляк. а що робити сотням тисяч населення на територіях, які руські вимагають додатково. чи це для тебе дрібниці? чи ти скажеш це їх проблеми?
.........
а що робити миллионам, которые уже
на ТОТ?
И многие уже почти 4 года?
Їхать.
Знайомий, 56 років сидів "вдома", який зараз ТОТ. Інсульт, лікарня відмовилась лікувать без москальського паспорта. Саме цікаве шо він розмовляє українською, паспорт принципово не брав. Не дуже дорого його вдалось вивезти до Німеччини, лікують. Каже шо назад не повернеться.
назад, це не на ТОТ, чи взагалі?
чому сидів "дома" якщо такий принциповий?
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 26 лис, 2025 19:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 26 лис, 2025 19:27
andrijk777 написав: budivelnik написав: andrijk777 написав:
Можливо, але є факти.
Фіни так зробили - і вони успішна нація.
Ми - ні - і воюємо вже 4 роки.
Є у вас інші факти? Я слухаю.
А фіни коли стали успішною?
Коли воювали з 1939 по 1944
Чи після того як домовились в 1945 не воювати і не воювали до сьогодні?
Ти ж не ванда і не знаєш що буде через 80 років, а тому заявляти що ми щось робимо не правильно -навряд чи можеш.
Чому це я "не можу"? Я вже заявляв і заявляю що ми(точніше наша влада) робить не правильно затягуючи мирний процес.
Але це демагогія.
Я навів факт
фінів.
Наведи ти факт
(історичний) щоб в ситуації подібній до нашої, значно слабша держава вела затяжну війну і перемогла(або добилась більш-менш непоганого миру).
1 Педерація захопивши Крим... не створила на його базі окрему республіку а ввела це територіальне утворення в свою структуру
2 Навіть не захопивши Луганську, Донецьку ,Херсонську і Запоріжську області - педерація не створила на їх базі окрему Україну - а конституційно ввела ці території в свій склад
Це все що тобі треба знати про педерацію..
Тепер про історію
Ти просто дуже маленький і почано знаєш навіть історію світу останніх 50 років....
Хочеш приклад Вєтнаму?Вєтнам-Франція
В'єтнам отримав незалежність після Першої війни в Індокитаї. У 1945 році Хо Чі Мін оголосив незалежну Демократичну Республіку В'єтнам
, яка була визнана партійними комуністичними урядами Китаю та Радянського Союзу. Боротьба тривала до березня 1954Вєтнам-США
Вьетна́мская война́ (вьет. Chiến tranh Việt Nam, англ. Vietnam War) — вооружённый конфликт во Вьетнаме, Лаосе и Камбодже с 1 ноября 1955 года[69], или 1960 года[2], до падения Сайгона 30 апреля 1975 года[70]. Один из крупнейших локальных вооружённых конфликтов второй половины XX века. Это была вторая из Индокитайских войн, которая официально велась между Северным и Южным Вьетнамом. Северный Вьетнам поддерживали Советский Союз, Китай[71] и другие коммунистические союзники; Южный Вьетнам поддерживали Соединённые Штаты и другие антикоммунистические союзники[72][73]. Война считается опосредованной войной времён Холодной войны[74]. Война длилась почти 20 лет
, а прямое участие Соединённых Штатов закончилось в 1973 году. Вєтнам Китай
17 лютого 1979 року війська КНР перейшли в’єтнамський кордон, розпочавши збройний конфлікт, що увійшов в історію як Китайсько-в’єтнамська війна. Китай оголосив цю операцію «обмеженою каральною акцією» у відповідь на в’єтнамське вторгнення в Камбоджу, яке призвело до повалення режиму червоних кхмерів Пол Пота – союзників Пекіна.
То як?
Перших дві війни велись проти сильнішого противника більше 5 років...Третя закінчилась швидко
Закінчились ПЕРЕМОГОЮ того на кого НАПАВ сильніший АГРЕСОР
Додано: Сер 26 лис, 2025 19:32
Water написав: ЛАД написав: Shaman написав:
..........
як пафосно маскуємо власний переляк. а що робити сотням тисяч населення на територіях, які руські вимагають додатково. чи це для тебе дрібниці? чи ти скажеш це їх проблеми?
.........
а що робити миллионам, которые уже
на ТОТ?
И многие уже почти 4 года?
Їхать.
Знайомий, 56 років сидів "вдома", який зараз ТОТ. Інсульт, лікарня відмовилась лікувать без москальського паспорта. Саме цікаве шо він розмовляє українською, паспорт принципово не брав. Не дуже дорого його вдалось вивезти до Німеччини, лікують. Каже шо назад не повернеться.
Несколько вопросов.
1. "Не дуже дорого" это сколько? Хотя бы порядок величины?
У всехнайдутся такие деньни?
2. "Їхать." Куда? В Германию? Да, можно.
В Украину? И отдавать всю зарплату (если хватит) за аренду квартиры?
3. В вашем примере. Лекарства ему в Украине кто-то оплатит?
Понятно, что из Германии "назад не повернеться".
Додано: Сер 26 лис, 2025 19:35
fox767676 написав:
когда смотрю очень плохих русских - у них лейтмотивом проходит успеют или нет пробить коридор через Николаев и Одессу к Балканам. И очень расстраиваются если подсчеты показывают высокие шансы на скорый мир
професор каже (з 27 хв), взяття Одеси стратегічна ціль, і як вона паде, війна закінчиться
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 26 лис, 2025 19:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 26 лис, 2025 19:38
flyman написав: Water написав: ЛАД написав:
а що робити миллионам, которые уже
на ТОТ?
И многие уже почти 4 года?
Їхать.
Знайомий, 56 років сидів "вдома", який зараз ТОТ. Інсульт, лікарня відмовилась лікувать без москальського паспорта. Саме цікаве шо він розмовляє українською, паспорт принципово не брав. Не дуже дорого його вдалось вивезти до Німеччини, лікують. Каже шо назад не повернеться.
назад, це не на ТОТ, чи взагалі?
чому сидів "дома" якщо такий принциповий?
Так, назад це на ТОТ.
Та він не принциповий, він російською ніколи не розмовляв. Казав шо в школі вчили раз на тиждень, але він чи не ходив, чи забув.
Додано: Сер 26 лис, 2025 19:40
stm написав:
Я собі намалювала що проблеми з бюджетом і розвитком у орків на декілька місяців витримки ще, потім економіка в піке, що довблят по всім містам всім чим прийдеться не просто так. І сунуть людьми яких їм не шкода як в останній бій. І воно продавлює фронт. Але втрати і їх співвідношення це ключовий фактор, на рівні підтримки.
Якщо все, то Донбас вже виїздить а Янукович#2 вже має бути на поготові.
Ну чомусь спитали за співвідношення витрат. Значить щось собі таки намалювали...
Додано: Сер 26 лис, 2025 19:46
ЛАД написав: Water написав: ЛАД написав:
а що робити миллионам, которые уже
на ТОТ?
И многие уже почти 4 года?
Їхать.
Знайомий, 56 років сидів "вдома", який зараз ТОТ. Інсульт, лікарня відмовилась лікувать без москальського паспорта. Саме цікаве шо він розмовляє українською, паспорт принципово не брав. Не дуже дорого його вдалось вивезти до Німеччини, лікують. Каже шо назад не повернеться.
Несколько вопросов.
1. "Не дуже дорого" это сколько? Хотя бы порядок величины?
У всехнайдутся такие деньни?
2. "Їхать." Куда? В Германию? Да, можно.
В Украину? И отдавать всю зарплату (если хватит) за аренду квартиры?
3. В вашем примере. Лекарства ему в Украине кто-то оплатит?
Понятно, что из Германии "назад не повернеться".
1. Перевізник десь приблизно 500 баксів, плюс літак 200.
UPD: Ще медична страховка десь у 100 баксів вийшла.
2. В Україну він не їхав, бо дочка в Німеччині, в Україну йому їхать довше і нема куди.
3. Гадаю з грошима у нього проблем би не було і в Україні, але це особисто моє припущення.
Поки-що зі здоров`ям неясно, бо стан стабілізували, а шо буде далі... Розмовляє не дуже і ліва рука погано працює. Німці кажуть потрібна реабілітація, але шо відновиться і до якого стану- не знають.
Додано: Сер 26 лис, 2025 19:55
andrijk777 написав: fox767676 написав:
когда смотрю очень плохих русских - у них лейтмотивом проходит успеют или нет пробить коридор через Николаев и Одессу к Балканам. И очень расстраиваются если подсчеты показывают высокие шансы на скорый мир
Дуже вірно підмічено!
Всі дуже погані руські хочуть війни "до кінця".
Аналогічно як і усі дуже хороші українці(я їх називаю турбопатріотами).
Це лишній раз доводить що радикалізм він приблизно однаковий що в РФ що в Україні.
Тобі вже багато разів написано, но т.з. тобою "турбопатріоти" не хочуть війни до "кінця"
Але у тебе з розумінням написаного - великі проблеми
Якщо ти такий за мир, сходи на будь-який інет-ресурс русскіх, хороших чи поганих і запропонуй мир з Україною
А потім вмикай секундомір, скільки тобі залишаться часу до бану )
Додано: Сер 26 лис, 2025 19:57
ЛАД написав: flyman написав:
ШІ генерований фейк, який поширюють боти
Не совсем так.
Я там сегодня ночью выкладывал ссылки на стенограммы этих разговоров. Они небольшие, можете посмотреть.
У flyman'а галюцінації від грибів )
Тяжкувато йому у підвалі сидіти )
|