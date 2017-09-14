ЛАД написав:а що робити миллионам, которые уже на ТОТ? И многие уже почти 4 года? Что-то о них вы даже не вспоминаете.
а чого ви мене питаєте? це ж ви прихильник домовлятися - що ви з цього приводу думаєте? немає власних думок? чого тоді мене достаєте - щоб я їх за вас придумав?..
Вы читаете и отвечаете на все мои посты. Так что не рассказывайте, что вы не видели, что я об этом писал. И говорил, что это должно быть обязательным пунктом мирного договора - возможность всем желающим выехать с ТОТ на контролируемую территорию + обеспечение жильём. И государство должно позаботиться об обеспечении работой.
як ви кажете, можливість виїхати є й зараз. забезпечити житлом - це вже важче. чи потягне це Україна - питання з *. коли я запропонував підняти зп військовим - ви ж перший почали казати, звідки гроші. якщо за рахунок репарацій - можливий варіант.
забезпечити роботою - це закінчилося років 30 тому. держава може створити умови для бізнесменів, а вони вже створять робочі місця - саме так це працює. але якщо так волають, та й ви теж, що нам не вистачає людей - то значить проблем з роботою не буде.
що треба, то тоді обговорювати, щоб руські припинили свої конфіскації й дозволили українцям розпоряджатися своїм житлом. але як кажете, це нереально - а інакше на чому окупанти гроші зароблять?
Вы опять делаете вид, что не читали, что я написал, хотя это было в ответе вам и вы, нсли правильно помню, на тот пост даже отвечали, но этот вопрос "не заметили". Повторять не буду, поищите и перечитайте. О репарациях уже противно слышать. Разгромите росс. армию, тогда поговорим о репарациях.
О работе. Понятно, что Союз давно кончился. Но забота об уровне безработицы актуален во всех странах и является одним из важнейших показателей эффективности госполитики. Надеюсь вы как экономист слышали, что, например, основные задачи ФРС это поддержание ценовой стабильности, обеспечение максимальной занятости и содействие умеренному экономическому росту.
Откуда интересно вы взяли, что "руські" не "дозволяють українцям розпоряджатися своїм житлом"? Возможно, требуют переоформить его и продавать по росс. законам, как требовали в Крыму? Это, конечно, облегчит задачу, но сомневаюсь, что на ТОТ можно продать жильё по приемлемой цене. И обращаясь опять же к опыту финнов, которых здесь, кажется,prodigy приводил в пример, 430 тыс. человек эвакуировались в полном составе с территорий, переданных СССР, никому не продавая своё жильё. Некому было продавать.
Shaman написав:.......... як пафосно маскуємо власний переляк. а що робити сотням тисяч населення на територіях, які руські вимагають додатково. чи це для тебе дрібниці? чи ти скажеш це їх проблеми? .........
а що робити миллионам, которые уже на ТОТ? И многие уже почти 4 года?
Їхать. Знайомий, 56 років сидів "вдома", який зараз ТОТ. Інсульт, лікарня відмовилась лікувать без москальського паспорта. Саме цікаве шо він розмовляє українською, паспорт принципово не брав. Не дуже дорого його вдалось вивезти до Німеччини, лікують. Каже шо назад не повернеться.
Їхать может быть страшно: в том числе и на этом форуме пугают, что "с той стороны" выехать невозможно...
fox767676 написав:когда смотрю очень плохих русских - у них лейтмотивом проходит успеют или нет пробить коридор через Николаев и Одессу к Балканам. И очень расстраиваются если подсчеты показывают высокие шансы на скорый мир
професор каже (з 27 хв), взяття Одеси стратегічна ціль, і як вона паде, війна закінчиться
Противно ?
Как только россияне заговорять о репарациях от Украины, ты будешь первый, кто напишет - надо соглашаться
И тебе противно не будет, в этой ситуации
ЛАД написав:О работе. Понятно, что Союз давно кончился. Но забота об уровне безработицы актуален во всех странах и является одним из важнейших показателей эффективности госполитики.
Безработицы в совке не было А как она могла там быть, при наличии статьи за тунеядство ?
Парторг, ты сильно перекручиваешь. Видимо, внукам втираешь свои сказки о совке, забывая, что на форуме не твои внуки находятся
Но была скрытая безработица, когда миллионы людей были вроде с местом работы, но по факту - это была низкооплачиваемая работа, где они ничего не делали
Banderlog написав:а який в нас рівень втрат ? Оборону ми собі дозволити можем? Діло не в порівнянні наших і їхніх втрат, діло в тім чи забезпечує держава стабільне поповнення втрат, і на скільки часу зможе підтримувати потік поповнень.
...... Ми бережемо ЛЮДЕЙ - віддаючи Території.. ...... Що ми робимо не правильно?
Не то, что бы "робимо" - кто-то бред пишет - напрочь игнорируя украинские потери в живой силе...[/quote]
3 людини кажуть «наші» (втрати) Хантер каже «украинские потери» (ну і СВО присутнє в лексиконі)