а чого ви мене питаєте? це ж ви прихильник домовлятися - що ви з цього приводу думаєте? немає власних думок? чого тоді мене достаєте - щоб я їх за вас придумав?.. Вы читаете и отвечаете на все мои посты.

Так что не рассказывайте, что вы не видели, что я об этом писал. И говорил, що это должно быть обязательным пунктом мирного договора - возможность всем желающим выехать с ТОТ на контролируемую территорию + обеспечение жильём. И государство должно позаботиться об обеспечении работой.

як ви кажете, можливість виїхати є й зараз. забезпечити житлом - це вже важче. чи потягне це Україна - питання з *. коли я запропонував підняти зп військовим - ви ж перший почали казати, звідки гроші. якщо за рахунок репарацій - можливий варіант.

забезпечити роботою - це закінчилося років 30 тому. держава може створити умови для бізнесменів, а вони вже створять робочі місця - саме так це працює. але якщо так волають, та й ви теж, що нам не вистачає людей - то значить проблем з роботою не буде.

що треба, то тоді обговорювати, щоб руські припинили свої конфіскації й дозволили українцям розпоряджатися своїм житлом. але як кажете, це нереально - а інакше на чому окупанти гроші зароблять?

як ви кажете, можливість виїхати є й зараз. забезпечити житлом - це вже важче. чи потягне це Україна - питання з *. коли я запропонував підняти зп військовим - ви ж перший почали казати, звідки гроші. якщо за рахунок репарацій - можливий варіант.



забезпечити роботою - це закінчилося років 30 тому. держава може створити умови для бізнесменів, а вони вже створять робочі місця - саме так це працює. але якщо так волають, та й ви теж, що нам не вистачає людей - то значить проблем з роботою не буде.



що треба, то тоді обговорювати, щоб руські припинили свої конфіскації й дозволили українцям розпоряджатися своїм житлом. але як кажете, це нереально - а інакше на чому окупанти гроші зароблять? як ви кажете, можливість виїхати є й зараз. забезпечити житлом - це вже важче. чи потягне це Україна - питання з *. коли я запропонував підняти зп військовим - ви ж перший почали казати, звідки гроші. якщо за рахунок репарацій - можливий варіант.забезпечити роботою - це закінчилося років 30 тому. держава може створити умови для бізнесменів, а вони вже створять робочі місця - саме так це працює. але якщо так волають, та й ви теж, що нам не вистачає людей - то значить проблем з роботою не буде.що треба, то тоді обговорювати, щоб руські припинили свої конфіскації й дозволили українцям розпоряджатися своїм житлом. але як кажете, це нереально - а інакше на чому окупанти гроші зароблять?

Вы опять делаете вид, что не читали, что я написал, хотя это было в ответе вам и вы, нсли правильно помню, на тот пост даже отвечали, но этот вопрос "не заметили". Повторять не буду, поищите и перечитайте.О репарациях уже противно слышать. Разгромите росс. армию, тогда поговорим о репарациях.О работе.Понятно, что Союз давно кончился.Но забота об уровне безработицы актуален во всех странах и является одним из важнейших показателей эффективности госполитики. Надеюсь вы как экономист слышали, что, например, основные задачи ФРС это поддержание ценовой стабильности,и содействие умеренному экономическому росту.Откуда интересно вы взяли, что "руські" не "дозволяють українцям розпоряджатися своїм житлом"? Возможно, требуют переоформить его и продавать по росс. законам, как требовали в Крыму? Это, конечно, облегчит задачу, но сомневаюсь, что на ТОТ можно продать жильё по приемлемой цене.И обращаясь опять же к опыту финнов, которых здесь, кажется,приводил в пример, 430 тыс. человек эвакуировались в полном составе с территорий, переданных СССР, никому не продавая своё жильё. Некому было продавать.