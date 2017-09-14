Shaman написав:........ ядерна зброя та стратегічна авіація. те, що було проти Штатів зараз ми чесно знищуємо, а вони роблять вигляд, наче нічого не відбувається. Раша стратегічну авіацію взагалі не побудує - ця поламається або знищиться, й все. ..........
У вас много бреда, всё опровергать замучвешься. Но это уже перебор. Нельзя же быть настолько неграмотным. "стратегічна авіація" никогда не была серьёзным козырем Союза, а затем РФ против США. Основные составляющие ядерной триады у них были РВСН и АПЛ. А то, что мы "чесно знищуємо" российскую "ядерну зброю"... Это вы в каком сне увидели? Или у вас уже горячка?
ЛАД, забули прийняти пігулки? що за наїзди? нестачу аргументів компенсуємо?
підсумуємо - у вас погано з розумінням написаного (можливо українська заважає). зрозумійте це, й якщо щось незрозуміло - просто запитайте. бо якщо не вмієте спілкуватися, то напевне не коментуйте мене - бо щось в коментарі лише спроби особистих образ, все інше ні про що.
з приводу ядерної зброї. якщо такі пафосні, то маєте знати що АПЛ - це основа саме США. у срср це ніколи не було сильною стороною. головне - це шахти та наземні пускові установки. це перше.
друге - ми знищуємо саме літаки стратегічної авіації, бо вони ними нас обстрілюють. тому ні в кого не має питань. але ви ж погодитесь, що без літаків ядерна зброя себе не запустить. тобто одну з компонент тріади ми знищуємо, США тихо аплодує. також ми нищимо радари дальнього спостереження - про це активно не пишуть, але я зустрічав коментарі на цю тему. я так розмую - нафіг це Раші треба. дійсно навіщо - вона вже довела, що займає дуже безвідповідальну позицію з приводу ядерної зброї, тому в майбутньому має бути обмежена в цьому. але це так, загальні примітки.
зрозуміло, про що йшла мова. ви дуже часто пишете брєд - але щось довести ще нічого не змогли. тому припніть свого язика, бо інакше будете отримувати відповідь вашого рівня - й не треба тоді ображеного строїти перевірили вік викладачів? бо коли вам щось доведеш - тихо никаєтесь, "а кто єто был"?
Ну, эта теорема простая. Как выключатель. Опции всего две. Вкл-выкл. Подписывать/не подписывать. Ок, давайте на пальцах. ...........
Зраду накинули. Интересно было бы прочитать ваши возражения/опровержения. Или вы согласны с Бабченко
що саме ви хочете почути? пропозиція Бабченко - один з варіантів. ключове, бо може не помітили - Раша ворог, й треба бути готовим до будь-чого. що владу треба міняти? згоден, вже насміялись... шо ще цікавить?
pesikot написав:Но была скрытая безработица, когда миллионы людей были вроде с местом работы, но по факту - это была низкооплачиваемая работа, где они ничего не делали
Неэффективный труд, да, был. Бесконтрольные ненужные тонущие в бюрократии цепочки и т.п. Но - НИЗКОоплачиваемости не было. Наоборот, бичем Союза была уравниловка - это когда и лодырь и трудяга рядом получают плюс минуст одинаково. Ну, нет, у трудяги было больше конечно - но это "больше" не выражалось в заметном улучшении уровня жизни, поэтому и процветала идеология "не высовывайся" и общий пох&изм.
Примерно так. Но смотря что называть "заметным улучшением уровня жизни". Разница даже в 1,5 раза была заметна. Но бывала и больше. И всё-таки была разница между оплатой разных профессий. Она бывала и заметно больше. Да, такой разницы, как сегодня, не было. Хорошо это или плохо, сказать сложно.
як це не було??? низькооплачувані були ВСІ. а щоб не дуже переймалися, то платили приблизно однаково. ви забуваєте ще про одну уравніловку - коли інженер отримував менше слюсара чи токаря...
andrijk777 написав:Можливо, але є факти. Фіни так зробили - і вони успішна нація. Ми - ні - і воюємо вже 4 роки. Є у вас інші факти? Я слухаю.
що за маячня, що ми могли зробити й не зробили? суцільна сова на глобусі...
Так воюємо. й сталін бевзь воював чотири роки, скільки десятків мільйонів поклав? а треба було відразу по Волзі домовитися й все
Ти факти називаєш маячнею?... прикольно.
Ні, у Сталіна була інша ситуація. СРСР була більш-менш рівня Рейху і мала реальний шанс перемогти Рейх що і сталось в реальності. Ми - ні. Сова на глобус це у тебе.
а де відповідь - "що ми могли зробити й не зробили?".
в 41 щось не було помітно, що рівня. та й рейх тоді був пів Європи - а друга половина - союзники. що було б без допомоги США - ми вже не дізнаємось. руські звісно розповідають, що все самі.
людського ресурсу в Раші зараз немає порівняно, як був в срср. а методи воювати не змінилися. й головне, нам не треба перемагати - на треба, щоб вони залишили нас в спокої. й мотивація зовсім різна тоді - срср захищався, й зараз - Раша агресор...
якби була можливість домовитися - ми б домовилися. поки нема про що. до фіннів була конкретна вимога - стільки км - й все. а до нас вимога - здавайтесь, тобто віддайте все
пішли чергові казки про "крававий савок" в якому "кати загнобили українців до 52 млн", а не те що в незалежний "декомунізували" до 30 млн
пішли чергові казки про "крававий савок" в якому "кати загнобили українців до 52 млн", а не те що в незалежний "декомунізували" до 30 млн
Флайман раптом зробив вигляд що забув, що рівень життя на Філіппінах ніяк не корелює з розмноженням . Але у України він це просуває 😅