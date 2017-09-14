RSS
  #<1 ... 15964159651596615967>
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 21:26

  ЛАД написав:
  Shaman написав:........
ядерна зброя та стратегічна авіація. те, що було проти Штатів зараз ми чесно знищуємо, а вони роблять вигляд, наче нічого не відбувається. Раша стратегічну авіацію взагалі не побудує - ця поламається або знищиться, й все.
..........
У вас много бреда, всё опровергать замучвешься.
Но это уже перебор. Нельзя же быть настолько неграмотным.
"стратегічна авіація" никогда не была серьёзным козырем Союза, а затем РФ против США. Основные составляющие ядерной триады у них были РВСН и АПЛ.
А то, что мы "чесно знищуємо" российскую "ядерну зброю"... Это вы в каком сне увидели?
Или у вас уже горячка?

ЛАД, забули прийняти пігулки? що за наїзди? нестачу аргументів компенсуємо?

підсумуємо - у вас погано з розумінням написаного (можливо українська заважає). зрозумійте це, й якщо щось незрозуміло - просто запитайте. бо якщо не вмієте спілкуватися, то напевне не коментуйте мене - бо щось в коментарі лише спроби особистих образ, все інше ні про що.

з приводу ядерної зброї. якщо такі пафосні, то маєте знати що АПЛ - це основа саме США. у срср це ніколи не було сильною стороною. головне - це шахти та наземні пускові установки. це перше.

друге - ми знищуємо саме літаки стратегічної авіації, бо вони ними нас обстрілюють. тому ні в кого не має питань. але ви ж погодитесь, що без літаків ядерна зброя себе не запустить. тобто одну з компонент тріади ми знищуємо, США тихо аплодує. також ми нищимо радари дальнього спостереження - про це активно не пишуть, але я зустрічав коментарі на цю тему. я так розмую - нафіг це Раші треба. дійсно навіщо - вона вже довела, що займає дуже безвідповідальну позицію з приводу ядерної зброї, тому в майбутньому має бути обмежена в цьому. але це так, загальні примітки.

зрозуміло, про що йшла мова. ви дуже часто пишете брєд - але щось довести ще нічого не змогли. тому припніть свого язика, бо інакше будете отримувати відповідь вашого рівня - й не треба тоді ображеного строїти ;) перевірили вік викладачів? бо коли вам щось доведеш - тихо никаєтесь, "а кто єто был"? :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10671
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1681 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 22:03

  Hotab написав:3 людини кажуть «наші» (втрати)
Хантер каже «украинские потери» (ну і СВО присутнє в лексиконі)

Объясняю: яканьем ТАКОЙ степени, что бы писать
>>> Ми бережемо ЛЮДЕЙ
— не страдаю.
Считаешь, что лексически правильнее было бы писать "мои потери"? 🤔
_hunter
 
Повідомлень: 11027
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 22:06

  ЛАД написав:
  Shaman написав:накину ще зради
Бабченко
Ну, эта теорема простая. Как выключатель. Опции всего две. Вкл-выкл. Подписывать/не подписывать.
Ок, давайте на пальцах.
...........
Зраду накинули.
Интересно было бы прочитать ваши возражения/опровержения.
Или вы согласны с Бабченко :?: :o

що саме ви хочете почути? пропозиція Бабченко - один з варіантів. ключове, бо може не помітили - Раша ворог, й треба бути готовим до будь-чого. що владу треба міняти? згоден, вже насміялись... шо ще цікавить?
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10671
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1681 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 22:12

  pesikot написав:Но была скрытая безработица, когда миллионы людей были вроде с местом работы, но по факту - это была низкооплачиваемая работа, где они ничего не делали


Неэффективный труд, да, был. Бесконтрольные ненужные тонущие в бюрократии цепочки и т.п. Но - НИЗКОоплачиваемости не было. Наоборот, бичем Союза была уравниловка - это когда и лодырь и трудяга рядом получают плюс минуст одинаково. Ну, нет, у трудяги было больше конечно - но это "больше" не выражалось в заметном улучшении уровня жизни, поэтому и процветала идеология "не высовывайся" и общий пох&изм.
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1462
З нами з: 16.05.12
Подякував: 117 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 22:38

  katso написав:
  pesikot написав:Но была скрытая безработица, когда миллионы людей были вроде с местом работы, но по факту - это была низкооплачиваемая работа, где они ничего не делали


Неэффективный труд, да, был. Бесконтрольные ненужные тонущие в бюрократии цепочки и т.п. Но - НИЗКОоплачиваемости не было. Наоборот, бичем Союза была уравниловка - это когда и лодырь и трудяга рядом получают плюс минуст одинаково. Ну, нет, у трудяги было больше конечно - но это "больше" не выражалось в заметном улучшении уровня жизни, поэтому и процветала идеология "не высовывайся" и общий пох&изм.

Примерно так.
Но смотря что называть "заметным улучшением уровня жизни".
Разница даже в 1,5 раза была заметна. Но бывала и больше. И всё-таки была разница между оплатой разных профессий. Она бывала и заметно больше.
Да, такой разницы, как сегодня, не было.
Хорошо это или плохо, сказать сложно.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37690
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 22:45

  katso написав:
  pesikot написав:Но была скрытая безработица, когда миллионы людей были вроде с местом работы, но по факту - это была низкооплачиваемая работа, где они ничего не делали


Неэффективный труд, да, был. Бесконтрольные ненужные тонущие в бюрократии цепочки и т.п. Но - НИЗКОоплачиваемости не было. Наоборот, бичем Союза была уравниловка - это когда и лодырь и трудяга рядом получают плюс минуст одинаково. Ну, нет, у трудяги было больше конечно - но это "больше" не выражалось в заметном улучшении уровня жизни, поэтому и процветала идеология "не высовывайся" и общий пох&изм.

як це не було??? низькооплачувані були ВСІ. а щоб не дуже переймалися, то платили приблизно однаково. ви забуваєте ще про одну уравніловку - коли інженер отримував менше слюсара чи токаря...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10671
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1681 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 22:50

  Hotab написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:......
Ми бережемо ЛЮДЕЙ - віддаючи Території..
......
Що ми робимо не правильно?

Не то, что бы "робимо" - кто-то бред пишет - напрочь игнорируя украинские потери в живой силе...

3 людини кажуть «наші» (втрати)
Хантер каже «украинские потери» (ну і СВО присутнє в лексиконі)

все з ним зрозуміло... що він робить? чіпляється до кожного з тупенькими питання, а що якщо? типу заперечує. власних думок, власної позиції - нуль. в ігнор й все
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10671
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1681 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 23:01

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:
  andrijk777 написав:Можливо, але є факти.
Фіни так зробили - і вони успішна нація.
Ми - ні - і воюємо вже 4 роки.
Є у вас інші факти? Я слухаю.

що за маячня, що ми могли зробити й не зробили? суцільна сова на глобусі...

Так воюємо. й сталін бевзь воював чотири роки, скільки десятків мільйонів поклав? а треба було відразу по Волзі домовитися й все ;)

Ти факти називаєш маячнею?... прикольно.

Ні, у Сталіна була інша ситуація. СРСР була більш-менш рівня Рейху і мала реальний шанс перемогти Рейх що і сталось в реальності. Ми - ні.
Сова на глобус це у тебе.

а де відповідь - "що ми могли зробити й не зробили?".

в 41 щось не було помітно, що рівня. та й рейх тоді був пів Європи - а друга половина - союзники. що було б без допомоги США - ми вже не дізнаємось. руські звісно розповідають, що все самі.

людського ресурсу в Раші зараз немає порівняно, як був в срср. а методи воювати не змінилися. й головне, нам не треба перемагати - на треба, щоб вони залишили нас в спокої. й мотивація зовсім різна тоді - срср захищався, й зараз - Раша агресор...

якби була можливість домовитися - ми б домовилися. поки нема про що. до фіннів була конкретна вимога - стільки км - й все. а до нас вимога - здавайтесь, тобто віддайте все
Востаннє редагувалось Shaman в Сер 26 лис, 2025 23:13, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10671
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1681 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 23:07

  Shaman написав:
  katso написав:
  pesikot написав:Но была скрытая безработица, когда миллионы людей были вроде с местом работы, но по факту - это была низкооплачиваемая работа, где они ничего не делали


Неэффективный труд, да, был. Бесконтрольные ненужные тонущие в бюрократии цепочки и т.п. Но - НИЗКОоплачиваемости не было. Наоборот, бичем Союза была уравниловка - это когда и лодырь и трудяга рядом получают плюс минуст одинаково. Ну, нет, у трудяги было больше конечно - но это "больше" не выражалось в заметном улучшении уровня жизни, поэтому и процветала идеология "не высовывайся" и общий пох&изм.

як це не було??? низькооплачувані були ВСІ. а щоб не дуже переймалися, то платили приблизно однаково. ви забуваєте ще про одну уравніловку - коли інженер отримував менше слюсара чи токаря...

пішли чергові казки про "крававий савок" в якому "кати загнобили українців до 52 млн", а не те що в незалежний "декомунізували" до 30 млн
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41594
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 23:21

Тут бачу, тут не бачу

  flyman написав:
  Shaman написав:
  katso написав:[
Неэффективный труд, да, был. Бесконтрольные ненужные тонущие в бюрократии цепочки и т.п. Но - НИЗКОоплачиваемости не было. Наоборот, бичем Союза была уравниловка - это когда и лодырь и трудяга рядом получают плюс минуст одинаково. Ну, нет, у трудяги было больше конечно - но это "больше" не выражалось в заметном улучшении уровня жизни, поэтому и процветала идеология "не высовывайся" и общий пох&изм.

як це не було??? низькооплачувані були ВСІ. а щоб не дуже переймалися, то платили приблизно однаково. ви забуваєте ще про одну уравніловку - коли інженер отримував менше слюсара чи токаря...

пішли чергові казки про "крававий савок" в якому "кати загнобили українців до 52 млн", а не те що в незалежний "декомунізували" до 30 млн

Флайман раптом зробив вигляд що забув, що рівень життя на Філіппінах ніяк не корелює з розмноженням . Але у України він це просуває 😅
Hotab
 
Повідомлень: 17228
З нами з: 15.02.09
Подякував: 399 раз.
Подякували: 2541 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
  #<1 ... 15964159651596615967>
Зараз переглядають цей форум: katso і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

