ще один адпет економічної теорію росту ВВП від будівельника: "менше народу більше ВВП на душу населення"
Додано: Сер 26 лис, 2025 23:25
Додано: Сер 26 лис, 2025 23:27
Точно? Общая площадь территорий, переданных Финляндией СССР, составила около 40 000 км², что было равнозначно 11% территории Финляндии + репатриации + еще куча всего
Точно? Где вы это увидели? Не оккупированная часть Донецкой области около 10 тыс кв км
(менее 2% площади Украины)
Додано: Сер 26 лис, 2025 23:33
Ще один «пук в муку», або «аби щось ляпнуть, якби в роті не завонялось».
Нічого подібного мною не сказано.
Але тягнути за вуха звʼязок між розмноженням і рівнем життя - це для аудиторії на кідстафі.
Додано: Сер 26 лис, 2025 23:47
И вы обижаетесь на "бред".
"треба бути готовим" это на будущее. Не буду обсуждать реальность этого. Это будет когда-то потом.
"владу треба міняти" это тоже потом.
На сегодня он предлагает подписывать мир чуть ли не на любых условиях.
Вы этого "не заметили"?
В ядерной триаде СССР на первом месте были РВСН, на втором АПЛ (и они были), на третьем месте стратегическая авиация, которая играла уже относительно незначительную роль (если говорить о её применении против США).
Но это не всё.
Вот что говорит чатгпт:
Вооружением этих АПЛ и сколько было ракет на каждой уж поинтересуйтесь сами.
Но, конечно, как утверждает специалист, "у срср це ніколи не було сильною стороною".
Но даже если говорить о том, что главная роль в СССР (и в РФ) играли РВСН, то мы много уничтожили их?
Так что, когда вы пишете о наших заслугах перед США в снижении ядерного потенциала их "вероятного противника" стоит сначала подумать, чтобы не выглядело смешно.
О сегодняшнем состоянии росс. стратегической авиации судить не берусь. Слишком много разноречивой информации. Думаю, её состав и роль весьма незначительны.
И после неоднократных ляпов вы ещё говорите об "аргументах".
Додано: Сер 26 лис, 2025 23:51
Славко за чеський варіант перемоги
