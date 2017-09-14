Додано: Чет 27 лис, 2025 11:19

ЛАД написав: В ядерной триаде СССР на первом месте были РВСН, на втором АПЛ (и они были), на третьем месте стратегическая авиация, которая играла уже относительно незначительную роль (если говорить о её применении против США).

...

Но даже если говорить о том, что главная роль в СССР (и в РФ) играли РВСН, то мы много уничтожили их?

Так что, когда вы пишете о наших заслугах перед США в снижении ядерного потенциала их "вероятного противника" стоит сначала подумать, чтобы не выглядело смешно.



О сегодняшнем состоянии росс. стратегической авиации судить не берусь. Слишком много разноречивой информации. Думаю, её состав и роль весьма незначительны.



я дуже радий інфо про підводні човни срср, особливо в 1960 роки. з того, як бачу ситуацію зараз від цього залишилися лише спогади...я писав про знищення стратегічної авіації, як компонента ядерної тріади. тож ви щось спочатку вигадали, потім мене звинувачуєте у вигаданих помилках - ЛАД, саме ти хитродупий дідусь-провокатор. тому тим більш смішно читати від тебе про повагу до думок іншихяк я й казав - чисто руська позиція - знищили літаки, то вони не дуже й потрібні. будемо нищити далі. в Україні зараз є карт-бланш нищити все на території Раші. гадаю генерали це розуміють, але розповісти це царю - духу не вистачає. сил в руських проти України вистачає, а проти більш-менш технологічного противника - вже ні. такими темпами скоро взагалі буде ні.й як я казав, випробувати ніхт не ризикує, але що там з ядерною зброєю, особливо без нагляду Південьмашу. цікаве питання. вибухи в шахтах теж багато про що кажуть