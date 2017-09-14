RSS
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 10:44

  ЛАД написав:
МОСКВА, 25 ноя. Владимир Путин подписал указ "О стратегии государственной национальной политики".
......
Новая стратегия государственной нацполитики призвана противодействовать проявлениям неонацизма, русофобии, расизму и ксенофобии. Она будет способствовать сохранению единства, территориальной целостности и внутренней стабильности.

Так, доля россиян, положительно оценивающих отношения между представителями разных национальностей, к 2036 году должна составить не менее 85 процентов, а уровень общероссийской идентичности — не менее 95. Отсутствие дискриминации по национальному и языковому признаку должны будут отмечать не менее 90 процентов граждан.

Основой российской нации в стратегии национальной политики названо гражданское единство. Общество объединено общим культурным кодом, который основан на сохранении и развитии русской культуры и языка.
https://nangs.org/news/authorities/putin-utverdil-novuyu-strategiyu-gosudarstvennoj-natsionalnoj-politiki

путін затвердив - значить в 2036 році звітують, цифри вже зрозумілі :lol:

а з реалій - до 2036 95% росіян мають бути зрусифіковані - теж дуже щиро, навіть дивно для руських...
Shaman
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 10:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Завжди казав
В України на протязі останнього століття було три періоди коли кількість населення падала нижче 30 млн... і два рази в 1939 і 1959 ми виходили з цього падіння

А якщо тебе з родиною синами та невістками включити в це падіння нижче 30 млн, а інші "Ми" будуть виходити з цього? )) Як тобі такий поворот, вже не так потужно?
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 10:55

  Shaman написав:
  sergey_stasyuk555 написав:жіночка, ви абсолютно не в темі,
за останній рік приблизно:
кількість атак шахедами виросла в 4-5 разів, бч збільшилась майже вдвічі + точність зросли.
ракети не кінчились, +- як в 2024.
каби - ріст в 1,5-2 рази за рік по кількості, + ріст по бч та суттєвий ріст по точності.
реактивні! каби вже летять на 120-140 км., слава Богу поки не можуть масштабувати.
звичайні fpv - ріст в 2+ рази.
fpv оптоволокно - ріст в багато разів, просто пиз.ець з цим, протидії немає.
дальність fpv зросла приблизно в 2 рази! і продовжує збільшуватись.

а ми нажаль просто продовжуємо "покращувати" переговорні позиції.

від тебе навіть пропозицій не буду просити, не твій рівень.

так проблеми є, й їх треба вирішувати. а головна брехня зрадофілів - що це від нас залежить. від нас залежить захищатися від нападу, а від перемовин поки ухиляється агресор. 8)

Ти це пишеш від моменту провалу контрнаступу, але нічого не вирішується, тільки відємно покращуються позиції. А от на тій стороні якраз вирішують, цифри Сергія говорять самі за себе
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 10:55

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:Завжди казав
В України на протязі останнього століття було три періоди коли кількість населення падала нижче 30 млн... і два рази в 1939 і 1959 ми виходили з цього падіння

А якщо тебе з родиною синами та невістками включити в це падіння нижче 30 млн, а інші "Ми" будуть виходити з цього? )) Як тобі такий поворот, вже не так потужно?

що ти мариш далі? завдяки кому в нас таке падіння? як й в попередні випадки - через руських... то якого ти до українців чіпляєшся?..
Shaman
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 10:58

  Letusrock написав:
  Shaman написав:від тебе навіть пропозицій не буду просити, не твій рівень.

так проблеми є, й їх треба вирішувати. а головна брехня зрадофілів - що це від нас залежить. від нас залежить захищатися від нападу, а від перемовин поки ухиляється агресор. 8)

Ти це пишеш від моменту провалу контрнаступу, але нічого не вирішується, тільки відємно покращуються позиції. А от на тій стороні якраз вирішують, цифри Сергія говорять самі за себе

цифри стасюка не говорять ні про що. я себе поважаю, щоб не дивитися на цифри недоумка.

що саме не вирішується? нічого - це ні про що. вважаєш, що владі долучити інших профі - погоджусь, 5-6 менеджерів щось вже не встигають. але все одно треба робити щось далі. а що ти пропонуєш? здатися?
Shaman
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 11:07

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:...
Зраду накинули.
Интересно было бы прочитать ваши возражения/опровержения.
Или вы согласны с Бабченко :?: :o
що саме ви хочете почути? пропозиція Бабченко - один з варіантів. ключове, бо може не помітили - Раша ворог, й треба бути готовим до будь-чого. що владу треба міняти? згоден, вже насміялись... шо ще цікавить?

И вы обижаетесь на "бред". :)
"треба бути готовим" это на будущее. Не буду обсуждать реальность этого. Это будет когда-то потом.
"владу треба міняти" это тоже потом.
На сегодня он предлагает подписывать мир чуть ли не на любых условиях.
Вы этого "не заметили"?

ще раз - або спробуйте не використовувати особисті образи, або проходьте мімо. чи як навчили в срср особистим накидам - то все, 75 років, а радянське не виходить?

Бабченко пропонує погоджуватися на перший варіант пропозицій Трампа. це теж можливий варіант, якщо влада так вирішить. якби гарантії безпеки працювали - можливо це менше зло. ми не маємо повноти картини. особисто Бабченко взагалі не вірить в цю владу. в цьому він можливо теж правий.

а щодо брехні - він пропонує саме цей варіант, а ви кажете "на любых условиях". як так можна нахабно перекручувати?..

що саме в цій позиції вам незрозуміло?.. кажіть, я поясню ;)
Shaman
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 11:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:І закінчилась як?
Закінчилась розділенням В'єтнаму на дві незалежні держави!
Прекрасний варіант для України. Не підходить тобі?
Ти хотів здатись у Стамбулі...
Тобі відповіли що ті хто здався в 2014 - перетворились в росію а не отримали окрему республіку
Ти тоді почав фантазувати про те що НІХТО і НІКОЛИ не боровся проти ввеликої Держави...
Тобі привели Вєтнам..
Не подобається Вєтнам, подивись на визвольну боротьбу США проти Великобританії
Домінікани проти Франції..
і так далі і тому подібне...
І якби ВЄТНАМ 30 років не боровся... то його б Сьогодні не було, булаб якась область Китаю , чи колонія Франції..
Це до тебе доходить?
budivelnik
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 11:12

россия вышла на такой объем производства дальнобойных ракет, который позволяет ей не только регулярно применять их по Украине, но и накапливать запас

Об этом представитель Трампа Дрисколл предупредил европейских дипломатов на закрытой встрече в Киеве, передает New York Times.

По словам двух западных чиновников, именно этот тезис стал центральным в обращении Дрисколла необходимости для Украины как можно скорее заключить мир с Россией.

Дрисколл добавил, что урегулирование нужно как можно скорее, потому что нарастающая ракетная угроза может нанести Украине сокрушительный удар и потенциально выйти за ее пределы.

https://www.nytimes.com/2025/11/26/worl ... siles.html
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 11:13

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:Завжди казав
В України на протязі останнього століття було три періоди коли кількість населення падала нижче 30 млн... і два рази в 1939 і 1959 ми виходили з цього падіння
А якщо тебе з родиною синами та невістками включити в це падіння нижче 30 млн, а інші "Ми" будуть виходити з цього? )) Як тобі такий поворот, вже не так потужно?
1 І так будуть виходити інші
Я з своїми невістками тільки пробую зменшити швидкість падіння
2 Ще раз для страхопудів
Внаслідок того , що життя людини на 99% залежить від праці самої людини- то мене не цікавить скільки буде людей....
Бо діапазон від 15 до 150 млн осіб - для території України це нормально.
budivelnik
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 11:19

  ЛАД написав:В ядерной триаде СССР на первом месте были РВСН, на втором АПЛ (и они были), на третьем месте стратегическая авиация, которая играла уже относительно незначительную роль (если говорить о её применении против США).
...
Но даже если говорить о том, что главная роль в СССР (и в РФ) играли РВСН, то мы много уничтожили их?
Так что, когда вы пишете о наших заслугах перед США в снижении ядерного потенциала их "вероятного противника" стоит сначала подумать, чтобы не выглядело смешно.

О сегодняшнем состоянии росс. стратегической авиации судить не берусь. Слишком много разноречивой информации. Думаю, её состав и роль весьма незначительны.

И после неоднократных ляпов вы ещё говорите об "аргументах". :)

я дуже радий інфо про підводні човни срср, особливо в 1960 роки. з того, як бачу ситуацію зараз від цього залишилися лише спогади...

я писав про знищення стратегічної авіації, як компонента ядерної тріади. тож ви щось спочатку вигадали, потім мене звинувачуєте у вигаданих помилках - ЛАД, саме ти хитродупий дідусь-провокатор. тому тим більш смішно читати від тебе про повагу до думок інших :D

як я й казав - чисто руська позиція - знищили літаки, то вони не дуже й потрібні. будемо нищити далі. в Україні зараз є карт-бланш нищити все на території Раші. гадаю генерали це розуміють, але розповісти це царю - духу не вистачає. сил в руських проти України вистачає, а проти більш-менш технологічного противника - вже ні. такими темпами скоро взагалі буде ні.

й як я казав, випробувати ніхт не ризикує, але що там з ядерною зброєю, особливо без нагляду Південьмашу. цікаве питання. вибухи в шахтах теж багато про що кажуть
Shaman
