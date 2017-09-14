МОСКВА, 25 ноя. Владимир Путин подписал указ "О стратегии государственной национальной политики". ...... Новая стратегия государственной нацполитики призвана противодействовать проявлениям неонацизма, русофобии, расизму и ксенофобии. Она будет способствовать сохранению единства, территориальной целостности и внутренней стабильности.
Так, доля россиян, положительно оценивающих отношения между представителями разных национальностей, к 2036 году должна составить не менее 85 процентов, а уровень общероссийской идентичности — не менее 95. Отсутствие дискриминации по национальному и языковому признаку должны будут отмечать не менее 90 процентов граждан.
Основой российской нации в стратегии национальной политики названо гражданское единство. Общество объединено общим культурным кодом, который основан на сохранении и развитии русской культуры и языка.
sergey_stasyuk555 написав:жіночка, ви абсолютно не в темі, за останній рік приблизно: кількість атак шахедами виросла в 4-5 разів, бч збільшилась майже вдвічі + точність зросли. ракети не кінчились, +- як в 2024. каби - ріст в 1,5-2 рази за рік по кількості, + ріст по бч та суттєвий ріст по точності. реактивні! каби вже летять на 120-140 км., слава Богу поки не можуть масштабувати. звичайні fpv - ріст в 2+ рази. fpv оптоволокно - ріст в багато разів, просто пиз.ець з цим, протидії немає. дальність fpv зросла приблизно в 2 рази! і продовжує збільшуватись.
а ми нажаль просто продовжуємо "покращувати" переговорні позиції.
від тебе навіть пропозицій не буду просити, не твій рівень.
так проблеми є, й їх треба вирішувати. а головна брехня зрадофілів - що це від нас залежить. від нас залежить захищатися від нападу, а від перемовин поки ухиляється агресор.
Ти це пишеш від моменту провалу контрнаступу, але нічого не вирішується, тільки відємно покращуються позиції. А от на тій стороні якраз вирішують, цифри Сергія говорять самі за себе
Shaman написав:від тебе навіть пропозицій не буду просити, не твій рівень.
так проблеми є, й їх треба вирішувати. а головна брехня зрадофілів - що це від нас залежить. від нас залежить захищатися від нападу, а від перемовин поки ухиляється агресор.
Ти це пишеш від моменту провалу контрнаступу, але нічого не вирішується, тільки відємно покращуються позиції. А от на тій стороні якраз вирішують, цифри Сергія говорять самі за себе
цифри стасюка не говорять ні про що. я себе поважаю, щоб не дивитися на цифри недоумка.
що саме не вирішується? нічого - це ні про що. вважаєш, що владі долучити інших профі - погоджусь, 5-6 менеджерів щось вже не встигають. але все одно треба робити щось далі. а що ти пропонуєш? здатися?
ЛАД написав:... Зраду накинули. Интересно было бы прочитать ваши возражения/опровержения. Или вы согласны с Бабченко
що саме ви хочете почути? пропозиція Бабченко - один з варіантів. ключове, бо може не помітили - Раша ворог, й треба бути готовим до будь-чого. що владу треба міняти? згоден, вже насміялись... шо ще цікавить?
И вы обижаетесь на "бред". "треба бути готовим" это на будущее. Не буду обсуждать реальность этого. Это будет когда-то потом. "владу треба міняти" это тоже потом. На сегодня он предлагает подписывать мир чуть ли не на любых условиях. Вы этого "не заметили"?
ще раз - або спробуйте не використовувати особисті образи, або проходьте мімо. чи як навчили в срср особистим накидам - то все, 75 років, а радянське не виходить?
Бабченко пропонує погоджуватися на перший варіант пропозицій Трампа. це теж можливий варіант, якщо влада так вирішить. якби гарантії безпеки працювали - можливо це менше зло. ми не маємо повноти картини. особисто Бабченко взагалі не вірить в цю владу. в цьому він можливо теж правий.
а щодо брехні - він пропонує саме цей варіант, а ви кажете "на любых условиях". як так можна нахабно перекручувати?..
що саме в цій позиції вам незрозуміло?.. кажіть, я поясню
andrijk777 написав:І закінчилась як? Закінчилась розділенням В'єтнаму на дві незалежні держави! Прекрасний варіант для України. Не підходить тобі?
Ти хотів здатись у Стамбулі... Тобі відповіли що ті хто здався в 2014 - перетворились в росію а не отримали окрему республіку Ти тоді почав фантазувати про те що НІХТО і НІКОЛИ не боровся проти ввеликої Держави... Тобі привели Вєтнам.. Не подобається Вєтнам, подивись на визвольну боротьбу США проти Великобританії Домінікани проти Франції.. і так далі і тому подібне... І якби ВЄТНАМ 30 років не боровся... то його б Сьогодні не було, булаб якась область Китаю , чи колонія Франції.. Це до тебе доходить?
budivelnik написав:Завжди казав В України на протязі останнього століття було три періоди коли кількість населення падала нижче 30 млн... і два рази в 1939 і 1959 ми виходили з цього падіння
А якщо тебе з родиною синами та невістками включити в це падіння нижче 30 млн, а інші "Ми" будуть виходити з цього? )) Як тобі такий поворот, вже не так потужно?
1 І так будуть виходити інші Я з своїми невістками тільки пробую зменшити швидкість падіння 2 Ще раз для страхопудів Внаслідок того , що життя людини на 99% залежить від праці самої людини- то мене не цікавить скільки буде людей.... Бо діапазон від 15 до 150 млн осіб - для території України це нормально.
ЛАД написав:В ядерной триаде СССР на первом месте были РВСН, на втором АПЛ (и они были), на третьем месте стратегическая авиация, которая играла уже относительно незначительную роль (если говорить о её применении против США). ... Но даже если говорить о том, что главная роль в СССР (и в РФ) играли РВСН, то мы много уничтожили их? Так что, когда вы пишете о наших заслугах перед США в снижении ядерного потенциала их "вероятного противника" стоит сначала подумать, чтобы не выглядело смешно.
О сегодняшнем состоянии росс. стратегической авиации судить не берусь. Слишком много разноречивой информации. Думаю, её состав и роль весьма незначительны.
И после неоднократных ляпов вы ещё говорите об "аргументах".
я дуже радий інфо про підводні човни срср, особливо в 1960 роки. з того, як бачу ситуацію зараз від цього залишилися лише спогади...
я писав про знищення стратегічної авіації, як компонента ядерної тріади. тож ви щось спочатку вигадали, потім мене звинувачуєте у вигаданих помилках - ЛАД, саме ти хитродупий дідусь-провокатор. тому тим більш смішно читати від тебе про повагу до думок інших
як я й казав - чисто руська позиція - знищили літаки, то вони не дуже й потрібні. будемо нищити далі. в Україні зараз є карт-бланш нищити все на території Раші. гадаю генерали це розуміють, але розповісти це царю - духу не вистачає. сил в руських проти України вистачає, а проти більш-менш технологічного противника - вже ні. такими темпами скоро взагалі буде ні.
й як я казав, випробувати ніхт не ризикує, але що там з ядерною зброєю, особливо без нагляду Південьмашу. цікаве питання. вибухи в шахтах теж багато про що кажуть