одна белая ворона написав: Сегодня продолжалась мыльная опера по поводу прослушек Уиткоффа, Дмитриева и Ушакова. Понятное дело, что вся либеральная пресса захлебывается от гнева на Трампа и Уиткоффа: путинские марионетки, помогают агрессору, предали интересы Украины и т.д. И тут же предлагает ничего Путину не сдавать, ничего с ним не подписывать и требовать от него немедленно прекратить агрессию и убираться из Украины подобру-поздорову.

Я, честно говоря, уже зеваю от скуки, когда читаю все эти мотивационные речевки. Раньше я как-то нервничал, пытался что-то доказывать, спорить… А сейчас я уже понял, что это все бессмысленно. Вся эта компания “адептов непреклонности” живет в другом мире и в нем не действуют законы логики, причинно-следственных связей и уж тем более - здравого смысла.

Они убеждены, что если сто раз с пеной на губах произнести “Трамп - сволочь”, то этого достаточно, чтобы он упал замертво. Или, если сделать мужественное лицо и дрожащим от гнева голосом отчеканить (из Вильнюса или Праги), что нужно стоять насмерть и не уступать ни метра украинской земли, то так оно и будет в реальности. Вдруг, откуда не возьмись, появятся легионы ангелов, которые сметут путинскую орду прямиком в ад.

Эти люди видят свое предназначение в том, чтобы годами талдычить одно и то же, не замечая, что события развиваются совсем не в ту сторону, в которую они хотят. Они уверены в том, что не имеет никакого значения что Украина лежит в руинах и что каждый день войны лишь усугубляет итак ее незавидное положение. Им плевать, что численность ВСУ тает на глазах и что россияне наращивают темпы своего наступления.

Их обычный ответ на вопрос, что конкретно предлагается, например, в вопросе пополнения украинской армии личным составом, заключается в традиционном методе “ответа вопросом на вопрос”: а кто же тогда сейчас обороняется? Вот ты говоришь, что украинская армия разбегается. Но кто же тогда обороняет Покровск? Если бы все было так, как ты говоришь, то фронт бы не стоял. А он - стоит!

То есть они не знают почему русские медленно наступают. Они не знают почему ВСУ все еще оказывает мужественное сопротивление. Он вообще не интересуется ситуацией на фронте. Они, как правило, читают мои сводки с фронта (“ты не думай, я тебя каждый день читаю”) и думают, что стойкость украинских солдат - это константа и ей не будет конца. А значит нечего торопиться, нужно сидеть и ждать когда Путин сам приползет на коленях и будет просить мира.

По их мудрому разумению этот момент рано или поздно обязательно наступит: видишь - нефть уже 50 долларов за баррель, значит Путину скоро кранты! И когда им говоришь, что у Путина даже без нефтяных денег “запас хода” еще минимум на три-пять лет, они легко соглашаются подождать. Ничего, говорят они, попивая пивко на улочках Барселоны, нам торопиться некуда. Мы подождем… Главное - не прогибаться! Плохой прецедент, европейские ценности, нет новому мюнхенскому сговору, сплотим наши ряды, Трамп - сволочь и клоун. Наша главная боль, говорят, Украина! Мы за нее переживаем. За ее территориальную целостность и суверенитет. И вообще: пусть Америка катится колбаской. Вот Европа - это молодцы! Украине и одной Европы хватит!

Ой ли? Европа, которая четвертый год не может принять решение по поводу замороженных российских активов, которая так и не начала перевод своей промышленности на военный лад, которая сами погрязла в своих экономических и социальных неурядицах, с огромными дефицитами бюджетов, с раздутыми социальными обязательствами, чудовищной зарегулированности и паразитирующей бюрократией, стремительно стареющим населением и ползучей исламизацией…

Вчера какой-то высокий чин из бундесвера решительно заявил, что наконец-то принято решение о создании подразделения, которое будет заниматься управлением дронами-камикадзе (вы, мол, не думайте, мы изучаем современный военный опыт!). Начало формирования части назначено на 2027 года, а окончательно она начнет функционировать лишь в 2029 году… Я когда об этом читал, то думал: мне плакать или смеяться?

Вот давеча Зеленский говорил, что если до февраля не будет принято решение о выделении Украине минимум 60 млрд. евро на 2026 год, то в стране наступит полноценный финансовый (и военный) коллапс. Осталось два месяца. И что? Как там дела? Есть решение? Ау, мои либеральные друзья! Я весь обратился в слух! Где ваше “Европа нам поможет”? Ну же, смелее! А Трамп - сволочь, конечно. Как иначе-то? Марионетка: у Путина на него компромат. Он его держит за яйца… Все как по известной шпаргалке. Под копирку, каждый первый - одно и то же…

Ок, ок! Я даже не спорю. Ни про яйца, ни про что. (Хоть это и полная чушь). Один вопрос: у вас есть другой Трамп? Тогда скорее несите его вместо этого. Нету? Какая жалость… Итак: правда состоит в том, что у вас нет другого Трампа. Как нет и другой Европы. И решения нужно принимать здесь и сейчас исходя из этого Трампа и этой Европы, а не из “принципов” и “ценностей”, как бы они хороши не были.

Впрочем, сидя на набережной Сены этого, видимо, не понять… Когда в животики уютно устроилась чашка капучино с круассаном, так хорошо думается про “идеалы демократии” и “приверженность принципам”. Широким мазком перекидываешь эпохи и логические мостики, и тут тебе и Джефферсон, и Чемберлен с Гитлером, и идеалы Просвещения, и борьба с тиранами… В общем чистый Васисуалий Лоханкин (если кто помнит).

Я вот иногда смотрю на себя и думаю: может правы те, кто меня называет выродком и у***? Ведь я тоже не на передовой сижу, а в Баварии. Однако, у меня почему-то есть понимание “тикающих часов”... Болит душа за людей, которые каждый день гибнут, гибнут, гибнут… И на фоне этих смертей, как-то блекнут все мои “идеалы” и “принципы”... И ничего я с собой поделать не могу…

Наверное, все-таки, действительно выродок… Мои либеральные друзья успокаивают меня: чего ты так переживаешь? Ты тут не при чем: это все Путин. На нем ответственность. Наше же дело стоять на страже наших ценностей. Они дороже всего!

Вот я и думаю: что, мне больше всех надо, что ли? Зачем я собираю такое количество хейта? Может мне тоже все бросить и запеть хором со всеми: Трамп-сволочь! Никаких переговоров с Путиным! Территориальная целостность Украины не обсуждается! Ура! Ох, хорошо… Ну, что? Пойдем по пиву? И все меня снова начнут любить. Как любили еще два года назад…