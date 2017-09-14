|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 27 лис, 2025 11:57
Shaman написав: ЛАД написав:
В ядерной триаде СССР на первом месте были РВСН, на втором АПЛ (и они были), на третьем месте стратегическая авиация, которая играла уже относительно незначительную роль (если говорить о её применении против США).
...
Но даже если говорить о том, что главная роль в СССР (и в РФ) играли РВСН, то мы много уничтожили их?
Так что, когда вы пишете о наших заслугах перед США в снижении ядерного потенциала их "вероятного противника" стоит сначала подумать, чтобы не выглядело смешно.
О сегодняшнем состоянии росс. стратегической авиации судить не берусь. Слишком много разноречивой информации. Думаю, её состав и роль весьма незначительны.
И после неоднократных ляпов вы ещё говорите об "аргументах".
я дуже радий інфо про підводні човни срср, особливо в 1960 роки. з того, як бачу ситуацію зараз від цього залишилися лише спогади...
я писав про знищення стратегічної авіації, як компонента ядерної тріади. тож ви щось спочатку вигадали, потім мене звинувачуєте у вигаданих помилках - ЛАД, саме ти хитродупий дідусь-провокатор. тому тим більш смішно читати від тебе про повагу до думок інших
як я й казав - чисто руська позиція - знищили літаки, то вони не дуже й потрібні. будемо нищити далі. в Україні зараз є карт-бланш нищити все на території Раші. гадаю генерали це розуміють, але розповісти це царю - духу не вистачає. сил в руських проти України вистачає, а проти більш-менш технологічного противника - вже ні. такими темпами скоро взагалі буде ні.
карт бланш на нищення росії?
то ми її до цих пір не порвали бо нам не дозволяли? Знищили літаки за роки незалежності ми тільки собі.
Додано: Чет 27 лис, 2025 11:59
olmyb написав:
Частка "білого" населення у світі скоротилась з 36% у 1900 році до 8% зараз. Наразі найбільша популяція "європеоідів", що гарно розмножуються, є аміші в США. Тобто запорукою успіху природного відбору серед людських популяцій є їх консервативна релігійність. Для українців, великоросів, і європейців загалом, поступове вимирання мабуть вже стало незворотнім процесом. Жаль що російське керівництво - примітивне, тупе і недалекоглядне.
Таки так. Домінування "білих", яке тривало, грубо говорячи, останніх 500 років - закінчується.
Ну, російське керівництво може і примітивне, але воно думає в першу чергу за себе, а не за якісь глобальні речі типу "домінування білих".
*аміші - чисельність 330К. Це просто мізер.
Додано: Чет 27 лис, 2025 12:04
Letusrock написав:
Поборолися за Батьківщину. Помахали жовтосиніми прапорами, поматюкали Трампа, поспівали патріотичних пісень. Під завісу події завітали до файної вкраїнської кнайпи, вареничків замовили - недарма ж свої мітинги проводили в річницю Голодомору! Відчули себе справжніми борцунами за Неньку. Прийшли собі потім додому, де є світло 24/7, і тепло, і вода теж...
Вчора-позавчора "у десятках американських міст відбулися акції на підтримку України з вимогою не допустити ухвалення угоди, яка фактично узаконює російську агресію та змушує Київ погодитися на російські умови. Найбільші зібрання пройшли в Лос-Анджелесі, Чикаго, Вашингтоні, Нью-Йорку та Бостоні" - з повідомлень правовірно діаспорної преси.
.....
Та коли в ті вуха залито "до останнього українця, але тільки не я ним буду", нічого дивного, звісно.
Організатори "акцій" знайомі все обличчя Stand With Ukraine Foundation, Ukrainian Daughters Foundation, Ukrainian Congress Committee of America, Illinois Division та ін.
Всі дуже файно повоювали за Вітчизну! В окопах клятої Трампівської Американщини, "на нулі" Пенсильванія Авеню у Вашингтоні і т.п. "передовій" в Чикаго. А самим під Покровськ поїхати, ТАМ його захищати? "Та ви шо?!".
Ще якби вони зібрали якісь гроші і відправили нам - то ще ок. Але ні, бабки не дамо - якось самі. Головне - всесвітня справедливість.
Ця акція - відверте знущання з українців. І саме печально те що вони цього навіть не усвідомлюють!
Додано: Чет 27 лис, 2025 12:04
надаже какая неожиданность
Додано: Чет 27 лис, 2025 12:05
одна белая ворона написав:Сегодня продолжалась мыльная опера по поводу прослушек Уиткоффа, Дмитриева и Ушакова. Понятное дело, что вся либеральная пресса захлебывается от гнева на Трампа и Уиткоффа: путинские марионетки, помогают агрессору, предали интересы Украины и т.д. И тут же предлагает ничего Путину не сдавать, ничего с ним не подписывать и требовать от него немедленно прекратить агрессию и убираться из Украины подобру-поздорову.
Я, честно говоря, уже зеваю от скуки, когда читаю все эти мотивационные речевки. Раньше я как-то нервничал, пытался что-то доказывать, спорить… А сейчас я уже понял, что это все бессмысленно. Вся эта компания “адептов непреклонности” живет в другом мире и в нем не действуют законы логики, причинно-следственных связей и уж тем более - здравого смысла.
Они убеждены, что если сто раз с пеной на губах произнести “Трамп - сволочь”, то этого достаточно, чтобы он упал замертво. Или, если сделать мужественное лицо и дрожащим от гнева голосом отчеканить (из Вильнюса или Праги), что нужно стоять насмерть и не уступать ни метра украинской земли, то так оно и будет в реальности. Вдруг, откуда не возьмись, появятся легионы ангелов, которые сметут путинскую орду прямиком в ад.
Эти люди видят свое предназначение в том, чтобы годами талдычить одно и то же, не замечая, что события развиваются совсем не в ту сторону, в которую они хотят. Они уверены в том, что не имеет никакого значения что Украина лежит в руинах и что каждый день войны лишь усугубляет итак ее незавидное положение. Им плевать, что численность ВСУ тает на глазах и что россияне наращивают темпы своего наступления.
Их обычный ответ на вопрос, что конкретно предлагается, например, в вопросе пополнения украинской армии личным составом, заключается в традиционном методе “ответа вопросом на вопрос”: а кто же тогда сейчас обороняется? Вот ты говоришь, что украинская армия разбегается. Но кто же тогда обороняет Покровск? Если бы все было так, как ты говоришь, то фронт бы не стоял. А он - стоит!
То есть они не знают почему русские медленно наступают. Они не знают почему ВСУ все еще оказывает мужественное сопротивление. Он вообще не интересуется ситуацией на фронте. Они, как правило, читают мои сводки с фронта (“ты не думай, я тебя каждый день читаю”) и думают, что стойкость украинских солдат - это константа и ей не будет конца. А значит нечего торопиться, нужно сидеть и ждать когда Путин сам приползет на коленях и будет просить мира.
По их мудрому разумению этот момент рано или поздно обязательно наступит: видишь - нефть уже 50 долларов за баррель, значит Путину скоро кранты! И когда им говоришь, что у Путина даже без нефтяных денег “запас хода” еще минимум на три-пять лет, они легко соглашаются подождать. Ничего, говорят они, попивая пивко на улочках Барселоны, нам торопиться некуда. Мы подождем… Главное - не прогибаться! Плохой прецедент, европейские ценности, нет новому мюнхенскому сговору, сплотим наши ряды, Трамп - сволочь и клоун. Наша главная боль, говорят, Украина! Мы за нее переживаем. За ее территориальную целостность и суверенитет. И вообще: пусть Америка катится колбаской. Вот Европа - это молодцы! Украине и одной Европы хватит!
Ой ли? Европа, которая четвертый год не может принять решение по поводу замороженных российских активов, которая так и не начала перевод своей промышленности на военный лад, которая сами погрязла в своих экономических и социальных неурядицах, с огромными дефицитами бюджетов, с раздутыми социальными обязательствами, чудовищной зарегулированности и паразитирующей бюрократией, стремительно стареющим населением и ползучей исламизацией…
Вчера какой-то высокий чин из бундесвера решительно заявил, что наконец-то принято решение о создании подразделения, которое будет заниматься управлением дронами-камикадзе (вы, мол, не думайте, мы изучаем современный военный опыт!). Начало формирования части назначено на 2027 года, а окончательно она начнет функционировать лишь в 2029 году… Я когда об этом читал, то думал: мне плакать или смеяться?
Вот давеча Зеленский говорил, что если до февраля не будет принято решение о выделении Украине минимум 60 млрд. евро на 2026 год, то в стране наступит полноценный финансовый (и военный) коллапс. Осталось два месяца. И что? Как там дела? Есть решение? Ау, мои либеральные друзья! Я весь обратился в слух! Где ваше “Европа нам поможет”? Ну же, смелее! А Трамп - сволочь, конечно. Как иначе-то? Марионетка: у Путина на него компромат. Он его держит за яйца… Все как по известной шпаргалке. Под копирку, каждый первый - одно и то же…
Ок, ок! Я даже не спорю. Ни про яйца, ни про что. (Хоть это и полная чушь). Один вопрос: у вас есть другой Трамп? Тогда скорее несите его вместо этого. Нету? Какая жалость… Итак: правда состоит в том, что у вас нет другого Трампа. Как нет и другой Европы. И решения нужно принимать здесь и сейчас исходя из этого Трампа и этой Европы, а не из “принципов” и “ценностей”, как бы они хороши не были.
Впрочем, сидя на набережной Сены этого, видимо, не понять… Когда в животики уютно устроилась чашка капучино с круассаном, так хорошо думается про “идеалы демократии” и “приверженность принципам”. Широким мазком перекидываешь эпохи и логические мостики, и тут тебе и Джефферсон, и Чемберлен с Гитлером, и идеалы Просвещения, и борьба с тиранами… В общем чистый Васисуалий Лоханкин (если кто помнит).
Я вот иногда смотрю на себя и думаю: может правы те, кто меня называет выродком и у***? Ведь я тоже не на передовой сижу, а в Баварии. Однако, у меня почему-то есть понимание “тикающих часов”... Болит душа за людей, которые каждый день гибнут, гибнут, гибнут… И на фоне этих смертей, как-то блекнут все мои “идеалы” и “принципы”... И ничего я с собой поделать не могу…
Наверное, все-таки, действительно выродок… Мои либеральные друзья успокаивают меня: чего ты так переживаешь? Ты тут не при чем: это все Путин. На нем ответственность. Наше же дело стоять на страже наших ценностей. Они дороже всего!
Вот я и думаю: что, мне больше всех надо, что ли? Зачем я собираю такое количество хейта? Может мне тоже все бросить и запеть хором со всеми: Трамп-сволочь! Никаких переговоров с Путиным! Территориальная целостность Украины не обсуждается! Ура! Ох, хорошо… Ну, что? Пойдем по пиву? И все меня снова начнут любить. Как любили еще два года назад…
Додано: Чет 27 лис, 2025 12:06
andrijk777 написав:
Ну, російське керівництво може і примітивне, але воно думає в першу чергу за себе, а не за якісь глобальні речі типу "домінування білих".
Понятно что только за себя, плевать они на свой народ хотели, и на украинский, и на американский и на белых, и на жёлтых и даже не черных. В этом их и примитивизм и людоедство.
Додано: Чет 27 лис, 2025 12:32
budivelnik написав: andrijk777 написав:
І закінчилась як?
Закінчилась розділенням В'єтнаму на дві незалежні держави!
Прекрасний варіант для України. Не підходить тобі?
Ти хотів здатись у Стамбулі...
Тобі відповіли що ті хто здався в 2014 - перетворились в росію а не отримали окрему республіку
Ти тоді почав фантазувати про те що НІХТО і НІКОЛИ не боровся проти ввеликої Держави...
Тобі привели Вєтнам..
Не подобається Вєтнам, подивись на визвольну боротьбу США проти Великобританії
Домінікани проти Франції..
і так далі і тому подібне...
І якби ВЄТНАМ 30 років не боровся... то його б Сьогодні не було, булаб якась область Китаю , чи колонія Франції..
Це до тебе доходить?
По суті питання ти злився.
Хочеш "визвольну боротьбу США проти Великобританії". Ось дані:
США (близько 1812 року)
Оцінка ВВП (номінальний, у тодішніх доларах): приблизно 600–700 млн доларів
Населення: ~7.5 млн
Велика Британія (близько 1812 року)
Оцінка ВВП (номінальний): приблизно 900–1 200 млн фунтів стерлінгів
Населення (включно з Англією, Уельсом, Шотландією): ~10–11 млнВраховуючи що Британія воювала "через океан" в 1812 - то суперники були приблизно рівні. І відповідний результат війни.
Ти брешеш і перекручуєш.
Канада (1867/1931/1982)
Австралія (1901/1931/1986)
Нова Зеландія (1907/1931/1947)
Шрі-Ланка (1948)
Малайзія (1957)
Ямайка (1962)
Тринідад і Тобаго (1962)
Барбадос (1966)
Ботсвана (1966)
Лесото (1966)
Свазіленд / Есватіні (1968)
Маврикій (1968)
Науру (1968)
Фіджі (1970)
Тонґа (1970)
Багами (1973)
Гренада (1974)
Папуа Нова Гвінея (1975)
Сейшели (1976)
Домініка (1978)
Соломонові Острови (1978)
Тувалу (1978)
Кірибаті (1979)
Сент-Люсія (1979)
Вануату (1980)
Антигуа і Барбуда (1981)
Сент-Кітс і Невіс (1983)
Бруней (1984)
Сінгапур (1965)
Це список країн, які стали незалежними від Британії БЕЗ БОРОТЬБИ!
В'єтнам був би незалежним від Франції 100% і без боротьби!
Китайською провінцією він би також не став бо провів коротку війну.
Я ніде не казав "не боротись". Я казав - коротка війна.
*А ще краще підготовка до війни, але якщо підготовку ми на 100% провалили, то хоча б коротка війна.
Додано: Чет 27 лис, 2025 12:42
andrijk777 написав: budivelnik написав:Вєтнам-Франція
В'єтнам отримав незалежність після Першої війни в Індокитаї. У 1945 році Хо Чі Мін оголосив незалежну Демократичну Республіку В'єтнам
, яка була визнана партійними комуністичними урядами Китаю та Радянського Союзу. Боротьба тривала до березня 1954
І закінчилась як
?
Закінчилась розділенням В'єтнаму на дві незалежні держави!
Прекрасний варіант для України. Не підходить тобі?
budivelnik написав:Вєтнам-США
Вьетна́мская война́ (вьет. Chiến tranh Việt Nam, англ. Vietnam War) — вооружённый конфликт во Вьетнаме, Лаосе и Камбодже с 1 ноября 1955 года[69], или 1960 года[2], до падения Сайгона 30 апреля 1975 года[70]. Один из крупнейших локальных вооружённых конфликтов второй половины XX века. Это была вторая из Индокитайских войн, которая официально велась между Северным и Южным Вьетнамом.
Северный Вьетнам поддерживали Советский Союз, Китай[71] и другие коммунистические союзники; Южный Вьетнам поддерживали Соединённые Штаты и другие антикоммунистические союзники[72][73]. Война считается опосредованной войной времён Холодной войны[74]. Война длилась почти 20 лет
, а прямое участие Соединённых Штатов закончилось в 1973 году.
Проблеми з розумінням свого ж тексту?
Це віна між Северным и Южным Вьетнамом, тобто між приблизно рівними суперниками. І ця війна дуже складна для розуміння. Тим більше це все-таки більш партизанська війна(коли ми говоримо про участь США).
Тут майже нічого спільного з нашим конфліктом немає.
budivelnik написав:Вєтнам Китай
17 лютого 1979 року війська КНР перейшли в’єтнамський кордон, розпочавши збройний конфлікт, що увійшов в історію як Китайсько-в’єтнамська війна. Китай оголосив цю операцію «обмеженою каральною акцією» у відповідь на в’єтнамське вторгнення в Камбоджу, яке призвело до повалення режиму червоних кхмерів Пол Пота – союзників Пекіна.
То як?
Перших дві війни велись проти сильнішого противника більше 5 років...Третя закінчилась швидко
Закінчились ПЕРЕМОГОЮ того на кого НАПАВ сильніший АГРЕСОР
Все вірно. КОРОТКА ВІЙНА!!! Про що я і писав. Коротка війна має шанс для успіху(в ситуації схожій на нашу), довга - ні.
Прикольно але ти сам привів приклади, як підтверджують все те що я написав.
Будивельник стал не западно-европейских бюргеров, а промосковских коммунистов-вьетконговцев, как ролевую модель брать. Оце потужний крок до перевороту думок
|