Додано: Чет 27 лис, 2025 16:23

Бабченко пропонує погоджуватися на перший варіант пропозицій Трампа. це теж можливий варіант, якщо влада так вирішить. якби гарантії безпеки працювали - можливо це менше зло. ми не маємо повноти картини. особисто Бабченко взагалі не вірить в цю владу. в цьому він можливо теж правий.



а щодо брехні - він пропонує саме цей варіант, а ви кажете "на любых условиях". як так можна нахабно перекручувати?..



що ти мариш далі? завдяки кому в нас таке падіння? як й в попередні випадки - через руських

Очень много слов."перший варіант пропозицій Трампа" здесь сильно критиковали и говорили, что это российские условия и капитуляция. В частности, в этом варианте предлагается отдать РФ незавоёванную пока часть Донецкой области. И ЗАЭС под чужим контролем и с разделом вырабатываемой энергии 50/50.Вы со всем этим согласны?Что касается "особистих образ". Я вашуникак не затрагивал. И не давал никаких определений вашим личным умственным или физическим качествам. И не называл вас "недоумком" или "хитродупим дідусем" (если что, это ваши слова). То что я назвал "бредом" вашеэто невыпад или образа, а характеристика высказывания. Написать, что "зараз ми чесно знищуємо ядерну зброю" России... Ну, я не знаю, как ещё это можно назвать. И вместо признания : "ошибся/оговорился/увлёкся", - продолжать отстаивать этот тезис...И данные об АПЛ я вам привёл за 1980 год, а не за 1960.Второе (после 2МВ) падение численности тоже "через руських"? Или может, хоть маленькая доля вины немцев? Это тоже не бред?И о точности высказываний. Вы меня недавно упрекнули, что я цепляюсь к мелочам. Но мы же всё-таки не на форуме домохозяек, хоть какое-то уважение к фактам должно быть.Об излишнем и неоправданном оптимизме о восстановлении численности населения уже написали, повторяться не буду.Но о цифрах, которые вы тоже комментировали - 30 млн. населения в 1939 и 1959 гг. В 1939 население Украины составляло 40,47 млн. чел., в 1959 41,87 млн. чел. Я понимаю, что 10 млн. туда-сюда это такие мелочи... Не стоит обращать внимание. Вот только меня за меньшие ошибки заклевали бы насмерть.И падение населения во время 2 МВ было вызвано не только гибелью людей, но и массовой эвакуацией людей, и вывозом на работу в Германию. У меня нет цифр, сколько вывезенных остались на Западе, допускаю, что не очень мало. Но совершенно точно, что у нас сильно ограничивали возврат из эвакуации. Моя мама с очень большим трудом вырвалась с Алтая - не отпускали. Удалось вернуться благодаря тому, что папа уже был в Харькове. Но, несмотря на сложности, люди возвращались и население восстанавливалось не только благодаря рождаемости. Но тогда люди были в эвакуации внутри страны, а не в польшах-германиях.Так что , как видите точность важна - население у нас перед войной было такое же, как в 1939 и 1959, вот только ни на очень уж большой возврат "эвакуировавшихся" и/иливосстановление за счёт рождаемости рассчитывать не приходится.И да, государство с нашей территорией и населением 15-20 млн. существовать, конечно, может. В принципе. Но не в Европе. И объяснять в 20-й раз, что в Канаде низкая плотность населения благодаря тому, что на севере почти никто не живёт из-за тяжёлых природных условий, а там, где живут, плотность населения приличная, тоже не буду.Но предлагаю хоть на минуту задуматься, что было бы, если бы перед войной у нас было 15-20 млн. населения. Долго мы смогли бы сопротивляться?