|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 27 лис, 2025 17:05
trololo написав: sergey_stasyuk555 написав: andrijk777 написав:
Українці навіть 3 роки "прогнозованості" витримати не можуть. Їм усі погані вже через пів року.
потужний вже керує більше 30% від всього строку царювання уйла,
і наче нічо, витримує "мудрий нарід".
пуйло 26 років у владі з 1999, зеленський з 2019, з яких всього 3 роки мирних
підтягність свою пропагандистську математику
С точки зрения арифметики так и есть.
Зеленский уже скоро 6 лет, Путин - 25 лет. Итого около 25%.
Если отбросить один медведевский срок, то получится и 30%.
Правда, к чему эта арифметика, не понял.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37697
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5376 раз.
- Подякували: 4878 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Чет 27 лис, 2025 17:05
pesikot Друге повідомлення як завжди проігнориш?
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 2401
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 27 лис, 2025 17:13
sashaqbl написав: pesikot написав:
Мова йшла про втрату ГуляйПоле, але навіть в твоїй цитаті нічого немає про втрату ГуляйПоле
PS. Banderlog, ти вже писав про "оточення" Покровська
Може тобі пора вже мобілізуватися і подивитися на вес своїми очима, замість того, щоб розказувати з тилу, яка ситуація на фронті? Приїжджай, підберем тобі вакансію відповідно до твоїх вмінь і можливостей.
Про ситуацію на фронті мені не потрібно розповідати ... є кому мені про це розповісти
Це мое атмосферне спілкування з Banderlog, я поціновувач його дописів ))
Майже його підписник )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12799
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Чет 27 лис, 2025 17:15
pesikot написав: Banderlog написав:
Кажеш нема втрати? А що ти маєш на увазі коли говориш місто "гуляйполе"?
Координати на карті? Прифронтові міста знищуються вщент, на зараз єдине що є в прифронтових містах це укріп райони які не пропускають росіян пройти далі щоб нищити наступні. Міста гуляйполя в Україні вже нема.
Якщо не володієш інформацією, то краще не пиши
Рашисти навіть в Гуляйполе ще не ввійшли, а ти вже пишешь, что Гуляйполе втрачено
Прочитайте внимательней. Никто такого не писал. Бандерлог писал, что Гуляйполе уничтожено.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 9141
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6505 раз.
- Подякували: 21698 раз.
-
-
Профіль
-
-
135
82
38
2
Додано: Чет 27 лис, 2025 17:16
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 5241
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 1170 раз.
- Подякували: 2067 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 27 лис, 2025 17:22
pesikot написав: Banderlog написав:
Кажеш нема втрати? А що ти маєш на увазі коли говориш місто "гуляйполе"?
Координати на карті? Прифронтові міста знищуються вщент, на зараз єдине що є в прифронтових містах це укріп райони які не пропускають росіян пройти далі щоб нищити наступні. Міста гуляйполя в Україні вже нема.
Якщо не володієш інформацією, то краще не пиши
Рашисти навіть в Гуляйполе ще не ввійшли, а ти вже пишешь, что Гуляйполе втрачено
інформацією не володієш ти.
При чому діло навіть не в деталях, ти не розумієш атмосфери на фронті.
Те що вони в місто не ввійшли не значить, що воно функціонує. Жити там це не те саме як ти жив в чернігові в окупації, чи навіть як жили в бучі під час розстрілів.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4063
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Чет 27 лис, 2025 17:33
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 5277
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 277 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 27 лис, 2025 17:36
Banderlog написав: pesikot написав: Banderlog написав:
Кажеш нема втрати? А що ти маєш на увазі коли говориш місто "гуляйполе"?
Координати на карті? Прифронтові міста знищуються вщент, на зараз єдине що є в прифронтових містах це укріп райони які не пропускають росіян пройти далі щоб нищити наступні. Міста гуляйполя в Україні вже нема.
Якщо не володієш інформацією, то краще не пиши
Рашисти навіть в Гуляйполе ще не ввійшли, а ти вже пишешь, что Гуляйполе втрачено
інформацією не володієш ти.
При чому діло навіть не в деталях, ти не розумієш атмосфери на фронті.
Те що вони в місто не ввійшли не значить, що воно функціонує. Жити там це не те саме як ти жив в чернігові в окупації, чи навіть як жили в бучі під час розстрілів.
То дійсно ... майже те саме ...
Електрики не було.
Води майже не було, люди ходили за водою на річку
Каналізація не працювала, люди будували будиночки невідомого архітектора у дворах багатоповерхівок
Магазини, аптеки - закриті
Постійні обстріли, багато загиблих серед цивільних - Чорновола 15, черга біля магазину, місце збору для евакуації і багато де
Рашистські авіанальоти, як по годину - о 12 ночі і о 4 ранку
Ідешь по вулиці і як у тому постапокаліптичному фільми, людей немає ... тиша ... твій голос відлунюється і стає голоснішим
Місто не функціонувало
По твоїй класифікації - "Те що вони в місто не ввійшли не значить, що воно функціонує" і тоді виходить "Чернігова в Україні вже нєма"
PS. "я не розумію атмосфери на фронті"
Востаннє редагувалось pesikot
в Чет 27 лис, 2025 17:41, всього редагувалось 2 разів.
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12799
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Чет 27 лис, 2025 17:36
Сибарит написав: pesikot написав: Banderlog написав:
Кажеш нема втрати? А що ти маєш на увазі коли говориш місто "гуляйполе"?
Координати на карті? Прифронтові міста знищуються вщент, на зараз єдине що є в прифронтових містах це укріп райони які не пропускають росіян пройти далі щоб нищити наступні. Міста гуляйполя в Україні вже нема.
Якщо не володієш інформацією, то краще не пиши
Рашисти навіть в Гуляйполе ще не ввійшли, а ти вже пишешь, что Гуляйполе втрачено
Прочитайте внимательней. Никто такого не писал. Бандерлог писал, что Гуляйполе уничтожено.
місцевій сумасшєдший, дивно що Ви вирішили відреагувати на його бздури (втрачене = захоплене)
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41599
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2869 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Чет 27 лис, 2025 17:38
ЛАД написав: Shaman написав:
..............
Бабченко пропонує погоджуватися на перший варіант пропозицій Трампа. це теж можливий варіант, якщо влада так вирішить. якби гарантії безпеки працювали - можливо це менше зло. ми не маємо повноти картини. особисто Бабченко взагалі не вірить в цю владу. в цьому він можливо теж правий.
а щодо брехні - він пропонує саме цей варіант, а ви кажете "на любых условиях". як так можна нахабно перекручувати?..
що саме в цій позиції вам незрозуміло?.. кажіть, я поясню
Очень много слов.
"перший варіант пропозицій Трампа" здесь сильно критиковали и говорили, что это российские условия и капитуляция. В частности, в этом варианте предлагается отдать РФ незавоёванную пока часть Донецкой области. И ЗАЭС под чужим контролем и с разделом вырабатываемой энергии 50/50.
Вы со всем этим согласны?
я вже відповів - ви замість того, щоб ще раз уважно прочитати, намагаєтесь кепкувати. добре, ще раз - я не знаю яка зараз поточна ситуація в країні, й які реальні гарантії нам обіцяють. як початок перемовин - вже писав - можна починати розмову. якщо руські скажуть лише так (а вони ще нічого не сказали) - то як вирішить влада - погодить, ок, не погодить - теж ок.
що ви від мене хочете почути? чи ви вже самі повірили в усю брехню, що на мене накидають деякі зрадофіли?
Что касается "особистих образ". Я вашу личность никак не затрагивал. И не давал никаких определений вашим личным умственным или физическим качествам. И не называл вас "недоумком" или "хитродупим дідусем" (если что, это ваши слова). То что я назвал "бредом" ваше высказывание это не личный выпад или образа, а характеристика высказывания. Написать, что "зараз ми чесно знищуємо ядерну зброю" России... Ну, я не знаю, как ещё это можно назвать. И вместо признания : "ошибся/оговорился/увлёкся", - продолжать отстаивать этот тезис...
не буду вчергове вам читати лецію з російською мови. називати твердження опонента маячнею - це неповага до нього. ви цього не розумієте, на здоров'я. але звертання на ти - це тоді взагалі не про що на фоні цього
так, в декого я використовую й маячня, й недоумок - але так, ці обліківки я не поважаю. це або чисті боти, або корисні ідіоти, які просувають антиукраїнські тези. там нема чого обговорювати, там лише накиди. ваш приятель з Німеччини, якого ви так обережно захищаєте - теж чистий провокатор, й зовсім не з Німеччини
хитродупий дідусь - вибачте, є обмежена кількість раз, коли я ввічливо кажу - поверніться в рамки нормального спілкування. потім отримуєте той рівень, на якому спілкуєтесь самі.
я декілька разів написав - ми знищуємо стратегічну авіацію, яка є компонентом ядерної тріади. почитайте уважно. в чому я помилився? що ВИ не можете визнати й продовжуєте мене звинувачувати в тому, що я не писав. ще раз - писав лише про авіацію. й вашу відповідь, що її роль мала - прочитав.
що ти мариш далі? завдяки кому в нас таке падіння? як й в попередні випадки - через руських
Второе (после 2МВ) падение численности тоже "через руських"? Или может, хоть маленькая доля вины немцев? Это тоже не бред?
на другу світову в срср списали й Голодомор, й ГУЛАГ, й виселення 1939 року в Сибір, й власне втрати на війні. звісно німці доклалися. але з урахуванням Голодомору ще невідомо, від чого загинуло більше українців. якщо ви з цим не згодні - ваше право. але як щодо толерантності до іншої точки зору?
И о точности высказываний. Вы меня недавно упрекнули, что я цепляюсь к мелочам. Но мы же всё-таки не на форуме домохозяек, хоть какое-то уважение к фактам должно быть.
Об излишнем и неоправданном оптимизме о восстановлении численности населения уже написали, повторяться не буду.
Но о цифрах, которые вы тоже комментировали - 30 млн. населения в 1939 и 1959 гг. В 1939 население Украины составляло 40,47 млн. чел., в 1959 41,87 млн. чел. Я понимаю, что 10 млн. туда-сюда это такие мелочи... Не стоит обращать внимание. Вот только меня за меньшие ошибки заклевали бы насмерть.
за що вас шпиняють - вибачте подумайте самі, я відповідаю за себе. цифри про кількість я не коментував, я лише звернув увагу, через що це сталося. не згодні з цифрами - пишіть Будівельнику
И да, государство с нашей территорией и населением 15-20 млн. существовать, конечно, может. В принципе. Но не в Европе. И объяснять в 20-й раз, что в Канаде низкая плотность населения благодаря тому, что на севере почти никто не живёт из-за тяжёлых природных условий, а там, где живут, плотность населения приличная, тоже не буду.
Но предлагаю хоть на минуту задуматься, что было бы, если бы перед войной у нас было 15-20 млн. населения. Долго мы смогли бы сопротивляться?
й знову повертаючись до фактів - я десь казав про поновлення численності? ні. то не треба з мене питати про думки інших. я лише каже, що так, чим більше чисельність, то є свої переваги. але це фактор, який НЕ ЗАЛЕЖИТЬ на поточний момент від нас, люди тікають від війни та окупації. й яка буде чисельність після війни, з такою й почнемо працювати. в Румунії 19 млн населення, в Болгарії 6 млн, в Біларусі 9 млн. й які обмеження на існування в Європі по щільності, на чому базуються? тому це чисто голослівне твердження.
війна до чого? в Прибалтиці загалом 5-6 млн людей, в Фінляндії 5 млн - їм як, перестати існувати?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10687
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 792 раз.
- Подякували: 1681 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|161034
|
|
|1493
|357234
|
|
|6076
|1049537
|
|