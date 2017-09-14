Додано: Чет 27 лис, 2025 17:38

Бабченко пропонує погоджуватися на перший варіант пропозицій Трампа. це теж можливий варіант, якщо влада так вирішить. якби гарантії безпеки працювали - можливо це менше зло. ми не маємо повноти картини. особисто Бабченко взагалі не вірить в цю владу. в цьому він можливо теж правий.



а щодо брехні - він пропонує саме цей варіант, а ви кажете "на любых условиях". як так можна нахабно перекручувати?..



Очень много слов.

"перший варіант пропозицій Трампа" здесь сильно критиковали и говорили, что это российские условия и капитуляция. В частности, в этом варианте предлагается отдать РФ незавоёванную пока часть Донецкой области. И ЗАЭС под чужим контролем и с разделом вырабатываемой энергии 50/50.

Что касается "особистих образ". Я вашу личность никак не затрагивал. И не давал никаких определений вашим личным умственным или физическим качествам. И не называл вас "недоумком" или "хитродупим дідусем" (если что, это ваши слова). То что я назвал "бредом" ваше высказывание это не личный выпад или образа, а характеристика высказывания. Написать, что "зараз ми чесно знищуємо ядерну зброю" России... Ну, я не знаю, как ещё это можно назвать. И вместо признания : "ошибся/оговорился/увлёкся", - продолжать отстаивать этот тезис...

що ти мариш далі? завдяки кому в нас таке падіння? як й в попередні випадки - через руських Второе (после 2МВ) падение численности тоже "через руських"? Или может, хоть маленькая доля вины немцев? Это тоже не бред? Второе (после 2МВ) падение численности тоже "через руських"? Или может, хоть маленькая доля вины немцев? Это тоже не бред?

И о точности высказываний. Вы меня недавно упрекнули, что я цепляюсь к мелочам. Но мы же всё-таки не на форуме домохозяек, хоть какое-то уважение к фактам должно быть.

Об излишнем и неоправданном оптимизме о восстановлении численности населения уже написали, повторяться не буду.

Но о цифрах, которые вы тоже комментировали - 30 млн. населения в 1939 и 1959 гг. В 1939 население Украины составляло 40,47 млн. чел., в 1959 41,87 млн. чел. Я понимаю, что 10 млн. туда-сюда это такие мелочи... Не стоит обращать внимание. Вот только меня за меньшие ошибки заклевали бы насмерть.

И да, государство с нашей территорией и населением 15-20 млн. существовать, конечно, может. В принципе. Но не в Европе. И объяснять в 20-й раз, что в Канаде низкая плотность населения благодаря тому, что на севере почти никто не живёт из-за тяжёлых природных условий, а там, где живут, плотность населения приличная, тоже не буду.

Но предлагаю хоть на минуту задуматься, что было бы, если бы перед войной у нас было 15-20 млн. населения. Долго мы смогли бы сопротивляться?

я вже відповів - ви замість того, щоб ще раз уважно прочитати, намагаєтесь кепкувати. добре, ще раз - я не знаю яка зараз поточна ситуація в країні, й які реальні гарантії нам обіцяють. як початок перемовин - вже писав - можна починати розмову. якщо руські скажуть лише так (а вони ще нічого не сказали) - то як вирішить влада - погодить, ок, не погодить - теж ок.що ви від мене хочете почути? чи ви вже самі повірили в усю брехню, що на мене накидають деякі зрадофіли?не буду вчергове вам читати лецію з російською мови. називати твердження опонента маячнею - це неповага до нього. ви цього не розумієте, на здоров'я. але звертання на ти - це тоді взагалі не про що на фоні цьоготак, в декого я використовую й маячня, й недоумок - але так, ці обліківки я не поважаю. це або чисті боти, або корисні ідіоти, які просувають антиукраїнські тези. там нема чого обговорювати, там лише накиди. ваш приятель з Німеччини, якого ви так обережно захищаєте - теж чистий провокатор, й зовсім не з Німеччинихитродупий дідусь - вибачте, є обмежена кількість раз, коли я ввічливо кажу - поверніться в рамки нормального спілкування. потім отримуєте той рівень, на якому спілкуєтесь самі.я декілька разів написав - ми знищуємо стратегічну авіацію, яка є компонентом ядерної тріади. почитайте уважно. в чому я помилився? що ВИ не можете визнати й продовжуєте мене звинувачувати в тому, що я не писав. ще раз - писав лише про авіацію. й вашу відповідь, що її роль мала - прочитав.на другу світову в срср списали й Голодомор, й ГУЛАГ, й виселення 1939 року в Сибір, й власне втрати на війні. звісно німці доклалися. але з урахуванням Голодомору ще невідомо, від чого загинуло більше українців. якщо ви з цим не згодні - ваше право. але як щодо толерантності до іншої точки зору?за що вас шпиняють - вибачте подумайте самі, я відповідаю за себе. цифри про кількість я не коментував, я лише звернув увагу, через що це сталося. не згодні з цифрами - пишіть Будівельникуй знову повертаючись до фактів - я десь казав про поновлення численності? ні. то не треба з мене питати про думки інших. я лише каже, що так, чим більше чисельність, то є свої переваги. але це фактор, який НЕ ЗАЛЕЖИТЬ на поточний момент від нас, люди тікають від війни та окупації. й яка буде чисельність після війни, з такою й почнемо працювати. в Румунії 19 млн населення, в Болгарії 6 млн, в Біларусі 9 млн. й які обмеження на існування в Європі по щільності, на чому базуються? тому це чисто голослівне твердження.війна до чого? в Прибалтиці загалом 5-6 млн людей, в Фінляндії 5 млн - їм як, перестати існувати?